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Что известно о фальшивом диктаторе: неожиданная версия насчет двойников Путина

Алексей Тесля
18 декабря 2023, 02:05
Вероятное наличие двойника - это угроза для самого существования российского диктатора, уверен Валентин Ким.
Путин и его двойник
Эксперт прокомментировал вопрос о двойниках Владимира Путина / скриншот

Прямая линия и пресс-конференция российского диктатора Владимира Путина были заранее срежиссированы, заявил психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким.

В интервью Радио NV он также прокомментировал вопрос о том, использует ли Путин двойников или выходит на пресс-конференции сам.

Эксперт подчеркнул, что вероятное наличие двойника - это угроза для самого существования российского диктатора.

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"Вроде бы любой диктатор хочет подставить двойника чтобы его не убили, хотя на самом деле для диктатора любой двойник - это угроза его существованию", - отметил он.

Эксперт считает, что любая персона, непосредственно контролирующая двойника может очень легко убрать Путина и контролируя двойника контролировать всю Россию.

Он отметил, что наличие двойника может создать для Путина кризис легитимности: "А Путин вообще человек, который к собственной легитимности относится очень осторожно".

"Никакой это не двойник. Это настоящий Путин потому что двойников не существует в принципе таких психопатов как он еще поискать надо", - добавил Ким.

Ранее была раскрыта информация об использовании двойников Путина. Вместе с другими событиями в РФ, это делегитимизирует образ российского диктатора, уверен Андрей Юсов.

Как известно, ранее эксперт рассказал об отличии двойников Путина - "Бункерного" от "Говоруна". Участие в мероприятиях разных двойников Владимира Путина зачастую создает определенные накладки, отметил Дмитрий Попов.

Напомним, эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. Дмитрий Попов рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Владимира Путина.

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Владимир Путин двойник Валентин Ким
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