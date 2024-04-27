Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по аэродрому в РФ

Стали известны новые подробности удара по военным целям РФ в станице Кущевская Краснодарского края РФ.
Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Astra. При этом публикуется видео последствий удара.
Как уточняет ресурс Militarnyi, в результате удара дронов поражен военный склад, в котором находились модули управления и коррекции для авиабомб оккупантов.
Отметим, что на опубликованном видео с места последствий удара по российскому аэродрому в станице Кущевская можно увидеть сгоревшие и поврежденные модули УМПК.
Что такое КАБы?
Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.
Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.
Вместе с тем, как уточняют журналисты, со ссылкой на источники, в результате удара также повреждены и самолеты РФ.
"Их количество и степень повреждений устанавливается", - говорится в сообщении.
Атаки дронов по территории РФ - последние новости по теме
Ранее сообщалось о том, что Краснодарский край под мощной атакой дронов. Во время атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае повреждена ректификационная колонна.
Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ мощно ударила по военному аэродрому и двум НПЗ в РФ. На атакованном аэродроме размещались десятки военных самолетов, радиолокационная станция и средства радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.
Ранее сообщалось, что СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Удар по станции был нанесен с помощью семи дронов-камикадзе самолетного типа.
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