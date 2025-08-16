Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

"Ангел смерти": в Украине заметили жуткую бабочку-призрака

Даяна Швец
16 августа 2025, 13:14
98
Из-за своей внешности и хаотичного стиля полета, пальцекрылок часто ассоциируют с призраками.
привдение, бабочка
В Украине заметили странную бабочку / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Главное:

  • На Львовщине сфотографировали "насекомое-призрака"
  • Насекомые ведут ночной образ жизни, что добавляет им загадочности

Мир украинских насекомых удивляет многообразием и красотой, но среди них есть и виды, которые могут вызвать жуткие ощущения. В Facebook-сообществе "Насекомые Украины" опубликовали фото необычной "ночной гостьи", которая прилетела на свет и присела на окно извне.

Снимок сделан на Львовщине в июле. Насекомое произвело довольно зловещее впечатление, ведь его удлиненные крылья и черные глаза напоминают что-то призрачное. Как оказалось, это пальцекрылка.

видео дня
На Львовщине сфотографировали "насекомое-призрака"
На Львовщине сфотографировали "насекомое-призрака" / фото: Насекомые Украины

Комментарии под заметкой разделились, одни называли букашку довольно симпатичной, а на других она нагоняет хороший страх:

  • "Это неупокоенная душа бывшего";
  • "На смерть похожа";
  • "Как призрак";
  • "Красивая такая";
  • "Это дементор";
  • "Ангел смерти";
  • "Я в детстве называла "летающая курица" да собственно и сейчас сразу так говорю, а потом уже вспоминаю настоящее название - пальцекрылка";
  • "Симпатичная какая";
  • "Такое недавно сожрало мою душу".

Что такое пальцекрылка?

Пальцекрылые(Pterophoridae) - семейство бабочек, отличающихся своеобразным строением крыльев. Они разделены на узкие сегменты, покрытые бахромой, которые напоминают перья.

В состоянии покоя пальцекрылка похожа на сухую травинку благодаря вытянутым и сложенным крыльям. Такая маскировочная форма позволяет ей избегать внимания хищников.

Активными эти насекомые становятся в сумерках и ночью, питаются пыльцой и нектаром.

Из-за призрачного вида и странной манеры полёта, напоминающей хаотичное парение, пальцекрылку часто сравнивают с призраком. Её появление в тёмное время суток только усиливает это ощущение мистичности.

Другие интересные новости о животных Украины - детали

Главред рассказывал, что в города Украины теперь залетает хищная опасная птица. В городах хищные птицы охотятся на голубей и воробьев, которые собираются возле мест кормления, где люди оставляют зерно и другие пищевые отходы.

Недавно в Винницкой области рыбак выловил на озере "Аквамарин" огромную щуку весом почти 4 кг. Эффектный и хищный вид жуку придает светло-оливковая чешуя с темными пятнами и полосатыми переливами.

Также стало известно, что после осушения Каховского водохранилища в Украине распространяется хищник времен Запорожской Сечи. Новые участки с камышами и лугами создали идеальные условия для его проживания.

Больше интересных новостей:

Об источнике: группа "Насекомые Украины"

Целью группы в Фейсбук "Комахи Украины" является взаимное знакомство и наслаждение природой родного края через наблюдение за членистоногими (преимущественно шестиногими) обитателями Украины, за исключением пауков

Участники активно делятся фотографиями насекомых, спрашивают об их видах, пишут интересную информацию об определенных находках. Часто появляются публикации об экзотических или редких видах - например, грибы-жуки (эритомиды), муравьиные львы, строкатки пчелиные, клещи рода Anystis, оотека (яйцевая капсула насекомых) и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Львовщина животные Львовская область насекомые новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

13:56Мир
Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

12:24Мир
Наконец-то долетело: чем важен удар по порту "Оля"

Наконец-то долетело: чем важен удар по порту "Оля"

12:10Мнения
Реклама

Популярное

Ещё
Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака

Как будто с другой планеты: астрологи назвали три самых загадочных знака зодиака

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

"Самым подлым образом": Олег Винник появился с новым заявлением

Последние новости

14:32

Портулак, пырей, амброзия: как избавиться от сорняков на огороде навсегда

14:28

Чем отличаются два рыцаря: только единицы догадаются

13:56

Зеленский предупредил РФ о последствиях, если Путин избежит трехсторонней встречи

13:14

"Ангел смерти": в Украине заметили жуткую бабочку-призрака

13:13

Почему беременным нельзя стричь волосы: какие последствия могут бытьВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:07

Mamarika намекнула на беременность: в сети появилось видеоВидео

12:27

Из чего делают соевое мясо: технология, о которой мало кто знает

12:24

Трамп прокомментировал встречу с Путиным: что сказал о войне в Украине

12:10

Наконец-то долетело: чем важен удар по порту "Оля"мнение

Реклама
12:07

Радостная весть для украинцев: популярный овощ резко упал в цене на 24%

12:04

Война в Украине может закончиться до Рождества, но есть одно условие - сенатор Грэм

11:54

В США умер звезда популярного медицинского сериала

11:18

РФ и США предварительно достигли прекращения огня в воздухе - журналист The Economist

10:51

Зеленский поговорил с Трампом и назвал дату встречи с ним в США: все детали

10:49

Два важных населенных пункта снова под контролем ВСУ – 93 ОМБр "Холодный Яр"

10:34

Где три различия между бабушками: надо быть "гением головоломок", чтобы угадать

10:14

Как быстро очистить дерево от старой краски: какой способ работает лучше всего

09:32

Прямо во время переговоров в США: РФ коварно атаковала Украину дронами и ракетой

09:28

Трамп попал в тупик после встречи с Путиным: перед каким выбором он оказался

08:49

Готов ли Путин свернуть "СВО" после Аляски: в ISW дали неожиданный ответ

Реклама
08:42

Овощи будут хрустящими три недели: как хранить свежие огурцы

08:19

"Жесткие последствия" откладываются: Трамп заявил, на какой шаг он не пойдет против РФ

08:10

Совместное шоу одного актера и одного преступникамнение

07:33

Жена Трампа передала Путину тайное письмо: что известно

06:55

Трамп не звонил Зеленскому после встречи с Путиным: в FT описали "странную ситуацию"

06:10

Удары дронами по Украине в августе: РФ накопила тысячи беспилотниковмнение

06:02

Откуда взялись славяне и что скрывает Кремль - факты, меняющие историюВидео

05:58

"Зеленский должен согласиться на сделку с РФ": Трамп сделал заявление после встречи с Путиным

05:30

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 16

04:35

Жизнь перевернется с ног на голову: один знак зодиака получит важное сообщение

04:00

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой с бананами за 27 сек

03:30

Муравьи исчезнут за неделю: самый лучший способ уничтожить насекомых в огородеВидео

03:05

В 2025 году будет только одна Черная Луна: когда можно наблюдатьВидео

02:32

Убегают, как от огня: какие женщины отпугивают мужчин на свиданиях

02:24

Встреча Трампа и Путина закончились - что говорили об Украине и о чем договорились

02:07

"Достигнуто соглашение": что сказал Путин о войне в Украине после переговоров с Трампом

01:19

Встреча Путина и Трампа состоялась: о чем договорились

01:05

Все время корчился: появилось видео неадекватного поведения Путина на встрече с ТрампомВидео

00:58

Путин привез Трампу пачку документов по Украине - о чем в них говорится

00:44

Какой будет осень в Украине: климатолог удивил прогнозом на сентябрь

Реклама
00:20

Армия США высадилась в России и воевала против Москвы - что скрывает КремльВидео

15 августа, пятница
23:39

Дотанцевалась: у Бритни Спирс спала одежда во время очередного видео

23:35

ВСУ зачислили шесть сел и разбили врага под Покровском - детали от Генштаба

23:21

Шоптенко раскрыла новые подробности о диагнозе сына

22:54

Все начали кричать, журналистов выгнали: жесткий балаган на встрече Путина и ТрампаВидео

22:47

"Свадебная церемония": в Сети высмеяли "ласковую" встречу Путина и Трампа

22:35

Путин попал в скандал на Аляске из-за вопроса об Украине - что произошлоВидео

22:16

Почему Путин так хочет получить Донецкую область: журналисты узнали причину

22:13

Путин и Трамп уже прибыли на Аляску, но формат саммита внезапно изменили - первые деталиВидео

21:52

Ореховый Спас 2025: четыре запрета, которые нельзя нарушать 16 августа

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий Козловский
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять