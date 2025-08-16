"Ангел смерти": в Украине заметили жуткую бабочку-призрака

Из-за своей внешности и хаотичного стиля полета, пальцекрылок часто ассоциируют с призраками.

https://glavred.info/life/angel-smerti-v-ukraine-zametili-zhutkuyu-babochku-prizraka-10690253.html Ссылка скопирована

В Украине заметили странную бабочку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

На Львовщине сфотографировали "насекомое-призрака"

Насекомые ведут ночной образ жизни, что добавляет им загадочности

Мир украинских насекомых удивляет многообразием и красотой, но среди них есть и виды, которые могут вызвать жуткие ощущения. В Facebook-сообществе "Насекомые Украины" опубликовали фото необычной "ночной гостьи", которая прилетела на свет и присела на окно извне.

Снимок сделан на Львовщине в июле. Насекомое произвело довольно зловещее впечатление, ведь его удлиненные крылья и черные глаза напоминают что-то призрачное. Как оказалось, это пальцекрылка.

видео дня

На Львовщине сфотографировали "насекомое-призрака" / фото: Насекомые Украины

Комментарии под заметкой разделились, одни называли букашку довольно симпатичной, а на других она нагоняет хороший страх:

"Это неупокоенная душа бывшего";

"На смерть похожа";

"Как призрак";

"Красивая такая";

"Это дементор";

"Ангел смерти";

"Я в детстве называла "летающая курица" да собственно и сейчас сразу так говорю, а потом уже вспоминаю настоящее название - пальцекрылка";

"Симпатичная какая";

"Такое недавно сожрало мою душу".

Что такое пальцекрылка?

Пальцекрылые(Pterophoridae) - семейство бабочек, отличающихся своеобразным строением крыльев. Они разделены на узкие сегменты, покрытые бахромой, которые напоминают перья.

В состоянии покоя пальцекрылка похожа на сухую травинку благодаря вытянутым и сложенным крыльям. Такая маскировочная форма позволяет ей избегать внимания хищников.

Активными эти насекомые становятся в сумерках и ночью, питаются пыльцой и нектаром.

Из-за призрачного вида и странной манеры полёта, напоминающей хаотичное парение, пальцекрылку часто сравнивают с призраком. Её появление в тёмное время суток только усиливает это ощущение мистичности.

Другие интересные новости о животных Украины - детали

Главред рассказывал, что в города Украины теперь залетает хищная опасная птица. В городах хищные птицы охотятся на голубей и воробьев, которые собираются возле мест кормления, где люди оставляют зерно и другие пищевые отходы.

Недавно в Винницкой области рыбак выловил на озере "Аквамарин" огромную щуку весом почти 4 кг. Эффектный и хищный вид жуку придает светло-оливковая чешуя с темными пятнами и полосатыми переливами.

Также стало известно, что после осушения Каховского водохранилища в Украине распространяется хищник времен Запорожской Сечи. Новые участки с камышами и лугами создали идеальные условия для его проживания.

Больше интересных новостей:

Об источнике: группа "Насекомые Украины" Целью группы в Фейсбук "Комахи Украины" является взаимное знакомство и наслаждение природой родного края через наблюдение за членистоногими (преимущественно шестиногими) обитателями Украины, за исключением пауков Участники активно делятся фотографиями насекомых, спрашивают об их видах, пишут интересную информацию об определенных находках. Часто появляются публикации об экзотических или редких видах - например, грибы-жуки (эритомиды), муравьиные львы, строкатки пчелиные, клещи рода Anystis, оотека (яйцевая капсула насекомых) и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред