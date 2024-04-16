Есть только один способ получить гарантию, что война не повторится - военный ВСУ

Предложение о проведении переговоров между Украиной и страной-агрессором Россией есть, но их реальность определяется только возможностью сторон воевать.

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Есть только один способ получить гарантию, что война не повторится, говорит Андрусив/ коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Telegram Виктор Андрусив

Пока Украина может воевать, она имеет возможность принимать решения о переговорах. Но если мы не сможем воевать, тогда нас могут склонять к переговорам или давить на нас в этом вопросе.

У Украины отобрали землю, поэтому у нас нет вариантов договариваться. Такое мнение высказал экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив в интервью Главреду.

"Предложение о проведении переговоров есть, но их реальность определяется только возможностью сторон воевать. У Украины отобрали землю, поэтому у нас нет вариантов договариваться", - подчеркнул он.

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По словам Андрусива, есть только один способ получить гарантию, что война не повторится.

"Я не знаю, как сегодня можно договориться с Путиным, чтобы получить гарантии не повторения войны. И ничего, кроме членства Украины в НАТО, не может гарантировать нам того, что война не повторится. Поэтому наша позиция однозначна - воевать столько, сколько сможем", - подытожил военнослужащий ВСУ.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

Переговоры Украины и России - возможно ли проведение переговоров

Секретарь СНБО Алексей Данилов резко ответил Китаю относительно переговоров с агрессором РФ. Говоря о скандальных предложениях спецпредставителя Пекина Ли Хуэя, он подчеркнул, что без Украины никто судьбу нашей страны решать не будет.

Ранее министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине. Об этом он сказал во время телефонного разговора с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. По словам Шойгу, основой диалога могли бы стать Стамбульские переговоры.

В ISW проанализировали, почему Путин заговорил о переговорах с Украиной. Аналитики Института изучения сообщили, что в Москве начался новый раунд усиления риторики относительно переговоров по Украине, который, скорее всего, является попыткой заставить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о переговорах с Путиным. Шольц считает, что возвращение к переговорам с диктатором-президентом агрессора России Владимиром Путиным возможно. Впрочем, произойдет это только тогда, когда Кремль поймет важные вещи. По словам Шольца, смысл снова разговаривать с Путиным будет, "когда наступит время".

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