Вместо Путина искусственный интеллект: россияне заподозрили диктатора в обмане

Сеть "гудит" от обсуждения россиянами новогоднего поздравления Путина.

Новогоднее обращение Путина озадачило некоторых россиян / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

Россияне считают, что на Новый год их поздравлял не Путин

В Сети обнаружили много доказательств того, что диктатор на поздравлении ненастоящий

Кремлевский диктатор Владимир Путин в полночь 1 января опубликовал видео, в котором поздравил жителей страны-агрессора России с Новым годом. Однако некоторые россияне почувствовали себя обманутыми.

Последние несколько часов в соцсетях они активно обсуждают, действительно ли глава РФ обращался к ним, или это было сгенерированное с помощью искусственного интеллекта поздравление.

Почему россияне думают, что поздравление ненастоящее

Жители РФ в соцсетях привели несколько аргументов, почему поздравление Путина может быть на самом деле создано с помощью ИИ. Соответствующие скриншоты опубликовал Telegram-канал "Украина 365".

Россияне активно обсуждают новогоднее обращение Путина / фото: скриншот

Россияне отметили, что во время обращения голова Путина движется "будто отдельно от туловища", а рукава пальто выглядят будто пустые. Кроме того диктатор продолжил говорить в 00:01 и не сказал, что "год был тяжелым", как он это делает каждый год.

Россияне активно обсуждают новогоднее обращение Путина / фото: скриншот

Скандал с обращением Путина происходит не впервые

Главред писал, что в 2023 году на видеообращение кремлевского диктатора к участникам саммита БРИКС обратили внимание в Главном управлении разведки МО Украины.

Глава ведомства Кирилл Буданов убеждал, что его записывал не сам Путин, а его двойник. При этом глава ГУР не исключил, что хозяин Кремля не появляется на публике из-за ухудшения состояния своего здоровья.

Напомним, Главред писал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, вероятно, присутствовал не сам Владимир Путин, а его двойник.

Ранее главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник заявлял, что у кремлевского диктатора точно есть двойники, но сам он все еще жив.

В 2023 году выяснилось, что прямая линия и пресс-конференция российского диктатора Владимира Путина были заранее срежиссированы, заявил психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

