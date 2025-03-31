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Новое наступление России и ультиматум Путину: главные новости Украины (дайджест)

Юрий Берендий
31 марта 2025, 22:00
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Новости Украины 31 марта по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.
Новое наступление России и ультиматум Путину: главные новости Украины (дайджест)
Главные новости Украины по состоянию на 22:00 31 марта / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН, 22 ОМБр, wikipedia

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Харьков под массированной атакой дронов: есть повреждения и пожары, детали

В ночь на 31 марта российские оккупанты атаковали Харьков беспилотником. В городе прозвучало уже 6 взрывов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, ночью, примерно в 02:22, россияне попали дроном по территории гражданского предприятия в Киевском районе города. В результате взрывной волны было повреждено остекление окон в близлежащих многоквартирных домах, а также повреждения получили здание детского сада и культурно-спортивный комплекс.

видео дня

Украина хочет отказаться от соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил Зеленскому

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы хочет отказаться от сделки по редкоземельным металлам. Об этом пишет Reuters.

В частности, Трамп пригрозил, что в случае выхода у Зеленского будут "большие проблемы".

Прекращение огня в Украине: Трамп установил Путину "психологический дедлайн"

Президент США Дональд Трамп заявил, что он доверяет российскому диктатору Владимиру Путину и уверен, что тот не откажется от намерения заключить мирное соглашение. Об этом пишет Politico.

"Вы говорите о Путине. Я не думаю, что он откажется от своего слова. Я знаю его уже давно. Мы всегда хорошо ладили", - сказал он.

Армия РФ продвинулась в Донецкой и Харьковской областях - DeepState

Российские оккупанты продолжают атаковать украинских военных. За прошедшие сутки захватчикам удалось продвинуться в двух областях Украины.

Об этом рассказали в DeepState. Аналитики отметили, что российская армия за минувшие сутки продвинулась в Разливе и возле Пантелеймоновки в Донецкой области, а также возле Нового на Харьковщине.

Землю будет мощно "штормить": самые опасные даты магнитных бурь в апреле

В апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, влияние которых будет ощущаться на Земле. Бури будут иметь разную интенсивность в начале, в середине и в конце месяца. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Период с 1 по 4 апреля будет характеризоваться умеренной бурей, мощностью в 3 балла. Это будет легкое нарушение магнитного поля, которое не должно сильно повлиять на здоровье большинства людей, хотя метеочувствительные лица могут почувствовать небольшие изменения в самочувствии.

Цена резко рванула вверх: популярный в Украине продукт подорожал на 11%

Цена на молочные продукты в Украине в марте 2025 года значительно выросла. Так, всего за месяц молоко подорожало на 11%, творог - на 7%, а сметана - на 6%.

Такие данные приводит Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ) в своем ежемесячном мониторинге цен на продукты питания, сообщает Главред.

Трампу предложили дату прекращения огня в Украине: в СМИ раскрыли "дедлайн"

Президент США Дональд Трамп советовался с президентом Финляндии Александром Стуббом о том, можно ли доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Лучшей датой для прекращения огня в Украине было бы 20 апреля. Об этом пишет Yle.

Президент Фнляндии прибыл в США 29 марта с неофициальным визитом. Он встретился с Дональдом Трампом во Флориде и сыграл в гольф. Стубб рассказал, что во время гольф-встречи Дональд Трамп спросил его: "Можно ли доверять Владимиру Путину?"

"Армия РФ в упадке": Коваленко назвал основную проблему российских оккупантов

Состояние российской армии сейчас худшее, она еще никогда не была в таком упадке. Состояние армии страны-агрессора РФ 2022, 2023, 2024 годов даже нельзя сравнивать с ее состоянием в 2025-м.

Об этом сказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко во время чата на Главреде.

ДРГ уже работают: оккупанты могут прорваться в Черниговскую область

Страна-агрессор Россия готовит новое наступление на Сумскую и Харьковскую области, которое может начаться уже этой весной. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов предположил, как это российское наступление может повлиять на Курскую и Белгородскую операции.

В частности, он рассказал, будут ли вынуждены ВСУ покинуть российскую территорию, которая сейчас остается под нашим контролем.

Заморозки и снег накроют Украину: в каких областях ударит зимняя погода

Погода в Украине скоро удивит неприятным сюрпризом. С 5 по 9 апреля в Украине ожидается постепенное похолодание - сначала на севере, западе и в центре. А ориентировочно 7-8 апреля снижение температуры воздуха дойдет и до востока и юга.

Россияне лезут даже из-под земли: в ОСУВ "Хортица" рассказали о боях за Торецк

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону Торецка. Враг применяет подземные маршруты для проникновения в тыл украинских войск. Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net.

"Путин водит Трампа за нос, как ослика на арене": Жданов описал большой обман РФ

В мире по вопросу остановки войны РФ против Украины сейчас формируются два параллельных процесса.

Один процесс - президент США Дональд Трамп пытается всеми силами прекратить огонь. При этом ему абсолютно безразлично, на каких условиях это произойдет. Он просто хочет, чтобы все остановились, и чтобы солдаты сидели в окопах, ничего не делая. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов в интервью Главреду.

"Трампу это не нравится": в ОП объяснили, почему лидер США разозлился на Путина

Президент США Дональд Трамп недоволен поведением российского диктатора Владимира Путина, ведь к концу апреля, когда исполняется 100 дней президентства Трампа, нет результатов в вопросе прекращения огня в Украине. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко в эфире телемарафона.

РФ определила 5 областей: когда начнется новое массированное наступление и какая цель Путина

В последние дни возросла напряженность из-за сообщений о возможном новом наступлении России на Украину. Украинские официальные лица и военные аналитики ожидают, что в ближайшие недели Россия может начать новую атаку, стремясь усилить свое влияние в переговорах о прекращении огня. Президент Владимир Зеленский и разведданные указывают на возможные удары в северо-восточных регионах, таких как Сумы, Харьков и Запорожье. В то же время эксперты также указывают на угрозу активизации боевых действий на Херсонщине и даже Черниговщине.

Главред собрал главное, что стоит знать об угрозе нового наступления россиян.

"Пойти на Киев или Одессу": почему на самом деле Путин хочет "взять" Запорожье

Российские оккупанты хотят пойти в наступление на Запорожье и это для них очень важно. Об этом во время чата на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Она полчаса называла меня полным идиотом": скандал между Фицо и главой Еврокомиссии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пожаловался на президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. Он начал ныть, потому что она его якобы жестко ругала и даже обзывала. Видео с его заявлением уже разлетелось в Сети.

Конфликт между Урсулой и Фицо произошел на фоне повышения тарифов американским президентом Дональдом Трампом.

Каким должен быть мир с Россией: Зеленский сделал важное заявление о конце войны

Украина стремится к скорейшему завершению войны, однако мир должен быть не только быстрым, но и надежным и справедливым. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления на Бучанском саммите 31 марта, в котором приняли участие спикеры парламентов ряда стран.

По его словам, Украина хочет завершить войну и получить гарантии безопасности и длительный, "достойный" мир.

Снег будет не только в Карпатах: названа дата резкого похолодания

Погода в Украине 1 апреля будет дождливой. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко предупреждает о том, что 1 апреля будет дождливая погода в северных, западных областях и на Харьковщине. Теплее всего будет в южных областях. Там температура воздуха повысится до +19 градусов. Холоднее всего будет в северных областях - 8 градусов тепла.

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