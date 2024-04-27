УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по аэродрому в РФ

Алексей Тесля
27 апреля 2024, 13:44
На опубликованном видео можно увидеть сгоревшие и поврежденные модули УМПК.
Screenshot
Нанесен удар по важному военному объекту РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Стали известны новые подробности удара по военным целям РФ в станице Кущевская Краснодарского края РФ.

Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Astra. При этом публикуется видео последствий удара.

Как уточняет ресурс Militarnyi, в результате удара дронов поражен военный склад, в котором находились модули управления и коррекции для авиабомб оккупантов.

видео дня

Отметим, что на опубликованном видео с места последствий удара по российскому аэродрому в станице Кущевская можно увидеть сгоревшие и поврежденные модули УМПК.

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Вместе с тем, как уточняют журналисты, со ссылкой на источники, в результате удара также повреждены и самолеты РФ.

"Их количество и степень повреждений устанавливается", - говорится в сообщении.

Атаки дронов по территории РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Краснодарский край под мощной атакой дронов. Во время атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае повреждена ректификационная колонна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ мощно ударила по военному аэродрому и двум НПЗ в РФ. На атакованном аэродроме размещались десятки военных самолетов, радиолокационная станция и средства радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Удар по станции был нанесен с помощью семи дронов-камикадзе самолетного типа.

Инфографика КАБ, инфографика
/ Инфографика: Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

краснодарский край авиабомба взрыв война России и Украины атака дронов
Реклама

Главное за день

РФ ночью запустила 34 ракеты: Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак

РФ ночью запустила 34 ракеты: Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак

14:52 Украина
Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика

Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика

14:00 Синоптик
Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по аэродрому в РФ

Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по аэродрому в РФ

13:44 Мир
Все главные новости

Популярное

Ударит -3 градуса и будут порывы ветра 20 м/с: в Украину идет опасная погода 4289

Ударит -3 градуса и будут порывы ветра 20 м/с: в Украину идет опасная погода

Не потому, что РФ обнаглела : майор ВСУ сказал, что подогнало США с помощью Украине 2332

"Не потому, что РФ обнаглела": майор ВСУ сказал, что "подогнало" США с помощью Украине

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16: Прибудут с обученными пилотами 2061

В Пентагоне сказали, когда Украина получит первые F-16: "Прибудут с обученными пилотами"

В Украину врывается актициклон: где влупит 29-градусная жара 2040

В Украину врывается актициклон: где влупит 29-градусная жара

Последние новости

14:52

РФ ночью запустила 34 ракеты: Зеленский сказал, чего не хватает Украине для отражения атак

14:51

Что можно и нельзя сажать рядом с пионами: правила, которые рискованно нарушатьВидео

14:26

Певица Ольга Цибульская попала в ДТП

14:00

Мощные ливни и торнадо: Украину ждет новая аномалия - прогноз синоптика

13:44

Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по аэродрому в РФ

Россия ударила по Украине крылатыми ракетами и "Кинжалами": куда летятРоссия ударила по Украине крылатыми ракетами и "Кинжалами": куда летят
13:35

РФ атаковала объект инфраструктуры под Днепром: что известно

13:05

Нужно найти коньки за 8 секунд: загадка на проверку внимательности

12:56

Астролог сказал, когда может закончиться война: "2025 год будет интересным для Украины"

12:54

"Мощные атаки": враг бьет ракетами по Украине, в ВСУ назвали цели ударов

Реклама
12:47

Гороскоп на май 2024 для Скорпионов: везение и рост доходов на целый годВидео

12:46

"Моя Нана": Ефросинина трогательно встретила взрослую дочь

12:35

Путин собирает союзников, чтобы противостоять Западу: в ISW рассказали планы Кремля

11:51

Российские оккупанты продвинулись на востоке: в DeepState назвали направление

11:50

СБУ мощно ударила по военному аэродрому и двум НПЗ в РФ - СМИВидео

11:29

Гороскоп на май 2024: Стрельцы по-другому посмотрят на мир и встретят любовьВидео

11:23

Эвакуация из больниц Киева: майор рассказал о планах россиян

10:53

Угроза ударов ATACMS: в ВСУ раскрыли, как РФ усиливает ПВО в Крыму

10:26

"Московская сторожевая": путинистка Снежана Егорова истерически рыдая набросилась на свою дочьВидео

10:25

Армия РФ может обойти Часов Яр: в ISW раскрыли серьезные угрозы на фронте

10:03

Огородники засыпают землю солью и получают ошеломляющий результат: зачем они это делают

Реклама
10:00

Запрет TikTok в США и Украине: что говорят эксперты

09:46

Условие победного контрнаступления ВСУ: в ISW назвали ключевой фактор

09:22

Гороскоп на завтра 28 апреля: Стрельцам - успех в личной жизни, Водолеям - трудные времена

09:00

Краснодарский край под мощной атакой дронов: горят два НПЗ и военный аэродромВидео

08:32

Японский метод выращивания огурцов: необычный способ получить богатый урожай

08:10

Сколько ВСУ надо FPV-дронов для наступления на фронтемнение

07:40

РФ ударила ракетами по четырем областям: что известно о раненых и "прилетах"ФотоВидео

07:40

Церковный праздник 28 апреля: что запрещено делать в Вербное воскресенье

07:25

Надо найти собаку на картинке за 3 секунды: разгадать загадку смогут лишь единицы

06:10

Россия задействовала свою "козырную" марионетку против еще одной странымнение

05:00

Что нельзя делать 27 апреля: важные приметы дня

03:45

Какой фрукт поможет во время уборки: не все знают о его уникальных свойствах

03:00

"Нагибает весь мир": Анна Алхим высказалась о диктаторе Путине

02:32

Грязь отстанет сама без натирания: как за минуты отмыть микроволновку изнутри

02:00

Звезда сериалов раскрыла неожиданные факты о сбежавшей в РФ режиссерше Байрак

01:36

Головоломка на внимательность: нужно найти пять фруктов за одну минуту

01:35

Признали виновным: по Киркорову нанесли новый удар в России

00:38

Время "танков-черепах" истекает: ВСУ изменят ситуацию на фронте с оружием от США - Forbes

26 апреля, пятница
23:56

Впервые известны все подробности: опубликован текст мирного договора с РФ 2022 года

23:11

"Надо проанализировать": в Польше сделали заявление о возвращении студентов в Украину

Реклама
22:36

Сергей Стерненко. Скандальные признания СкабеевойВидеоблоги

22:17

"Последнее окно возможностей": в разведке Эстонии сказали, почему РФ усиливает атаки

21:59

Комедия дель арта на Пасху: рецензия на фильм "Крашанка"

21:31

F-16 прибудут в Украину быстрее, чем ожидалось: правительство Бельгии раскрыло сроки

20:38

Оружие на 6 млрд долларов: США выделили самый большой пакет военной помощи Украине

20:36

Отношения США и Турции "дали трещину": Эрдоган отменил встречу с Байденом

20:32

Пострадавших доставали из-под колес: пьяный глава РВА влетел в толпу в БроварахФотоВидео

20:14

Анонс ударов по больницам Киева: в СБУ рассказали важные подробности

19:40

"Дефицит будет расти": в Раде сделали важное заявление об отключении света

19:25

Непревзойденный вкус: как приготовить мороженое в домашних условиях - рецепт известного повара

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется дата
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять