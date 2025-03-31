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Россияне лезут даже из-под земли: в ОСГВ "Хортица" рассказали о боях за Торецк

Руслана Заклинская
31 марта 2025, 14:42
176
Оккупанты атакуют с флангов и из-под земли, используя сеть подземных коммуникаций, рассказал Назар Волошин.
Россияне лезут даже из-под земли: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о боях за Торецк
Оккупанты пытаются прорвать оборону Торецка / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот карты DeepState

Ключевые тезисы:

  • Россияне через подземные трубы пытаются выйти к позициям ВСУ в Торецке

  • Украинские защитники активно обороняются

    видео дня

  • На направлении действует 51-я армия РФ, которая уже потеряла более 13 500 солдат

Российские оккупанты пытаются прорвать оборону Торецка. Враг применяет подземные маршруты для проникновения в тыл украинских войск. Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в комментарии LIGA.net.

"Российская армия в последнее время прилагает немало усилий, чтобы прорвать оборону Торецка. Враг на направлении атакует Силы обороны не только с флангов, но и из-под земли. В буквальном смысле этого слова", - рассказал он.

Волошин пояснил, что войска РФ пытаются использовать сеть подземных коммуникаций, чтобы зайти в тыл Сил обороны Украины. По его словам, такой случай зафиксировали 30 марта.

В то же время украинские защитники делают все возможное, чтобы предотвратить прорыв оккупантов в Торецке. Спикер ОСГВ "Хортица" отметил, что в городе продолжаются ожесточенные бои.

Представитель ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец сообщил, что на этом направлении действует 51-я армия РФ. Он отметил, что она уже потеряла более 13 500 военных.

"Без вести пропавших у этой армии больше всего именно на Торецком направлении - это почти 13 500 военнослужащих. Если берем за сутки 29 марта, то враг там понес потери в 145 военнослужащих в категории "200", "300", - заявил он.

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, в ближайшие дни могут начаться новые наступления российских войск на востоке Украины, в частности на Покровском и Лиманском направлениях, заявил военный эксперт Иван Тимочко. Он пояснил, что активизация атак связана с затягиванием переговоров о прекращении огня, что выгодно России, поскольку она не достигла успеха в захвате Покровска.

Также диктатор Путин снова заговорил о возможности выхода российской армии на Одессу, однако этот план станет реальным только в случае захвата Запорожья. Военный аналитик Юрий Федоров пояснил, что на Запорожском направлении может возникнуть сложная ситуация для ВСУ, поскольку Москва имеет группировку "Днепр", которая включает 5 армий.

Кроме этого, Россия готовится к новому наступлению на Сумскую и Харьковскую области, которое может начаться этой весной. Военный эксперт Олег Жданов предположил, что это наступление может повлиять на ситуацию в Курской и Белгородской областях.

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Кто такой Назар Волошин?

Назар Волошин - спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица", созданной во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году и отвечающей за восточный участок линии боевого соприкосновения. Ранее работал в Организации Объединенных Наций.

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