Путин заговорил о переговорах с Украиной: в ISW раскрыли при чем здесь Запад

Аналитики Института изучения сообщили, что в Москве начался новый раунд усиления риторики относительно переговоров по Украине, который, скорее всего, является попыткой заставить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности.

В течение недели сразу двое российских чиновников сделали заявления о готовности Кремля к переговорам по Украине, говорится в отчете ISW.

В пресс-релизе Минобороны РФ о разговоре главы ведомства Сергея Шойгу с французским коллегой Себастьяном Лекорню говорится о том, что якобы "была отмечена готовность к диалогу по Украине". Причем отправной точкой для него якобы могли бы стать переговоры 2022 года между Россией и Украиной в Турции. В то же время источник в правительстве Франции опроверг эту информацию.

На следующий день, 4 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров "также способствовал информационным операциям, делая вид заинтересованности в переговорах", отмечают аналитики.

Лавров использовал встречу с десятками иностранных послов из незападных государств, чтобы раскритиковать формулу мира президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что Россия готова вести переговоры на выгодных для Кремля условиях.

По итогам встречи Лавров заявил журналистам, что Россия считает "необязательным разговаривать с Зеленским", а должна вести переговоры с Западом, который, однако, не готов к ним.

В ISW напомнили, что российские официальные лица неоднократно ложно обвиняли Украину и Запад в отсутствии инициатив мирных переговоров, несмотря на собственные многочисленные заявления, которые прямо свидетельствуют, что Россия не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной.

"ISW продолжает оценивать, что максималистские цели России - которые равнозначны полной капитуляции Украины и Запада - остаются неизменными и что любые российские заявления о том, что Россия заинтересована в мирных переговорах, являются, скорее всего, попытками заставить Запад пойти на уступки относительно украинского суверенитета и территориальной целостности", - говорится в отчете.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.