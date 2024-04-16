УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

У войск "Юг" появился новый командующий: что о нем известно

Яна Ставская
16 апреля 2024, 18:13
До звания бригадного генерала Шаповалов прошел все ступеньки военной карьеры.
шаповалов
Шаповалов будет командовать южными войсками / Коллаж Главреда. Фото: ОК Юг

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов стал командующим войсками оперативного командования "Юг". Во вторник, 16 апреля, командующий Сухопутными силами Александр Павлюк представил его личному составу.

Шаповалов прошел все ступеньки военной карьеры - от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В марте 2022 года он получил звание бригадного генерала.

Геннадий Шаповалов - что известно о новом командующем ОК "Юг"

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же - с отличием - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

видео дня

За плечами боевого офицера Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии".

Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

Что известно об ОК "Юг"?

Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

Новости с фронта - главное за 16 апреля

Российские "военкоры" утверждали, что 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часового Яра . Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Часов Яр очень важен для противника, подчеркнул представитель НГУ Руслан Музычук.

"Враг перебрасывал с Лиманского направления резервы в Часов Яр, чтобы усилить наступательные действия. Это является свидетельством того, что Часов Яр очень важен для противника. Поэтому они будут пытаться всеми силами получить здесь хоть какую-то победу", - добавил Музычук.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ оголили некоторые фланги возле Часового Яра: в 67 бригаде начались проверки

ВСУ оголили некоторые фланги возле Часового Яра: в 67 бригаде начались проверки

19:28 Украина
Температура опустится до 0 градусов, будет мокрый снег: где 17 апреля будет холоднее всего

Температура опустится до 0 градусов, будет мокрый снег: где 17 апреля будет холоднее всего

19:25 Синоптик
300 миллиардов для Украины: в ПАСЕ приняли решение по замороженным активам РФ

300 миллиардов для Украины: в ПАСЕ приняли решение по замороженным активам РФ

19:12 Мир
Все главные новости

Популярное

Украина готова : Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным 7941

"Украина готова": Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали 4250

ВСУ разворачиваются на штурм у Часового Яра: офицер раскрыл неожиданные детали

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно 3105

Си Цзиньпин на встрече с Шольцем сделал заявление о мире в Украине: что известно

Что будет, если каждый день есть сало: ответ на животрепещущий вопрос 2276

Что будет, если каждый день есть сало: ответ на животрепещущий вопрос

Последние новости

19:32

Клоуна-путиниста Куклачева после обширного инфаркта резали по живому - СМИ

19:28

ВСУ оголили некоторые фланги возле Часового Яра: в 67 бригаде начались проверки

19:25

Температура опустится до 0 градусов, будет мокрый снег: где 17 апреля будет холоднее всего

19:12

300 миллиардов для Украины: в ПАСЕ приняли решение по замороженным активам РФ

19:10

Почему США и союзники не разнесут Иран?мнение

РФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил ПритулаРФ после 9 мая может начать новую мобилизацию - Михаил Притула
18:13

У войск "Юг" появился новый командующий: что о нем известно

18:12

Как правильно вялить карася: идеальная закуска к пиву своими рукамиВидео

18:06

Обсуждали Украину: Шольц обратился к Си Цзиньпину с важной просьбой

17:50

"Тяжелая потеря": на фронте погиб мэр из Сумщины Александр Баклыков

Реклама
17:29

Почему орхидея может не цвести: главная и неочевидная причинаВидео

17:07

Почему Россия начала активнее бить днем: в ВСУ разъяснили логику ударов врага

16:53

РФ нацелилась на крупный город: офицер назвал новое "горячее" направление

16:51

Потери РФ в технике достигают 70%: офицер ВСУ раскрыл детали боев за Часов Яр

16:44

"Поздравить Пугачеву": стали известны переговоры диктатора Путина

16:31

Киевляне могут остаться без света: уже опубликованы графики отключения электроэнергии

16:27

Инна Мирошниченко скоро станет мамой еще одного ребенка

16:24

Никита Добрынин назвал виновного в его разводе с Дашей Квитковой

16:23

Как избавиться от пауков в доме: что за трюки помогут справиться с проблемой

16:10

"От Киркорова": Анастасия Стоцкая огорошила новым фото своих детей

16:09

Блекаут в Брянске: в результате пожара обесточены военные объекты РФ - ГУР

Реклама
15:53

Президент Зеленский подписал новый закон о мобилизации

15:46

Мокрый снег и температура -7 градусов: в Украину идет еще более сильное похолодание

15:43

Идеальная мишень: почему одних людей кусают комары, а других нет

15:39

Где можно использовать глицерин в быту: ответ изумит хозяев и хозяек

15:23

Несмотря на обещания, Львов не получил от Порошенко средства на восстановление музея Шухевича - горсовет Львова

15:21

У россиян серьезные проблемы: в ВСУ оценили продвижение на левом берегу Днепра

15:14

Выдавило все: знойная Кардашьян влезла в бикини на два размера меньше

14:59

Уход не нужен, засуха не страшна: какие растения можно посадить на могилеВидео

14:52

"Дешевле купить Patriot": Боррель на пальцах объяснил важность помощи Украине

14:49

Что нужно съесть 17 апреля, чтобы уберечь себя от болезней - приметы

14:34

"Зинченко в ЛЧ с "Арсеналом", а я на Сахалине": в РФ футболист-неудачник "наехал" на украинца

14:33

Умер популярный украинский писатель и публицист

14:31

Как правильно разморозить сельдь: 3 лучших способа, которые сохранят пользу и вкус

13:59

Тина Кароль публично обратилась к Алле ПугачевойВидео

13:44

"Пока не поздно": Зеленский резко ответил на предложение о разделении помощи США

13:32

Тимур Мирошниченко разделся на сцене "Лиги Смеха" и нарвался на дракуВидео

13:28

"Идиотские": молодуха престарелого Петросяна вызверилась на поклонников

13:25

Анджелина Джоли случайно засветила новое тату

12:43

Сколько можно хранить бензин в канистре: как не угробить двигатель авто

12:41

"Украина готова": Зеленский прокомментировал вероятность переговоров с Путиным

Реклама
12:39

Непризнанная дочь Тома Круза становится настоящей красоткой: свежие фото

12:26

"Испугалась невероятно": Анастасия Приходько попала в ДТП

12:08

СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины - СМИ

12:05

"Шансов победить не будет": Зеленский озвучил тревожный прогноз о войне

11:43

Угроза удара с флангов: в бой бросают резервы, ситуация на востоке резко меняется

11:29

Угроза для трех областей Украины: в РФ создали новую группировку войск

11:28

Есть только один способ получить гарантию, что война не повторится - военный ВСУ

11:24

Конец холодной войны: София Ротару с теплом обратилась к Алле Пугачевой

11:23

Как покрасить яйца на Пасху в зеленый цвет: простые способы для пытливых

11:21

Переобуваться не стану: пассия Началджиоглу рассказала, почему не будет переходить на украинский язык

Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традиции
Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять