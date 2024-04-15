Летом войска РФ в Крыму ждет "жаркий курортный сезон": в ГУР и СБУ сделали заявление

Силы обороны и безопасности Украины активно работают над тем, чтобы освободить Крымский полуостров от российских оккупационных военных подразделений.

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У Сил безопасности и обороны Украины есть календарь освобождения Крыма - ГУР / Коллаж: Главред, фото: Telegram-канал В. Зеленского, УНИАН

В Главном управлении разведки Министерства обороны и Службе безопасности Украины анонсировали "жаркий курортный сезон" для российских оккупантов уже этим летом в оккупированном Крыму. Ведется активная работа для последующего освобождения полуострова.

В эфире программы Храбрые сердца Ахтем Сеитаблаев задал вопрос, когда украинские войска вернуться в Крым. Один из спикеров ГУР Андрей Юсов сказал, что есть и календарь деоккупации полуострова, но подробности на данный момент озвучивать нельзя.

"Формальный ответ, конечно, будет. И он соответствует действительности. Украинские силы безопасности и обороны делают все возможное для того, чтобы это произошло как можно скорее. И так обязательно и будет. Россиянам календарь мы показывать не будем, но, поверьте, и такой календарь тоже существует", - отметил Юсов. видео дня

Представитель СБУ Артем Дехтяренко подтвердил планы по "жаркому курортному сезону" для российских оккупантов в Крыму.

"Мы предпочитаем говорить о своих результатах уже после их выполнения. Но можем анонсировать, что этим летом оккупантов ожидает очень жаркий курортный сезон", - сказал Дехтяренко.

При этом разработчик и производитель дронов для СБУ Александр Туренко передал "горячий привет" Крымскому мосту, военным портам РФ и Черноморскому флоту.

Украина намерена разрушить Крымский мост – главные новости:

Глава ГУР Кирилл Буданов сделал прогноз, согласно которому Крымский мост будет разрушен в 2024 году. По его словам, незаконно возведенная оккупантами эстакада через Керченский пролив должна быть уничтожена.

Украина способна уничтожить Крымский мост, но всему свое время, сказал глава СБУ Кирилл Буданов. Украинские военные продолжат проводить операции с целью нанесения урона врагу.

Taurus – лучшие ракеты для сноса Крымского моста, считает исследователь войны сэр Лоуренс Фридман. По его словам, ФРГ не дает Украине эти ракеты, поскольку ждет, пока США предоставят ВСУ свои аналогичные дальнобойные средства поражения целей.

Крымский мост (Керченский мост) Транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, передает Википедия. Состоит из двух параллельных мостов — автодорожного и железнодорожного. Общая протяжённость - 19 км. Россия начала строительство транспортного перехода после аннексии Крыма. Автодорожный мост был открыт в 2018 году, железнодорожный — в 2019-2020 годах.

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