УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Путин заговорил о переговорах с Украиной: в ISW раскрыли при чем здесь Запад

Юлия Закрепа
5 апреля 2024, 08:29
В ISW напомнили, что российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии инициатив мирных переговоров.
Путин заговорил о переговорах с Украиной: в ISW раскрыли при чем здесь Запад
Путин заговорил о переговорах с Украиной / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Аналитики Института изучения сообщили, что в Москве начался новый раунд усиления риторики относительно переговоров по Украине, который, скорее всего, является попыткой заставить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности.

В течение недели сразу двое российских чиновников сделали заявления о готовности Кремля к переговорам по Украине, говорится в отчете ISW.

В пресс-релизе Минобороны РФ о разговоре главы ведомства Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню говорится о том, что якобы "была отмечена готовность к диалогу по Украине". Причем отправной точкой для него якобы могли бы стать переговоры 2022 года между Россией и Украиной в Турции. В то же время источник в правительстве Франции опроверг эту информацию.

видео дня

"Это неправда. Мы ни разу не демонстрировали готовности к диалогу по Украине, переговорам или чему-то подобному", - сказал собеседник агентства Reuters.

На следующий день, 4 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "также способствовал информационным операциям, делая вид заинтересованности в переговорах", отмечают аналитики.

Лавров использовал встречу с десятками иностранных послов из незападных государств, чтобы раскритиковать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Россия готова вести переговоры на выгодных для Кремля условиях.

По итогам встречи Лавров заявил журналистам, что Россия считает "необязательным разговаривать с Зеленским", а должна вести переговоры с Западом, который, однако, не готов к ним.

В ISW напомнили, что российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии инициатив мирных переговоров, несмотря на собственные многочисленные заявления, которые прямо свидетельствуют, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной.

"ISW продолжает оценивать, что максималистские цели России - которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада - остаются неизменными и что любые российские заявления о том, что Россия заинтересована в мирных переговорах, являются, скорее всего, попытками заставить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Напомним, что Шойгу заявил, что РФ готова к переговорам по Украине. По словам Шойгу, основой диалога могли бы стать Стамбульские переговоры. При этом Шойгу пригрозил Лекорню, что отправка французских войск в Украину создаст некие "проблемы" для самой Франции.

Во Франции отреагировали на заявление Шойгу. Во Франции опровергли заявления российского Минобороны о готовности к проведению мирных переговоров между Украиной и Россией. Во французском правительстве не подтвердили такую информацию со стороны России.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Угроза штурма Харькова: в ОП назвали вероятные направления нового наступления РФ

Угроза штурма Харькова: в ОП назвали вероятные направления нового наступления РФ

09:46 Украина
Россияне прорвались вперед: в ISW раскрыли угрозы на фронте

Россияне прорвались вперед: в ISW раскрыли угрозы на фронте

09:36 Украина
РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

07:41 Украина
Все главные новости

Популярное

Источник любви и силы : Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях 7928

"Источник любви и силы": Вакарчук разоткровенничался о новой жене и детях

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - конфликты, Козлам - обман 6831

Китайский гороскоп на завтра 5 апреля: Лошадям - конфликты, Козлам - обман

Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ 5880

Харьков - отвлекающий маневр: эксперт назвал направление главного наступления РФ

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в коме - СМИ 4254

Российская актриса Анастасия Заворотнюк в коме - СМИ

Последние новости

09:46

Угроза штурма Харькова: в ОП назвали вероятные направления нового наступления РФ

09:36

Россияне прорвались вперед: в ISW раскрыли угрозы на фронте

09:23

Гороскоп на завтра 6 апреля: Козерогам - время избавиться от зависимости, Весам - флирт

09:05

У Байдена ведут переговоры с Джонсоном о $60 млрд для Украины: Politico раскрыло детали

09:04

Муравьи исчезнут навсегда: эксперт назвал мегаэффективный способ

Россия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – МусиенкоРоссия пойдет в наступление в мае-июне, наибольшая угроза будет для Донетчины и Харькова – Мусиенко
08:29

Путин заговорил о переговорах с Украиной: в ISW раскрыли при чем здесь Запад

08:16

Крымский мост - законная цель: как Силы обороны Украины готовятся ко "дню X"мнение

07:41

РФ атаковала Украину дронами: силы ПВО уничтожили все 13 "Шахедов"

07:35

Только самый внимательный найдет 3 отличия за 13 секунд: загадка на внимательность

Реклама
06:58

В РФ прогремели взрывы: дроны атаковали два военных аэродрома - СМИВидео

06:10

Почему для Эрдогана были последние выборы в Турциимнение

04:48

Подоконник, кухня или рабочий стол: где должен стоять кактус дома

04:24

Популярный шоумен и воин ВСУ рассказал, где и на каком направлении служит

03:57

Это фиаско для России: эксперт раскрыл детали танкового "побоища" под Авдеевкой

03:10

Эксперт объяснил, зачем РФ обстреливает Харьков и планирует ли захват города

02:45

Друзья Шакиры против ее романа со звездой сериала "Эмили в Париже" – СМИ

02:00

После скандала с Орбакайте и Пугачевой: Никита Пресняков вышел на связь

01:31

"Исчезнут из вашего дома": специалисты рассказали о гениальной ловушке для мух

00:06

Молодой папа Козловский рассекретил свою военную зарплату и должность в ВСУ

04 апреля, четверг
23:53

Украина выполняет тяжелую работу, чтобы соответствовать стандартам НАТО - Блинкен

Реклама
23:06

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

22:59

Дошутился: Потап назвал Настю Каменских бывшей женой

22:43

ВСУ стабилизировали позиции: Зеленский рассказал о действиях, которые остановили РФ

22:10

"Очень мощно и быстро": Подоляк раскрыл успехи ударов ВСУ по России

22:07

"Путин убил мою маму": почему Тамара Гвердцители распрощалась с РФ

21:52

Многие хозяйки допускают серьезную ошибку: где нельзя ставить микроволновку

21:10

Без вмешательства "война будет проиграна": топ-политики сделали заявления об отправке войск

20:09

В шести областях Украины ввели отключения света: в "Укрэнерго" предупредили украинцев

19:51

"Ситуация может стать опаснее": генсек НАТО назвал два сценария развития войны

19:50

Влупит -3 градуса и зальет грозовыми дождями: в Украину ворвалась холодина

19:10

Что случится с Украиной, если россиянам удастся отыграть "молдавский трек" в свою пользумнение

18:59

Резервы на передачу Украине систем ПВО у партнеров есть: эксперт раскрыл детали

18:54

Какой запах отпугивает клещей: несколько лайфхаков для защиты от вредителей

18:44

"Цифра в 3,5 гривны - это чушь": эксперт о повышении тарифов на свет

18:26

"Сравнивают город с землей": военный рассказал о тяжелой ситуации на фронте

17:44

Германия срочно будет искать Patriot для Украины: Кулеба "достучался" до союзников

17:43

Чем отличаются католики от православных: вы точно будете удивлены

17:08

Что нужно сделать 5 апреля, чтобы очистить дом от бед: приметы дня

17:05

"Не имею никаких сомнений": Макрон убежден, что РФ устроит саботаж Олимпиады-2024

16:59

Массированные атаки РФ: "Укрэнерго" хочет построить сотни маленьких электростанций

Реклама
16:49

Меган Маркл ожидает третьего ребенка - СМИ

16:40

Какие изменения ждут "ограниченно годных": в Минобороны дали исчерпывающий ответ

16:40

Как сделать пирожное Картошка - так его готовили в СССР

16:35

Удалось остановить продвижение россиян: Зеленский срочно созвал военную Ставку

16:26

Катя Осадчая раскрыла секреты свой стройной фигуры

16:25

Опасность серьезная: что категорически нельзя делать с яйцами перед приготовлением

16:01

На костылях и с крюком: Шоптенко рассказала про реабилитацию после операции

15:57

Виталий Козловский впервые стал отцом - пол ребенка и первые подробности

15:45

Трендовая одежда весна-лето 2024: что носить, чтобы выглядеть модно и стильноФотоВидео

15:38

"Ferrari разорвала пополам": украинская модель погибла в жутком ДТП

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Гороскоп
Китайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчине
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Владимир Зеленский новости
семья владимира зеленского
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять