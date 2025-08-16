Укр
Двойник "Говорун": психолог раскрыл, почему с Трампом встречался не Путин

Даяна Швец
16 августа 2025, 14:40
Эксперт обратил внимание на жесты и походку, которые отличаются от настоящего президента России.
Путина на встрече с Трампом подменил его двойник / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

  • Психолог Попов утверждает, что на встрече с Трампом присутствовал не Путин, а его двойник
  • Психолог утверждает, что этого же двойника, которого называет "Говоруном", видели и на инаугурации

На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, вероятно, присутствовал не сам Владимир Путин, а его двойник. Такое мнение высказал кандидат психологических наук Дмитрий Попов в эфире КИЕВ24.

Специалист обратил внимание на жесты, мимику и даже рукопожатие, которые, по его словам, не соответствуют привычному поведению действующего российского президента.

"Трамп протянул руку снизу, Путин - сверху", - отметил Попов, пояснив, что протягивание руки снизу свидетельствует не о подчиненности, а об уважении и признании статуса партнера.

По мнению психолога, манера движений и жестикуляция в видео свидетельствуют о другом человеке. Именно это стало основанием предположить, что на переговорах был не настоящий Путин, а его двойник.

"С Трампом встречается двойник Путина, которого называют "Говорун". Этот же человек был и на инаугурации. Выдал его походку. Настоящий Путин, который выглядит довольно болезненно, передвигается иначе - его походка тяжелее", - добавил Попов.

Последние детали переговоров Трампа и Путина - что известно

Аналитики ISW считают, что Путин, вероятно, не готов сворачивать "СВО" после встречи на Аляске. Как пишет Главред, лидер Кремля повторил свои привычные пропагандистские тезисы.

В то же время, по информации The New York Times, встреча с Путиным поставила Трампа в затруднительное положение. Американский президент оказался перед выбором: оставаться нейтральным посредником или стать полноценным союзником Украины.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с Трампом поддержал его идею провести трехстороннюю встречу с участием Украины, США и России.

"Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации", - сказал Зеленский.

Киев24

Киев24 - украинский коммунальный телевизионный канал, основанный в 1995 году.

После саммита на Аляске: Зеленский раскрыл циничный замысел россиян на фронте

15:44
Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

13:56
Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

12:24
Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

00:20

Армия США высадилась в России и воевала против Москвы - что скрывает КремльВидео

