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Оккупанты планируют большое наступление в 2025 году: в ISW назвали места удара

Анна Косик
30 марта 2025, 07:38обновлено 30 марта, 08:31
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Российские войска готовы усилить наступательные операции на нескольких участках линии фронта.
Путин, армия РФ
Враг хочет развернуть новое наступление в связи с переговорами о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Что сообщили аналитики:

  • Враг хочет пойти в наступление для увеличения влияния РФ на переговорах
  • У оккупантов недостаточно сил для значительных наступательных операций
  • Кремль хочет оправдать свои требования к Украине достижениями на фронте

Оккупационная армия страны-агрессора России готовится к новой наступательной операции сразу на нескольких участках фронта весной и летом 2025 года. Таким образом Кремль хочет повлиять на текущее прекращение огня и мирные переговоры, заявили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Они сообщили, что недавно наблюдали за активизацией наступательных операций РФ на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях и продолжающимися наступательными операциями врага на севере Сумской области с целью оттеснить украинские силы с оставшихся позиций в Курской области.

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"Российские силы еще не достигли тактически значительных успехов на этих направлениях вследствие активизации активности, и ISW продолжает наблюдать локализованные украинские контратаки на Покровском и Торецком направлениях", - говорится в отчете.

Аналитики отметили, что оккупанты продвинулись минимум на три километра от административной границы Донецко-Днепропетровской области на двух участках Покровского направления, и Кремль, вероятно, будет использовать будущие российские наступления на юго-восток Днепропетровской области, чтобы посеять хаос и страх в информационном пространстве.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

В то же время командование РФ вряд ли передислоцирует свои силы из Курской области, ведь у Кремля, скорее всего, есть намерение провести согласованную наступательную операцию, чтобы захватить или продвинуться ближе к городу Сумы. Однако у РФ скорее всего нет достаточно готовых к развертыванию резервов оперативного уровня, чтобы проводить значительные наступательные операции, о которых накануне сообщал президент Украины Владимир Зеленский, против городов Сумы, Харьков и Запорожье.

"Маловероятно, что российские военные способны осуществить три значительные наступательные действия против крупных украинских городов даже после проведения таких передислокаций, поскольку Россия понесла значительные потери бронетехники и личного состава за последние три года боев и не продемонстрировала способности проводить сложные операции, включающие несколько одновременных направлений продвижения, начиная с зимы 2022 года", - отметили в ISW.

Однако российские войска, вероятно, пытаются продвинуться в радиусе артиллерии Сум, Харькова и Запорожья накануне возможного наземного прекращения огня, чтобы сделать жизнь местных жителей невыносимой, или же подготовиться к наземным операциям, пока не будет установлено прекращение огня.

"Кремль, вероятно, использует любые достижения в областях, которые российские войска пока не оккупировали, чтобы получить рычаг влияния на будущие мирные переговоры и оправдать будущие требования России к Украине передать дополнительные территории России, включая территории, которые Кремль пока не требует, кроме Крыма, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей", - подытожили аналитики.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России пытается вернуться к той интенсивности боевых действий на Покровском направлении, которая там была в январе 2025 года.

Накануне секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что РФ готовится к наступлению. В ближайший месяц у оккупантов не будет сил, чтобы пойти в наступление. Однако они смогут это сделать ближе к середине-концу лета.

Ранее в ГПСУ сообщали, что российские оккупанты не прорвали украинскую границу в Сумской области. Враг пытается атаковать малыми штурмовыми группами, однако ВСУ не дают ему продвинуться.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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