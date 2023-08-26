Путин давно не появлялся на публике: Буданов рассказал о двойниках диктатора РФ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал информацию о том, что диктатор Владимир Путин использует двойников.
По его словам, в последний раз президента страны-агрессора РФ видели еще 26 июня 2022 года. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.
По словам главы военной разведки Украины, речь идет о самом президенте РФ, а не о его двойниках.
Он говорит, что видеообращение к участникам саммита БРИКС также записывал двойник Путина.
При этом глава ГУР не исключил, что хозяин Кремля не появляется на публике из-за ухудшения состояния своего здоровья.
"Давайте так: того, к которому все привыкли воспринимать, последний раз видели примерно 26 июня 2022 года", — добавил Буданов.
Ранее эксперт рассказал об отличии двойников Путина - "Бункерного" от "Говоруна". Участие в мероприятиях разных двойников Владимира Путина зачастую создает определенные накладки, отметил Дмитрий Попов.
Напомним, эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. Дмитрий Попов рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Владимира Путина.
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