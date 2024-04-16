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Блекатут в Брянске: в результате пожара обесточены военные объекты РФ - ГУР

Юрий Берендий
16 апреля 2024, 16:09
В результате уничтожения трансформатора в Брянской области без электроснабжения остались объекты, которые РФ использует в войне против Украины, указывают в ГУР.
Блекатут в Брянске: в результате пожара обесточены военные объекты РФ - ГУР
В результате пожара на подстанции в Брянске обесточены военные объекты РФ - ГУР / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

16 апреля в результате пожара на подстанции в российском городе Брянск было обесточено сразу несколько промышленных и военных объектов. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в результате уничтожения трансформатора на электроподстанции мощностью 110 кВт остались без электропитания следующие объекты:

  • военная часть №33149 (29-я отдельная железнодорожная бригада);
  • 111-й военный завод (машиностроительное предприятие);
  • 192-й центральный военный завод (поставщик железнодорожной техники).

"Указанные объекты враг использовал в геноцидной войне против Украины. За каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие", - отметили в ГУР.

видео дня

Успешные операции ГУР

В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции.

В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта.

8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

Удары по территории РФ - реакция стран-союзников

Напомним, как ранее сообщал Главред, 16 апреля СБУ осуществила атаку беспилотниками по радиолокационной станции дальнего диапазона в Брянской области России.

Также, 10 апреля были обнародованы спутниковые снимки, на которых видны последствия удара по 711-му авиационному заводу в Борисоглебске Воронежской области России. Этот завод специализируется на ремонте ракет, которые российские оккупанты используют против Украины.

Член Палаты представителей США от Демократической партии Том Суоззи заявил, что Украина может наносить удары на территории России. Он подчеркнул, что диктатору Владимиру Путину "следует дать отпор".

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