'Силы достаточно немалые': в ГПСУ признались, прорвала ли РФ границу на Сумщине

Ключевые тезисы Демченко:
- РФ не прорвала границу на Сумщине
- Россияне атакуют малыми штурмовыми группами, но ВСУ отражают эти попытки
- РФ может попытаться применить такую тактику и на других направлениях
Российские оккупанты не прорвали украинскую границу в Сумской области. Враг пытается атаковать малыми штурмовыми группами, однако ВСУ не дают ему продвинуться. Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.
"На направлении Сумской области пока, несмотря на те заявления, как недавно делала Россия о том, что они прорвали украинскую границу, это не так. Фактически враг продолжает использовать малые штурмовые группы. И надо понимать, что напротив участка территории в пределах Курской области, где Силы обороны вели свою операцию, враг накопил свои силы достаточно немаленькие и по личному составу, и по технике", - рассказал он.видео дня
Демченко отметил, что эти силы пытаются выбить ВСУ из Курской области. Кроме того, малые штурмовые группы РФ действуют в направлении населенных пунктов Новенькое и Журавка Сумской области.
Представитель ГПСУ не исключает, что РФ может применить такую же тактику и на других направлениях, чтобы расширить зону боевых действий по границе или на территории Украины.
"Фактически эти малые штурмовые группы имеют одну задачу - пересечь линию государственной границы, максимально глубоко зайти на территорию Украины, закрепиться, дождаться подкрепления такими же малыми группами и уже вести активные боевые действия по территории Украины. Но наши воины, применяя артиллерийские средства, минометные расчеты и дроны, не позволяют врагу достичь тех целей, которые он ставит перед собой", - подчеркнул Демченко.
Ситуация в Сумской области - новости по теме
Как сообщал Главред, 24 марта в Сумской области увеличилась так называемая "серая" зона. По данным карты DeepState, часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки оказались в этой зоне, как и участок возле Журавки. Российские войска продолжают попытки прорыва границы в новых направлениях.
Также главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские войска проводят оборонительную операцию на Сумщине, чтобы не допустить прорыва российских сил. Он уточнил, что ВСУ также осуществляют контратаки и штурмовые действия для усиления обороны.
Кроме этого, ранее появилась информация о якобы уничтожении украинского истребителя F-16 в небе над Сумской областью, но она является фейком российской пропаганды. Пилоты ВСУ успешно выполнили боевую задачу и нанесли удары по российским позициям, заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Что такое ГПСУ?
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.
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