РФ может пойти в наступление на Днепропетровщину в ближайшие месяцы - Коваленко

Россияне могут зайти на территорию Днепропетровской области и для того, чтобы "взять" Покровск.

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РФ в ближайшие месяцы может пойти в наступление на Днепропетровскую область / Коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, Главред

О чем говорит Александр Коваленко:

РФ может пойти в наступление на Днепропетровскую область

РФ может зайти на Днепропетровщину, чтобы "взять" Покровск

В ближайшие несколько месяцев российские оккупанты могут попытаться пойти в наступление на Днепропетровскую область. Об этом во время чата на Главреде рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он считает, что россияне могут зайти на территорию Днепропетровской области во время наступления на Покровск. Это необходимо для формирования их западного фланга.

"Но зайдут они не с целью захвата Павлограда или Днепра. Впрочем, акцентировать внимание Россия будет именно на том, что они пытаются захватить эти города, и это их следующая цель, а пока они зашли на территорию Днепропетровщины, чтобы решить вопрос с Покровском", - сказал Коваленко.

В то же время он отмечает, что россияне до сих пор не смогли открыть Константиновское направление. Однако Коваленко убежден, что в ближайшее время враг будет пытаться это сделать, используя 8-ю общевойсковую армию, которая была оттянута с Покровского направления под Торецк.

"То есть они будут пытаться срезать выступ, который образовался между Воздвиженкой и Торецком, и выйти на Константиновку. И в западном информационном пространстве это будет подаваться как способность России двигаться дальше, оккупировать новую территорию и открыть новое направление", - отметил он.

Смотрите видео с чатом Александра Коваленко на Главреде:

Наступление РФ - главные новости

Как ранее сообщал Главред, количество ударов по пограничью Сумской области из вражеской авиации увеличилось. Сумщина преобладает по количеству заходов российской ДРГ, сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

В DeepState также раскрыли правду о Сумской области. К сожалению, так называемая "серая" зона увеличилась - часть села Веселовка и территория вблизи Владимировки Хотинской общины оказались в этой зоне.

О том, что хочет сосредоточить усилия на северном направлении, в частности в Сумской и Харьковской областях, сообщал и президент Украины. Владимир Зеленский выразил мнение, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшее время.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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