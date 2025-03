Оккупанты планируют большое наступление в 2025 году: в ISW назвали места удара

Что сообщили аналитики:

Оккупационная армия страны-агрессора России готовится к новой наступательной операции сразу на нескольких участках фронта весной и летом 2025 года. Таким образом Кремль хочет повлиять на текущее прекращение огня и мирные переговоры, заявили аналитики американского Института изучения войны(ISW).

Они сообщили, что недавно наблюдали за активизацией наступательных операций РФ на Лиманском, Покровском и Ореховском направлениях и продолжающимися наступательными операциями врага на севере Сумской области с целью оттеснить украинские силы с оставшихся позиций в Курской области.

"Российские силы еще не достигли тактически значительных успехов на этих направлениях вследствие активизации активности, и ISW продолжает наблюдать локализованные украинские контратаки на Покровском и Торецком направлениях", - говорится в отчете.

Аналитики отметили, что оккупанты продвинулись минимум на три километра от административной границы Донецко-Днепропетровской области на двух участках Покровского направления, и Кремль, вероятно, будет использовать будущие российские наступления на юго-восток Днепропетровской области, чтобы посеять хаос и страх в информационном пространстве.

В то же время командование РФ вряд ли передислоцирует свои силы из Курской области, ведь у Кремля, скорее всего, есть намерение провести согласованную наступательную операцию, чтобы захватить или продвинуться ближе к городу Сумы. Однако у РФ скорее всего нет достаточно готовых к развертыванию резервов оперативного уровня, чтобы проводить значительные наступательные операции, о которых накануне сообщал президент Украины Владимир Зеленский, против городов Сумы, Харьков и Запорожье.

Однако российские войска, вероятно, пытаются продвинуться в радиусе артиллерии Сум, Харькова и Запорожья накануне возможного наземного прекращения огня, чтобы сделать жизнь местных жителей невыносимой, или же подготовиться к наземным операциям, пока не будет установлено прекращение огня.

"Кремль, вероятно, использует любые достижения в областях, которые российские войска пока не оккупировали, чтобы получить рычаг влияния на будущие мирные переговоры и оправдать будущие требования России к Украине передать дополнительные территории России, включая территории, которые Кремль пока не требует, кроме Крыма, Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей", - подытожили аналитики.

Напомним, Главред писал, что армия страны-агрессора России пытается вернуться к той интенсивности боевых действий на Покровском направлении, которая там была в январе 2025 года.

Накануне секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что РФ готовится к наступлению. В ближайший месяц у оккупантов не будет сил, чтобы пойти в наступление. Однако они смогут это сделать ближе к середине-концу лета.

Ранее в ГПСУ сообщали, что российские оккупанты не прорвали украинскую границу в Сумской области. Враг пытается атаковать малыми штурмовыми группами, однако ВСУ не дают ему продвинуться.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.