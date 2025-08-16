Укр
Убегают, как от огня: какие женщины отпугивают мужчин на свиданиях

Даяна Швец
16 августа 2025, 02:32
По результатам исследований, мужчины больше всего ценят доброту, эмпатию, интеллект и интересный диалог.
Главный секрет успешного свидания / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Исследование показало, что важнее внешности на свидании
  • Главная ошибка на первой встрече, которая отпугивает мужчин

Перед встречей многим женщинам свойственно прежде всего беспокоиться о внешнем виде - примерять красивый наряд, придумывать прическу, выбирать косметику. Однако, по словам психологов, эти детали далеко не всегда становятся решающими. Эксперт по отношениям Эмбер Мэдисон в комментарии для Your Tango отмечает, что ключевым фактором на свидании является не внешность, а несколько глубже - эмоциональный контакт.

Исследование, опубликованное в Journal of Experimental Social Psychology, показало: во время первой встречи мужчины чаще всего обращают внимание на доброжелательность и способность к эмпатии.

видео дня

В их мыслях больше места занимают вопросы: интересно ли общаться, совпадают ли взгляды, хочется ли продолжить знакомство, выглядит ли она умной и привлекательной с точки зрения личности, будет ли в будущем хорошей мамой.

Более тысячи интервью, проведенных Мэдисон с мужчинами в разных городах США, выявили: больше всего от женщин их отталкивает негативное поведение. В частности:

  • 34% участников назвали худшим фактором неудачный разговор - когда женщина молчит или наоборот перегружает общение драматическими историями и воспоминаниями о бывших;
  • 16% отметили плохие манеры;
  • 35% указали на неприятный характер;
  • 14% упомянули другие причины.

Результаты исследования показали, что на свидании решающими являются не только внешние данные, а прежде всего комфорт в общении и уважение друг к другу. Атмосфера разговора и поведение часто влияют на итог встречи больше, чем идеально подобранное платье или макияж.

Ранее психологи рассказали, какие ТОП-7 вопросов нельзя задавать своей половинке. Существуют определенные паттерны поведения, которые вредят во взаимоотношениях с любимым.

Главред назвал ТОП-11 вещей, которые уверенная женщина никогда не попросит у мужчины. Психологи советуют вместо того, чтобы устраивать скандалы для привлечения внимания, лучше демонстрировать свою силу другими способами, ведь такое поведение является признаком слабости.

Кроме того, психолог рассказал о причинах распада даже самых крепких пар. Он назвал один ключевой навык, которым большинство людей не овладели в детстве, и который необходим для построения глубоких и длительных отношений.

15:33

Трамп резко предупредил Путина и сделал заявление о территориях Украины

15:29

Путин может поддержать опасную "идею" Трампа, есть два сценария – Bloomberg

15:29

Почти 1000 грн ежемесячно: некоторым пенсионерам Украины начислят особую доплату

