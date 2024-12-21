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"Умер и лежит в морозилке": появилась неожиданная версия о двойника Путина

Алексей Тесля
21 декабря 2024, 02:30
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Александр Сотник убежден в том, что двойники нужны Владимиру Путину для сохранения власти.
Путин и двойники
/ russsoprot - LiveJournal

Важно:

  • Двойники нужны Путину для сохранения власти
  • Путин мог себя раззеркалить несколькими двойниками

Главный редактор канала Sotnik-TV, журналист, писатель и публицист Александр Сотник прокомментировал вопрос о двойниках российского диктатора Владимира Путина.

"Я всегда верил, что они (двойники Путина, - ред.) есть. Но и говорил о том, что настоящий Путин тоже существует", - подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Вместе с тем публицист скептически относится к версии о смерти Путина и о том, что РФ управляет его двойник.

"Есть же те, кто утверждают, что Путин умер и лежит в морозилке, но я так не думаю. Настоящий Путин существует", - отметил он.

Журналист также убежден в том, что двойники нужны Путину для сохранения власти.

"Просто таким образом власть в РФ устроена: если окружение знает, что царь ненастоящий, сразу начинается стрельба глазами в поисках настоящего другого царя. Поэтому подлинный Путин существует, но мог себя раззеркалить несколькими двойниками-тройниками. Это спецоперация, Путин же гэбэшник", - добавил Сотник.

Смотрите видео - чат с Александром Сотником:

Ранее была раскрыта информация об использовании двойников Путина. Вместе с другими событиями в РФ, это делегитимизирует образ российского диктатора, уверен Андрей Юсов.

Как известно, ранее эксперт рассказал об отличии двойников Путина - "Бункерного" от "Говоруна". Участие в мероприятиях разных двойников Владимира Путина зачастую создает определенные накладки, отметил Дмитрий Попов.

Напомним, эксперт объяснил, как вычислить двойника Путина. Дмитрий Попов рассказал о том, как можно определить двойника, которого выпустили вместо Владимира Путина, сообщал Главред.

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Кто такой Александр Сотник

Александр Сотник (творческое имя – Саша Сотник) – писатель, публицист, автор-исполнитель песен, диктор радио и телевидения, блогер. Создатель и автор канала Sotnik-TV. Выступает с жесткой критикой российских властей. 11 марта 2010 подписался под обращением "Путин должен уйти". Во время российско-украинской войны неоднократно выступал с осуждением российской вооруженной агрессии против Украины, пишет Википедия.

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