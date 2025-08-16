Убегают, как от огня: какие женщины отпугивают мужчин на свиданиях

По результатам исследований, мужчины больше всего ценят доброту, эмпатию, интеллект и интересный диалог.

Перед встречей многим женщинам свойственно прежде всего беспокоиться о внешнем виде - примерять красивый наряд, придумывать прическу, выбирать косметику. Однако, по словам психологов, эти детали далеко не всегда становятся решающими. Эксперт по отношениям Эмбер Мэдисон в комментарии для Your Tango отмечает, что ключевым фактором на свидании является не внешность, а несколько глубже - эмоциональный контакт.

Исследование, опубликованное в Journal of Experimental Social Psychology, показало: во время первой встречи мужчины чаще всего обращают внимание на доброжелательность и способность к эмпатии.

В их мыслях больше места занимают вопросы: интересно ли общаться, совпадают ли взгляды, хочется ли продолжить знакомство, выглядит ли она умной и привлекательной с точки зрения личности, будет ли в будущем хорошей мамой.

Более тысячи интервью, проведенных Мэдисон с мужчинами в разных городах США, выявили: больше всего от женщин их отталкивает негативное поведение. В частности:

34% участников назвали худшим фактором неудачный разговор - когда женщина молчит или наоборот перегружает общение драматическими историями и воспоминаниями о бывших;

участников назвали худшим фактором неудачный разговор - когда женщина молчит или наоборот перегружает общение драматическими историями и воспоминаниями о бывших; 16% отметили плохие манеры;

отметили плохие манеры; 35% указали на неприятный характер;

указали на неприятный характер; 14% упомянули другие причины.

Результаты исследования показали, что на свидании решающими являются не только внешние данные, а прежде всего комфорт в общении и уважение друг к другу. Атмосфера разговора и поведение часто влияют на итог встречи больше, чем идеально подобранное платье или макияж.

