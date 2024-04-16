У войск "Юг" появился новый командующий: что о нем известно

До звания бригадного генерала Шаповалов прошел все ступеньки военной карьеры.

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Шаповалов будет командовать южными войсками / Коллаж Главреда. Фото: ОК Юг

Бригадный генерал Геннадий Шаповалов стал командующим войсками оперативного командования "Юг". Во вторник, 16 апреля, командующий Сухопутными силами Александр Павлюк представил его личному составу.

Шаповалов прошел все ступеньки военной карьеры - от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. В марте 2022 года он получил звание бригадного генерала.

Геннадий Шаповалов - что известно о новом командующем ОК "Юг"

Геннадий Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году с отличием окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете, а в 2012, так же - с отличием - Командно-штабной институт применения войск (сил) Национального университета обороны Украины.

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За плечами боевого офицера Национальный университет "Острожская академия" по специальности "Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии".

Также он окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

Что известно об ОК "Юг"? Оперативное командование "Юг" - оперативное объединение Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в южной части Украины на территории 5 областей. Штаб находится в городе Одесса. Территория ответственности: Винницкая, Кировоградская, Николаевская, Одесская и Херсонская области, передает Википедия.

Новости с фронта - главное за 16 апреля

Российские "военкоры" утверждали, что 15 апреля оккупантам удалось продвинуться в районе Часового Яра . Однако аналитики Института изучения войны не нашли подтвержденных изменений линии фронта в этом районе.

Часов Яр очень важен для противника, подчеркнул представитель НГУ Руслан Музычук.

"Враг перебрасывал с Лиманского направления резервы в Часов Яр, чтобы усилить наступательные действия. Это является свидетельством того, что Часов Яр очень важен для противника. Поэтому они будут пытаться всеми силами получить здесь хоть какую-то победу", - добавил Музычук.

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