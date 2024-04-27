Угроза ударов ATACMS: в ВСУ раскрыли, как РФ усиливает ПВО в Крыму

В ходе предыдущих ударов, многие объекты ПВО врага в Крыму были уничтожены, напомнил Дмитрий Плетенчук.

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Дмитрий Плетенчук оценил военный потенциал РФ в Крыму / Минобороны РФ, Facebook Плетенчук

Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил о том, что российские оккупанты в захваченном Крыму занимаются восстановлением системы противовоздушной обороны, а об усилении пока речь даже не идет.

Как подчеркнул он в эфире информационного телемарафона, в ходе предыдущих ударов по оккупантам в Крыму, многие объекты ПВО врага были уничтожены.

"Здесь вопрос не в том, чтобы ее (ПВО - ред) усилить, а чтобы восстановить. Потому что предыдущая атака немного изменила конфигурацию ПВО Крыма, в связи с тем, что эти системы ПВО были банально уничтожены", - пояснил представитель Сил обороны.

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Он также обратил внимание на то, что в ходе попыток восстановления утраченных позиций ПВО в Крыму, РФ использует нестандартные подходы.

"Единственное, как вы видите, они даже используют носитель крылатых ракет в качестве корабля ПВО и он с этой задачей не справился", - добавил Плетенчук.

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Ранее сообщалось о том, что в Пентагоне разрешили Украине бить ATACMS по русским объектам в Крыму. Украинская армия получила от Пентагона версию баллистических ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, утверждают источники New York Times.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной. Помощь от США подписана, и будет у нас довольно быстро - если не на этих выходных, то на следующей неделе, считает Алексей Гетьман.

Отметим, в Главном управлении разведки Министерства обороны и Службе безопасности Украины анонсировали "жаркий курортный сезон" для российских оккупантов уже этим летом в оккупированном Крыму. Ведется активная работа для последующего освобождения полуострова.

Что известно о Дмитрии Плетенчуке? Дмитрий Викторович Плетенчук - украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024). С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресофицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресофицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года, полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром". В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

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