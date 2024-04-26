Украина способна начать наступление на Крым после отражения атаки РФ весной - Гетьман

Помощь от США подписана, и будет у нас довольно быстро - если не на этих выходных, то на следующей неделе, считает Алексей Гетьман.

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Украина может атаковать оккупированный Крым после того, как отразит весеннюю атаку РФ - Гетьман / Главред

Западные партнеры Украины на фоне подписания президентом США Джо Байденом законопроекта о помощи начали и со своей стороны активно объявлять о новых пакетах военной помощи. Причиной этого может стать предстоящее наступление, которое готовят россияне.

В интервью Главреду ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман рассказал, как скоро западная помощь попадет в Украину, почему Великобритания передает катера и где может произойти новое украинское контрнаступление.

После голосования в Сенате США о выделении пакета помощи Украине, вместе с тем звучали ряд заявлений от стран-союзников о выделении ими больших пакетов помощи. Насколько связаны эти события? Ведь складывается впечатление, что в ЕС ждали, пока Штаты решат, помогать нам или нет.

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В том, что страны Запада ждали, есть определенный смысл. Ведь все страны, которые являются членами НАТО, прекрасно понимают, что ссориться со своими партнерами по Альянсу смысла нет. Мы понимаем, что бюджет НАТО в основном на плечах США.

Нельзя сказать, что другие страны ждали решения Штатов. Помощь оказывали и до этого - будем откровенными, другие страны нам тоже неплохо помогли. Причем речь идет не только о европейских странах, но и о Японии, Великобритании. В частности, последняя предоставила нам самую большую единовременную помощь, не говоря уже о том, что британцы ежегодно помогали нам на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов, то есть почти на 10 миллиардов за 3 года. Тем более, что они выделяют эту помощь не донатами, она прописана в защищенных статьях бюджета, поэтому такая помощь будет поступать нам постоянно.

Скорее всего, это не столько юридические нюансы, а эмоционально-психологическая составляющая. Мы помним заявления Макрона, Шольца, которые до решения США согласовали передачу Украине еще одного зенитно-ракетного комплекса, создавались коалиции о воздушной поддержке, противовоздушной обороне, а до того Чехия разыскивала по миру снаряды для Украины. Потому это связано с голосованием в США, но не на сто процентов.

Как вы думаете, как много времени уйдет на получение помощи, учитывая, что полгода и так уже было упущено? Чем именно она может нам помочь - не поздно ли ее выделили?

Лучше поздно, чем никогда. Да, это привело к проблемам, которые у нас были, но это вопрос для отдельного разговора. Помощь подписана, и будет у нас довольно быстро - если не на этих выходных, то на следующей неделе точно. Есть склады Соединенных Штатов в странах Европы, и по полуинсайдерской информации уже с них упаковано определенное количество техники, оружия и даже перемещено из Германии в Польшу. Поэтому вполне возможно, что помощь уже загружена на транспорт и ждет отправки на "ноль".

Но это не разовая помощь - запланированные законом США деньги в том числе пойдут на производство нового вооружения. Так что это будет растянуто на определенное время.

Мы очень ждем ATACMS, надеемся, что они будут как минимум на 300 км. Кроме того, мы почему-то думаем, что в пакете будут исключительно снаряды, ракеты для ЗРК. Но список вооружений очень большой - это и средства связи, и РЭБ, и запчасти для техники, которую передавали ранее, мины для минометов. 60 миллиардов долларов - это огромная сумма, нельзя даже представить, сколько всего будет передано Украине. Однако все позиции согласовывались преимущественно с военным руководством в зависимости от потребностей на фронте - согласовывались и количество, и сроки, и номенклатура. То есть это вопрос не недель, а дней.

О чем свидетельствует то, что и Европа, и Штаты наконец решились передать нам это вооружение?

Эта помощь - то, о чем Украина договорилась еще в прошлом году. Это свидетельствует о том, что политические проблемы внутри США (учитывая, что в этом году там выборы) на 7 месяцев задержали помощь. Это не что-то новейшее, что нам предоставили, потому что Россия обнаглела и начинает делать, что ей заблагорассудится. Дополнительная пришла разве что от Великобритании.

Мы должны были получить эту помощь еще в конце прошлого года, но потом в США были рождественские, пасхальные каникулы, пока не дошло до того, что на закрытом заседании разведка США не рассказала определенным республиканцам включая Майкла Джонсона о том, что происходит. С другой стороны, рейтинг популиста номер один в мире, Дональда Трампа, начал проседать больше статистической погрешности. И его риторика о том, чтобы оставить деньги в Штатах - это популизм. Но поскольку опасность в мире растет, риторика перестала работать. Поэтому Трамп быстро сориентировался и начал обвинять Байдена в слабой помощи Украине.

Но надеюсь, что мозг у американских избирателей не такой, как у рыбки гуппи, ведь Трамп противоречит сам себе. Однако мы должны понимать, что он может стать следующим президентом США, и Украине на уровне государства нужно сохранить двухпартийную поддержку.

Вы сказали о дополнительной поддержке от Великобритании. По имеющейся информации, они передают нам авиабомбы и катера...

Главное, надо подумать, почему они передают нам 60 катеров. Мы все гордились тем, что около 350 наших военнослужащих проходили обучение именно в Британии. Речь идет о "коммандос", то есть тех, кто может совершать определенные действия с моря вроде тех, которые были в фильмах со Шварцнегером. Они даже проходили испытания в бою, когда высаживались на крымском побережье, атаковали "вышки Бойко" и тому подобное. А тут еще и передают лодки. Здесь мы сразу смотрим на карту, видим Крынки и тот небольшой плацдарм, который должны расширить. Здесь и коммандос, и военные катера, и разговоры украинского руководства о том, что после отражения атаки россиян наши контрнаступательные действия могут быть, скорее всего, на юге свидетельствуют о подготовке к именно таким действиям.

Правильно ли я вас поняла, что основным направлением возможного контрнаступления Украины может стать Крым и удары по Керченскому мосту?

Мы не знаем планов Генштаба, но предположить (и это делают как генералы НАТО, так и уважаемые издания), что мы попытаемся атаковать именно на юге и в Крыму вполне можно, ведь такие намеки были и от ГУР, и от военно-политического руководства в целом.

В Украине накануне выделения пакета помощи от США много говорили о том, что нам очень нужны системы ПВО. Судя по заявлениям, о них еще договариваются, но Франция анонсировала передачу Украине ракет Aster 30 для SAMP-T. Если сравнивать их с Patriot, как бы вы оценили эффективность этих ракет?

Во-первых, это более современные разработки, чем Patriot - его модернизируют, но разрабатывали его значительно раньше. Во-вторых, это очень быстрая ракета, до 4,5 махов, хорошо управляемая и может применяться по баллистическим ракетам, вертолетам и крылатым ракетам. У нее не такой большой радиус действия, но это не принципиально для тех ракет, которые по Украине запускает Россия, поскольку мы сбиваем их на высоте. Однако как ни крути, но обломки все равно будут падать, и если такая ракета направлена на какой-то город, то и обломки тоже будут направлены на город. И здесь мы приходим к тому, что уничтожать нужно не ракету, а именно пусковую установку.

Речь идет в целом о возможности ударов не только по тылу оккупантов не только на территории Украины, но и непосредственно в России?

Мы помним просьбу наших партнеров о неприменении их оружия по РФ. Хотя эта просьба, вероятно, неофициально отменена. Потому что выглядит странным, когда пусковая установка стоит на условных полметра на территории РФ, из нее стреляют по Украине, а мы не можем ее уничтожить из-за того, что это российская территория. Ведь даже обломки ракет нанесут ущерб, и если партнеры Украины боятся эскалации, то им нужно помнить, что россияне уже бы спровоцировали, если бы хотели этого. С другой стороны, в шутку говоря, за ракетами можно сделать то же самое, что сделали россияне, когда перерисовали "герани", говоря, что это не иранские БПЛА.

Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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