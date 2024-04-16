Почему Россия начала активнее бить днем: в ВСУ разъяснили логику ударов врага

Перечислены главные цели дневных ударов России по Украине.

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РФ продолжает терроризировать Украину / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН

Динамика дневных ударов России по Украине опирается на разведывательную информацию, полученную врагом ночью, проинформировала общественность спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

В Силах обороны признали, что Россия сейчас наносит точечные удары по территории Украины. Среди целей - в частности средства противовоздушной обороны.

Тогда как ночью Россия нередко выпускает небольшие рои иранских дронов в разведывательных целях. Именно эту информацию, отметила Гуменюк, противник использует в дневных атаках.

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"Силы противовоздушной обороны не позволяют врагу быть результативным в своих атаках. Это тоже одна из целей вражеских атак. И когда запускается такое небольшое количество дронов, как этой ночью, это вполне вероятно направлено как раз на выявление наличия и работы систем ПВО, по которым может быть нанесено поражение. Та динамика, которую мы видим по баллистическим ударам, по точечным ракетным атакам, которые осуществляются в дневное время... Она, как правило, опирается на ту разведывательную информацию, которую враг успел собрать ночью", - пояснила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Удары по Украине 16 апреля 2024 года - главное

Российские оккупанты в ночь на вторник, 16 апреля, ударили по Украине дронами. Все вражеские БПЛА удалось сбить, отметил командующий Воздушных сил Николай Олещук. Они были уничтожены в пределах шести областей нашей страны.

СМИ неоднократно отмечали, что в Украине наблюдается дефицит боеприпасов к установкам ПВО. Недавно президент Владимир Зеленский прямо заявил, что россиянам удалось уничтожить Трипольскую ТЭС, поскольку "у Украины не осталось ракет для ее защиты".

Как писал Главред, Германия поставит Украине третью систему ПВО ЗРК Patriot . Отмечается, что сейчас Бундесвер предоставил Украине две огневые части ЗРК Patriot, а поставка еще одной системы станет возможной за счет возвратов из планового ремонта.

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