Вместо Путина искусственный интеллект: россияне заподозрили диктатора в обмане

- Россияне считают, что на Новый год их поздравлял не Путин
- В Сети обнаружили много доказательств того, что диктатор на поздравлении ненастоящий
Кремлевский диктатор Владимир Путин в полночь 1 января опубликовал видео, в котором поздравил жителей страны-агрессора России с Новым годом. Однако некоторые россияне почувствовали себя обманутыми.
Последние несколько часов в соцсетях они активно обсуждают, действительно ли глава РФ обращался к ним, или это было сгенерированное с помощью искусственного интеллекта поздравление.
Почему россияне думают, что поздравление ненастоящее
Жители РФ в соцсетях привели несколько аргументов, почему поздравление Путина может быть на самом деле создано с помощью ИИ. Соответствующие скриншоты опубликовал Telegram-канал "Украина 365".
Россияне отметили, что во время обращения голова Путина движется "будто отдельно от туловища", а рукава пальто выглядят будто пустые. Кроме того диктатор продолжил говорить в 00:01 и не сказал, что "год был тяжелым", как он это делает каждый год.
Скандал с обращением Путина происходит не впервые
Главред писал, что в 2023 году на видеообращение кремлевского диктатора к участникам саммита БРИКС обратили внимание в Главном управлении разведки МО Украины.
Глава ведомства Кирилл Буданов убеждал, что его записывал не сам Путин, а его двойник. При этом глава ГУР не исключил, что хозяин Кремля не появляется на публике из-за ухудшения состояния своего здоровья.
Провалы Путина - последние новости
Напомним, Главред писал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, вероятно, присутствовал не сам Владимир Путин, а его двойник.
Ранее главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник заявлял, что у кремлевского диктатора точно есть двойники, но сам он все еще жив.
В 2023 году выяснилось, что прямая линия и пресс-конференция российского диктатора Владимира Путина были заранее срежиссированы, заявил психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.
