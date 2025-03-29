Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

"Силы достаточно немалые": в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине

Руслана Заклинская
29 марта 2025, 19:46
300
РФ накопила значительные силы в Курской области, чтобы выбить ВСУ, отметил Андрей Демченко.
'Силы достаточно немалые': в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине
Россияне хотят расширить зону боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 103-я отдельная бригада территориальной обороны ВСУ, скриншот карты deepstate

Ключевые тезисы Демченко:

  • РФ не прорвала границу на Сумщине
  • Россияне атакуют малыми штурмовыми группами, но ВСУ отражают эти попытки
  • РФ может попытаться применить такую тактику и на других направлениях

Российские оккупанты не прорвали украинскую границу в Сумской области. Враг пытается атаковать малыми штурмовыми группами, однако ВСУ не дают ему продвинуться. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"На направлении Сумской области пока, несмотря на те заявления, как недавно делала Россия о том, что они прорвали украинскую границу, это не так. Фактически враг продолжает использовать малые штурмовые группы. И надо понимать, что напротив участка территории в пределах Курской области, где Силы обороны вели свою операцию, враг накопил свои силы достаточно немаленькие и по личному составу, и по технике", - рассказал он.

видео дня

Демченко отметил, что эти силы пытаются выбить ВСУ из Курской области. Кроме того, малые штурмовые группы РФ действуют в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области.

Представитель ГПСУ не исключает, что РФ может применить такую же тактику и на других направлениях, чтобы расширить зону боевых действий по границе или на территории Украины.

"Фактически эти малые штурмовые группы имеют одну задачу - пересечь линию государственной границы, максимально глубоко зайти на территорию Украины, закрепиться, дождаться подкрепления такими же малыми группами и уже вести активные боевые действия по территории Украины. Но наши воины, применяя артиллерийские средства, минометные расчеты и дроны, не позволяют врагу достичь тех целей, которые он ставит перед собой", - подчеркнул Демченко.

Ситуация в Сумской области - новости по теме

Как сообщал Главред, 24 марта в Сумской области увеличилась так называемая "серая" зона. По данным карты DeepState, часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки оказались в этой зоне, как и участок возле Журавки. Российские войска продолжают попытки прорыва границы в новых направлениях.

Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска проводят оборонительную операцию на Сумщине, чтобы не допустить прорыва российских сил. Он уточнил, что ВСУ также осуществляют контратаки и штурмовые действия для усиления обороны.

Кроме этого, ранее появилась информация о якобы уничтожении украинского истребителя F-16 в небе над Сумской областью, но она является фейком российской пропаганды. Пилоты ВСУ успешно выполнили боевую задачу и нанесли удары по российским позициям, заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Читайте также:

Что такое ГПСУ?

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    война в Украине ГПСУ Сумская область Демченко новости Сумской области война России и Украины
    Новости партнеров
    Реклама

    Главное за день

    Ещё
    РФ готовит резервы: названы четкие сроки начала наступления РФ

    РФ готовит резервы: названы четкие сроки начала наступления РФ

    21:08Война
    "Силы достаточно немалые": в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине

    "Силы достаточно немалые": в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине

    19:46Фронт
    Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

    Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

    19:38Синоптик
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

    Наглый и хамоватый сын российского фигуриста опозорил собственного отца

    Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

    Гороскоп на завтра 30 марта: Львам - большая прибыль, Скорпионам - сюрприз

    "Колбасить" будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря

    "Колбасить" будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря

    Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

    Доллар сходит с ума : курс "округлится" в худшую сторону

    Где 3 отличия между двумя женщинами с книгой: только "гений головоломок" их заметит

    Где 3 отличия между двумя женщинами с книгой: только "гений головоломок" их заметит

    Последние новости

    21:08

    РФ готовит резервы: названы четкие сроки начала наступления РФ

    21:01

    Сестру-молчунью Ефросининой Лизу Ющенко кинули в России

    20:59

    Трампу предложили устранить Уолтца: в СМИ узнали о решении президента США

    19:46

    "Силы достаточно немалые": в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине

    19:38

    Влупит мороз и будет сыпать снег: синоптики назвали регионы, где резко похолодает

    Надвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погодыНадвигается жара в Украину: синоптик назвала дату резкой смены погоды
    19:21

    "Ситуация хуже, чем в Бахмуте": в ВР ошарашили подробностями о боях в Курской области

    19:10

    Об аграрных санкциях и путинских олигархахмнение

    18:47

    Доллар внезапно "просел": каким будет курс валют 31 марта

    18:34

    Разбил хоботом стекло машины: на россиянок напал раздраженный слон

    Реклама
    18:24

    Российская певица заговорила по украински: зал визжалВидео

    17:51

    До Пасхи мира не будет: МВФ назвал новые сроки окончания войны в Украине

    17:32

    Враг для штурмов применяет "дикую" тактику: в ВСУ рассказали детали

    17:18

    Бежали друг к другу и плакали: трогательное видео возвращения детей из оккупацииФотоВидео

    16:43

    К середине апреля все изменится: какие знаки ждут перемены на любовном фронте

    16:43

    РФ перешла к новой смертоносной тактике ударов БпЛА по Украине - BILD

    16:20

    Если разрешит Си Цзиньпин: Кабаева попросила у Путина живой подарок

    16:17

    Мигом исчезнут со стола: бюджетные бутерброды, которые готовятся за 5 минут

    15:39

    Украину накроют дожди: в каких областях ожидать осадков

    15:37

    На Украину "налетает" пылевая буря: какие области окажутся в зоне риска

    15:32

    Такое было в последний раз 18 лет назад: удивительные кадры солнечного затмения в УкраинеВидео

    Реклама
    15:20

    Когда РФ может прекратить боевые действия против Украины: дипломат ответил

    15:10

    Даже следа не останется: как убрать царапины в салоне авто

    14:58

    Как сказать на украинском "изжога": не все смогут дать правильный ответВидео

    14:51

    Львам - восхищение, Тельцам - прощание: чего ждать от затмения 29 марта всем знакамВидео

    14:37

    Китайский гороскоп на завтра 30 марта: Быкам - споры, Собакам - стресс

    14:30

    Мозговая похвасталась красотой младшей дочери

    14:09

    Россия среди бела дня атаковала Кривой Рог: появились фото последствийФото

    14:07

    Первая линия обороны на Белгородщине прорвана: ВСУ продвинулись на 3-4 км вглубь

    13:33

    Когда закончится Рамадан в 2025 году: традиции и суть праздника Ураза-байрам

    13:23

    Всю ночь РФ массированно била по Украине: Зеленский отреагировал на вражеские атаки

    13:10

    Солнечное затмение в марте: Овнов перестанет "штромить", а Львов ждет удачаВидео

    13:05

    "Была шокирована!": женщина нашла странное яйцо и не ожидала, что из него вылупится

    12:29

    Пенсии скоро вырастут еще на 20%: кто получит повышенные выплаты

    12:24

    В 2025 году война не закончится, но у Украины есть шансы победить - КоваленкоВидео

    12:07

    Россияне ударили ракетой по Кривому Рогу: над городом поднимается густой дым

    11:53

    Враг оправдывает удар по Днепру: что выдумали пропагандисты РФФото

    11:23

    Какая будет погода в Украине в апреле 2025: температура вырастет, будут лить дожди

    11:17

    "Колбасить" будет конкретно: на выходные по Земле ударит мощная солнечная буря

    10:50

    Гороскоп на апрель 2025 для Дев: гармония, освобождение и популярностьВидео

    10:33

    Новые правила отсрочки: какие категории граждан смогут избежать мобилизации

    Реклама
    10:19

    Нет шансов, чтобы Украина подписала соглашение об ископаемых в нынешнем виде - WP

    10:10

    Стоит больше, чем машина: Мадонна показала обновку для зубовВидео

    10:00

    Цены на продукты снова растут: как изменится их стоимость к Пасхе

    09:21

    Гороскоп на апрель 2025 для Львов: хорошие новости, деньги и любовьВидео

    09:19

    Гузеева жестко унизила главных российских пропагандистов

    09:11

    ВСУ ликвидировали майора Росгвардии, которому Путин лично вручал "Золотую звезду"

    09:04

    ВСУ круто продвинулись вглубь Белгородской области: новые детали от ISW

    08:50

    Почему в некоторых авто есть четвертая педаль: загадка для многих водителей

    08:10

    Трамп начал подозревать Путина?мнение

    07:43

    Путин манипулирует и меняет причины войны: в ISW объяснили тактику диктатора в переговорах

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
    Сад и огород
    Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
    Операция в Курской области
    РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
    Мода и красота
    Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
    Война с Россией
    Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Поздравления
    С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
    Лайфхаки и хитрости
    СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Пасха 2025
    Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
    ©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять