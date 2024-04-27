Взорваны самолеты и модули для КАБов: новые подробности удара по аэродрому в РФ

На опубликованном видео можно увидеть сгоревшие и поврежденные модули УМПК.

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Нанесен удар по важному военному объекту РФ / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, скриншот

Стали известны новые подробности удара по военным целям РФ в станице Кущевская Краснодарского края РФ.

Об этом идет речь в сообщении Telegram-канала Astra. При этом публикуется видео последствий удара.

Как уточняет ресурс Militarnyi, в результате удара дронов поражен военный склад, в котором находились модули управления и коррекции для авиабомб оккупантов.

видео дня

Отметим, что на опубликованном видео с места последствий удара по российскому аэродрому в станице Кущевская можно увидеть сгоревшие и поврежденные модули УМПК.

Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Вместе с тем, как уточняют журналисты, со ссылкой на источники, в результате удара также повреждены и самолеты РФ.

"Их количество и степень повреждений устанавливается", - говорится в сообщении.

Атаки дронов по территории РФ - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что Краснодарский край под мощной атакой дронов. Во время атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае повреждена ректификационная колонна.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ мощно ударила по военному аэродрому и двум НПЗ в РФ. На атакованном аэродроме размещались десятки военных самолетов, радиолокационная станция и средства радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Ранее сообщалось, что СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Удар по станции был нанесен с помощью семи дронов-камикадзе самолетного типа.

/ Инфографика: Главред

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