СБУ мощно ударила по военному аэродрому и двум НПЗ в РФ - СМИ

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны атаковала беспилотниками военный аэродром и два нефтеперерабатывающих завода (НПЗ) в Краснодарском крае страны-агрессора России.
В ночь на субботу, 27 апреля, дроны СБУ атаковали военный аэродром "Кущевск", а также Ильский и Славянский НПЗ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что на атакованном аэродроме размещались десятки военных самолетов, радиолокационная станция и средства радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.
Также были нанесены удары по ключевым технологическим объектам Ильского и Славянского нефтеперерабатывающих заводов на Кубани - по ректификационным и атмосферным колоннам. Как отмечают источники издания, после ударов на аэродроме и НПЗ начались пожары и эвакуация персонала.
"СБУ продолжает эффективно отрабатывать по военным и инфраструктурным объектам в тылу врага, снижая потенциал России для ведения войны. У страны-террориста "хлопок" пылает и будет пылать", - отметил источник.
Стоит отметить, что это уже не впервые Ильский и Славянский нефтеперерабатывающие заводы подвергаются атакам - такие случаи уже бывали и раньше.
Смотрите видео последствий атаки на аэродром и НПЗ в РФ:
Смотрите видео последствий атаки на аэродром и НПЗ в РФ:
Напомним, утром 27 апреля сообщилось, что Краснодарский край под мощной атакой дронов - горят два НПЗ и военный аэродром. Во время атаки беспилотников на НПЗ в Краснодарском крае повреждена ректификационная колонна.
Что за ведомство СБУ?
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".
Атаки по территории России - последние новости
Ранее сообщалось, что СБУ поразила российскую РЛС, которая контролировала небо на 700 км вглубь Украины. Удар по станции был нанесен с помощью семи дронов-камикадзе самолетного типа. Поражение этой радиолокационной станции поможет нашим войскам вести разведку, запускать дроны и качественнее использовать армейскую авиацию на этом участке.
Также сообщалось, что ГУР ударило по заводу в Татарстане, на котором РФ делает ТУ-22М, из которых бьет по Украине. Беспилотники военной разведки Украины ударили по авиационному заводу имени Горбунова в Казани, Татарстане - взрывы на объекте прогремели утром, 17 апреля.
20 апреля Россию ночью массированно атаковали дроны - были взрывы и пожары в 8 областях. В результате атаки, в частности, была повреждена энергетическая инфраструктура страны-агрессора РФ.
24 апреля сообщалось, что в РФ после взрывов горит НПЗ. Местные жители сообщили о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Смоленской области. Также дрон упал в Липецке.
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