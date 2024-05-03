Вынуждены 'прятаться': в разведке Британии оценили последствия удара по аэродрому РФ

По данным британской разведки, удар по российскому аэродрому в Краснодарском крае РФ значительно повлияет на боевые вылеты оккупантов.

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В бнританской разведке оценили последствия удара по аэродрому РФ на Кубани / Коллаж Главред, фото: wikipedia, скриншот из видео

Атака украинских сил на российский аэродром "Кущевская" заставила противника рассредоточить около 40 самолетов, что может повлиять на будущие боевые вылеты России. Об этом в соцсети Х сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"В течение этой недели украинская атака на российский аэродром "Кущевская", вероятно, способствовала тому, что около 40 самолетов различных типов были выведены из этого района и рассредоточены на нескольких аэродромах, расположенных дальше от линии фронта", - пишет разведка Британии.

Отмечается, последствия атаки Сил обороны Украины по военному аэродрому РФ не будут очевидными сразу. Однако, разведчики отмечают, что Украина продемонстрировала способность поражать цели в глубоком тылу российской территории.

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По данным британской разведки, рассредоточение самолетов также может заставить противника увеличить продолжительность миссий, чтобы поддерживать постоянство в зоне боевых действий.

"Это, в свою очередь, потребует больше горючего, увеличивая расходы, а также увеличивая нагрузку на экипажи", - отмечает разведка.

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Британии часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Удар по аэродрому РФ - взрывы в России

Напомним, как ранее сообщал Главред, российское военно-политическое командование может решить рассредоточить истребительную авиацию после успешных ударов Службы безопасности Украины по военному аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае Российской Федерации. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Согласно информации ресурса Militarnyi, в результате удара дронов был поврежден военный склад, где находились модули управления и коррекции для авиабомб оккупантов.

В ночь на 27 апреля Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны атаковали беспилотниками военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Краснодарском крае России.

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