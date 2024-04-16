У войск "Юг" появился новый командующий: что о нем известно

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов стал командующим войсками оперативного командования "Юг". Во вторник, 16 апреля, командующий Сухопутными силами Александр Павлюк представил его личному составу.
Шаповалов прошел все ступеньки военной карьеры - от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В марте 2022 года он получил звание бригадного генерала.
Геннадий Шаповалов - что известно о новом командующем ОК "Юг"
Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же - с отличием - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.
За плечами боевого офицера Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии".
Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.
Что известно об ОК "Юг"?
Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.
Новости с фронта - главное за 16 апреля
Российские "военкоры" утверждали, что 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часового Яра . Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.
Часов Яр очень важен для противника, подчеркнул представитель НГУ Руслан Музычук.
"Враг перебрасывал с Лиманского направления резервы в Часов Яр, чтобы усилить наступательные действия. Это является свидетельством того, что Часов Яр очень важен для противника. Поэтому они будут пытаться всеми силами получить здесь хоть какую-то победу", - добавил Музычук.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Почему Россия начала активнее бить днем: в ВСУ разъяснили логику ударов врага
- "Тяжелая потеря": на фронте погиб мэр из Сумщины Александр Бакликов
- Обсуждали Украину: Шольц обратился к Си Цзиньпину с важной просьбой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред