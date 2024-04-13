Шольц заявил о переговорах с Путиным: надо вывести войска

Канцлер Германии отмечает, что не исключает дальнейших дискуссий с Путиным в будущем.

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Шольц рассказал о переговорах с Путиным / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что возвращение к переговорам с диктатором-президентом агрессорки России Владимиром Путиным возможно. Впрочем, произойдет это только тогда, когда Кремль поймет важные вещи.

По словам Шольца, смысл снова разговаривать с Путиным будет, "когда наступит время", передает Tageszeitung.

"В любом случае, если Россия поймет, что диктуемого мира не будет, и Путин поймет, что он должен прекратить свою кампанию и вывести войска", - подчеркнул Шольц. видео дня

Немецкий канцлер отмечает, что не исключает дальнейших дискуссий с Путиным в будущем. Впрочем, сейчас "российская война говорит против этого". К слову, последний раз политики общались в декабре 2022-го.

Переговоры с Россией: что известно

Напомним, что Олаф Шольц рассказал о переговорах с РФ и ответил, когда закончится война в Украине. По словам канцлера Германии, посреднические инициативы для установления мира были всегда. Ряд стран, включая Украину, сейчас обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу.

Во Франции отреагировали на заявление Шойгу о мирных переговорах Украины и России. В российском Минобороны заявили, что Франция выразила готовность к диалогу по Украине или обсуждению возможности проведения мирных переговоров. Однако, в Париже опровергли заявления РФ.

Путин заговорил о переговорах с Украиной. В ISW напомнили, что российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии инициатив мирных переговоров. В Москве начался новый раунд усиления риторики относительно переговоров по Украине.

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