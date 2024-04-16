СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины - СМИ

Служба безопасности Украины поразила беспилотниками радиолокационную станцию дальнего диапазона в Брянской области страны-агрессора России.
Эта РЛС контролировала небо на расстоянии 700 километров вглубь территории Украины. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Отмечается, что удар по станции был нанесен с помощью семи дронов-камикадзе самолетного типа. После этой атаки комплекс "Небо-У" больше не функционирует.
Стоимость такой РЛС составляет 100 миллионов долларов.
Российские оккупанты с помощью этой станции обнаруживали средства поражения, которые запускали украинские военные. Также эта РЛС поддерживала бомбардировщики, которые атакуют управляемыми авиабомбами (КАБами) украинские территории у границы с Россией.
"Благодаря поражению этой РЛС у врага стало меньше возможностей обнаруживать воздушные цели вдоль северной границы Украины. Радиолокационная слепота россиян поможет нашим войскам вести разведку, запускать беспилотники и более качественно использовать армейскую авиацию на этом участке", - говорится в сообщении.
Источники в СБУ сообщили изданию, что это уже второй случай, когда СБУ уничтожила комплекс "Небо-У". В предыдущий раз такая станция была уничтожена в Белгородской области. Кроме этого отмечается, что недавно у временно оккупированного Бердянска был поражен радиолокационный комплекс "Каста-2Е2".
Что известно о РЛС "Небо"?
"Небо" – семейство российских радиолокационных станций метрового диапазона волн. Разработчик – Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники (НИИРТ). Выпускалась в версиях для войск противовоздушной обороны и сухопутных войск.
В варианте ПВО антенная система более сложная, время монтажа и демонтажа значительно больше, возможности станции шире. В варианте для сухопутных войск антенная система упрощена для повышения мобильности, пишет Википедия.
Удары по территории РФ
10 апреля появились спутниковые снимки, которые фиксируют последствия удара по 711-му авиационному заводу в Борисоглебске Воронежской области РФ. Этот завод ремонтирует ракеты, которые оккупанты запускают по Украине.
В США назвали причину, почему они против ударов Украины по НПЗ России. Министр обороны США заявил, что такие удары "могут иметь косвенные последствия для глобальной энергетической ситуации".
В Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ. Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) России являются законными военными целями для украинских военных. Так Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI) отреагировал на просьбу главы Пентагона Ллойда Остина воздержаться от ударов по энергосектору страны-агрессора.
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