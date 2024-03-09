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Taurus – лучшие для сноса Крымского моста: эксперт объяснил, почему их не дают

Андрей Ганчук
9 марта 2024, 10:50
Германия – вторая после США страна по объемам военной помощи Украине, но там до сих пор помнят десятилетия сотрудничества с Россией, отметил Лоуренс Фридман.
Taurus, Крымский мост
Ракеты Taurus - мощнее и лучше для Украины, чтобы уничтожить Крымский мост, - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Taurus System, соцсети

Дальнобойные немецкие ракеты Taurus лучше всего подходят для того, чтобы сокрушить Крымский мост. Берлин пока не передает их Киеву – ждет, когда США дадут Украине ATACMS, как было с танками, но администрация Байдена пока не такой шаг не идет. Об этом заявил исследователь войны сэр Лоуренс Фридман.

В интервью Liga.net он рассказал о том, что немецкие Taurus – лучше ракеты, чем британские и французские Storm Shadow и Scalp, которые уже передали Украине, с позиции эффективности удара по Крымскому мосту.

По словам эксперта, Германия не дает Украине Taurus из-за воспоминаний хороших экономических отношений с Россией в прошлом и ожидания первого шага со стороны США. В частности, Берлин ждет, что Штаты, как было с танками, первыми дадут Украине дальнобойные ATACMS, после чего уже последует ход немцев.

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"Но до сих пор есть инерция. Для меня нелогичным выглядит их аргумент – бояться давать Taurus после того, как Великобритания и Франция уже дали похожие ракеты Storm Shadow и Scalp. Хотя немецкие – мощнее и лучше для Украины, чтобы уничтожить Крымский мост", - подчеркнул Лоуренс Фридман.

Ракета Taurus
Кратко о Taurus / Инфографика: Главред

Ракеты Taurus для Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Taurus Украине. В частности, он сказал, что подобное решение якобы может втянуть Берлин в войну с Россией.

Кроме того, Шольц опасается удара Украиной ракетой Taurus по Москве. Однако канцлер ФРГ также отметил, что Германия поставляет Киеву больше оружия, чем другие государства.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что Берлин не поставит Украине Taurus и не отправит свои войска на ее территорию. Дескать, ФРГ не хочет превратиться в "партию войны".

Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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