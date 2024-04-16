СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины - СМИ

Поражение этой радиолокационной станции поможет нашим войскам вести разведку, запускать дроны и качественнее использовать армейскую авиацию на этом участке.

https://glavred.info/ukraine/sbu-porazili-rossiyskuyu-rls-kotoraya-kontrolirovala-nebo-na-700-km-vglub-ukrainy-smi-10558157.html Ссылка скопирована

СБУ поразили российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Служба безопасности Украины поразила беспилотниками радиолокационную станцию дальнего диапазона в Брянской области страны-агрессора России.

Эта РЛС контролировала небо на расстоянии 700 километров вглубь территории Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Отмечается, что удар по станции был нанесен с помощью семи дронов-камикадзе самолетного типа. После этой атаки комплекс "Небо-У" больше не функционирует.

видео дня

Стоимость такой РЛС составляет 100 миллионов долларов.

Российские оккупанты с помощью этой станции обнаруживали средства поражения, которые запускали украинские военные. Также эта РЛС поддерживала бомбардировщики, которые атакуют управляемыми авиабомбами (КАБами) украинские территории у границы с Россией.

"Благодаря поражению этой РЛС у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины. Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на этом участке", - говорится в сообщении.

Источники в СБУ сообщили изданию, что это уже второй случай, когда СБУ уничтожила комплекс "Небо-У". В предыдущий раз такая станция была уничтожена в Белгородской области. Кроме этого отмечается, что недавно у временно оккупированного Бердянска был поражен радиолокационный комплекс "Каста-2Е2".

Что известно о РЛС "Небо"? "Небо" – семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Разработчик – Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники (НИИРТ). Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и сухопутных войск. В варианте ПВО антенная система более сложная, время монтажа и демонтажа значительно больше, возможности станции шире. В варианте для сухопутных войск антенная система упрощена для повышения мобильности, пишет Википедия.

Удары по территории РФ

10 апреля появились спутниковые снимки, которые фиксируют последствия удара по 711-му авиационному заводу в Борисоглебске Воронежской области РФ. Этот завод ремонтирует ракеты, которые оккупанты запускают по Украине.

В США назвали причину, почему они против ударов Украины по НПЗ России. Министр обороны США заявил, что такие удары "могут иметь косвенные последствия для глобальной энергетической ситуации".

В Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России являются законными военными целями для украинских военных. Так Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) отреагировал на просьбу главы Пентагона Ллойда Остина воздержаться от ударов по энергосектору страны-агрессора.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред