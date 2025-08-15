Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ

Даяна Швец
15 августа 2025, 11:46обновлено 15 августа, 12:58
872
Из-за проведения саммита в Анкоридже и активного туристического сезона на Аляске, российские журналисты не смогли найти свободные гостиничные номера.
симоньян, стадион Alaska Airlines Center
Как поселили журналистов РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин Униан, скрин с видео

Вкратце:

  • Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже рано утром 15 августа
  • Российских журналистов разместили на раскладушках на стадионе Alaska Airlines Center
  • Пропагандистка Маргарита Симоньян вспомнила о "котлетах по-киевски" в меню на борту

Запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже на Аляске начнется после 22:00 по киевскому времени. Накануне ночью в город прибыли представители кремлевского пула журналистов, которых разместили не в комфортных условиях, а на раскладушках в спортивном комплексе.

По информации российских СМИ, местом проживания медиа-делегации стал Alaska Airlines Center. Это домашняя арена баскетбольной команды Seawolves. Внутри оборудовали зоны с ширмами, некоторые одноместные, другие на двоих.

видео дня

На одном из видео, которое распространяется по Сети, журналист РФ грустным голосом называет такие условия "спартанскими".

Как встретили журналистов РФ
Как встретили журналистов РФ / фото: тг-канал Главред

Помещение обеспечили Wi-Fi, утюгами и душевыми кабинами, а рядом в кампусе университета журналистам бесплатно предоставили питание.

К слову, пропагандистка Маргарита Симоньян похвасталась, что во время перелета пассажирам подавали котлеты по-киевски.

Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ
Симоньян рассказала о меню / Фото: тг-канал Симоньян

Самолет с представителями кремлевских медиа прибыл в Анкоридж в 02:10 15 августа, что подтверждают данные сервиса Flightradar.

К слову, глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в странной кофте.

В Интернете появилось видео, на котором министр выходит из машины в белом свитере и жилетке. На ней заметны три буквы "с", которые, возможно, составляют аббревиатуру "СССР".

Переговоры на Аляске - что известно

Как писал Главред, 15 августа, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин проведут встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому и московскому времени.

The New York Times объяснило, что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске. Перед саммитом Кремль дал понять, что хочет обсудить и другие вопросы, а не только ситуацию в Украине.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Стив Уиткофф, специальный посланник Белого дома, сыграл ключевую роль в подготовке встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Больше важных новостей:

О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине новости США Кремль Аляска Дональд Трамп Владимир Путин встреча Путина и Трампа Сергей Лавров Маргарита Симоньян новости Украины война России и Украины пропаганда Переговоры на Аляске
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

12:45Война
Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

12:25Война
Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

11:49Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

"На восьмом месяце беременности": Могилевская ошеломила признанием

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 лет

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

"Я не очень классная жена": Наталья Могилевская рассказала о завершении карьеры и одиночестве

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

Путин перед встречей с Трампом сделал заявление о войне в Украине: что сказал

Последние новости

12:47

Россиян оттеснили за границу: Братчук раскрыл детали успеха ВСУ на Сумщине

12:45

Ловушка для Трампа: СМИ узнали, что предложит Путин в обмен на "мир" в Украине

12:25

Грозит ли Киеву наступление из Беларуси в сентябре: эксперт раскрыл правду

12:19

В семье Джеффа Безоса горе - что произошло

12:09

"В Вашингтоне сказали": Гордон назвал дату завершения войны в УкраинеФотоВидео

Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и ПутинаПереговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина
11:49

Мощные прилеты и пожар: ВСУ взорвали НПЗ и пункт управления бригады РФ

11:46

Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ

11:35

Окружение Путина против войны в Украине, у встречи с Трампом есть причина – WP

11:24

Открестилась от всего: Алла Пугачева приняла ошеломляющее решение

Реклама
11:00

Лавров "привёз" на Аляску СССР: главу МИД РФ заметили в США в странном свитере

10:59

Могут преследовать головные боли и перепады давления: Землю накрыла магнитная буря

10:55

"Угроза оперативного полуокружения": полковник назвал цель прорыва РФ на востоке

10:50

Лавров "спел дифирамбы" Уиткоффу и раскрыл планы Путина на встречу с Трампом

10:50

Кузан: Путин не жалеет ресурсов, летнее наступление - его лебединая песня

10:36

Китайский гороскоп на завтра 16 августа: Драконам - ложь, Свиньям - нытье

10:03

Не мир с Украиной: что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске - NYT

10:03

Трамп и Путин могут найти компромисс по прекращению огня: в Reuters узнали детали

09:52

Жара возвращается, но не везде: какой будет погода в Украине на выходных

09:38

"Из-за несчастного случая": Максима Галкина срочно прооперировали

09:28

Как укрепить отношения: психологи раскрыли простое "арифметическое" правило любви

Реклама
09:10

ВСУ ударили по порту "Оля" в России, уничтожив важное иранское оружие - Генштаб

08:32

"Украина и Аляска больше не будут российскими": как Анкоридж готовится к саммиту Трампа и ПутинаФотоВидео

08:15

ВСУ оттеснили противника в важной точке, несмотря на массовые атаки БПЛА - ISW

08:10

Российское чудо-оружие: что стоит ожидать Украинемнение

07:32

В Сызрани прогремело около 10 взрывов, над городом - столб дыма: что атаковали дроныВидео

07:10

Лучшая загадка на проверку внимательности: надо найти 10 отличий за 53 секунды

06:51

В МИД Украины назвали условие для начала реальных мирных переговоров

06:10

Ловушки Аляски: что ждет Украинумнение

05:45

Деньги будут "идти" в руки: кого из знаков зодиака ждет финансовый успех

05:09

Почему Чернигов раньше был столицей Крыма - историк раскрыл малоизвестный фактВидео

04:35

Почему нельзя говорить "хресник" и "хресниця": какую большую ошибку совершают многие людиВидео

03:30

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с криминалистом-фотографом за 31 с

03:10

Женщина постоянно спотыкалась из-за собаки: причина заставила смеяться миллионы

02:29

9 лет пробыл в плену: в Украину вернули парня, которого россияне поймали в 17 летФото

02:28

"Ты в своем уме?!": Елена Мозговая поцапалась с Камалией

01:44

Покровское направление под давлением: в Генштабе сообщили последние новости

01:30

Жена неизлечимо больного Брюса Уиллиса поделилась, как узнала о его диагнозе

00:41

Идеальный брак распался: младшая дочь Джо Байдена подала на развод

00:27

Путин уже при "козыре": эксперт раскрыл риски переговоров и выгоду для Кремля

14 августа, четверг
23:29

Почему нельзя тратить зарплату в первый день: что предвещают приметы

Реклама
23:19

"Следующие 48 часов решающие": полковник ВСУ раскрыл правду о боях под Покровском

23:19

В возрасте 31 года умерла популярная украинская блогерша, которая жила в Дубае

23:13

"Пригрела змею": Камалия рассказала о жестоком предательстве

22:27

Путин применит "КГБшные штучки" на переговорах: чего он на самом деле хочет от Трампа

22:24

Ужасная правда: жена обвиненного в насилии Темляка отреагировала на обвинения

22:21

Трамп хочет "переплюнуть" Обаму: что скрывает звонок в Осло на фоне переговоров с РФ

21:25

Лось убил на трассе вице-мисс Россия-2017: подробности жуткой и странной аварии

21:22

Усик откладывает переговоры с Паркером: чем может завершиться судьба пояса WBO

21:22

Вопрос является критическим: что Трамп на самом деле потребует от Путина на переговорах

21:21

Путин готовит "сюрприз" для Трампа на переговорах - раскрыты настоящие планы Кремля

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять