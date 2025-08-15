Стадион вместо отеля и раскладушки с ширмами: как США поселили журналистов РФ

Из-за проведения саммита в Анкоридже и активного туристического сезона на Аляске, российские журналисты не смогли найти свободные гостиничные номера.

Как поселили журналистов РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин Униан, скрин с видео

Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже рано утром 15 августа

Российских журналистов разместили на раскладушках на стадионе Alaska Airlines Center

Пропагандистка Маргарита Симоньян вспомнила о "котлетах по-киевски" в меню на борту

Запланированная встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Анкоридже на Аляске начнется после 22:00 по киевскому времени. Накануне ночью в город прибыли представители кремлевского пула журналистов, которых разместили не в комфортных условиях, а на раскладушках в спортивном комплексе.

По информации российских СМИ, местом проживания медиа-делегации стал Alaska Airlines Center. Это домашняя арена баскетбольной команды Seawolves. Внутри оборудовали зоны с ширмами, некоторые одноместные, другие на двоих.

На одном из видео, которое распространяется по Сети, журналист РФ грустным голосом называет такие условия "спартанскими".

Как встретили журналистов РФ / фото: тг-канал Главред

Помещение обеспечили Wi-Fi, утюгами и душевыми кабинами, а рядом в кампусе университета журналистам бесплатно предоставили питание.

К слову, пропагандистка Маргарита Симоньян похвасталась, что во время перелета пассажирам подавали котлеты по-киевски.

Симоньян рассказала о меню / Фото: тг-канал Симоньян

Самолет с представителями кремлевских медиа прибыл в Анкоридж в 02:10 15 августа, что подтверждают данные сервиса Flightradar.

К слову, глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в отель в Анкоридже на Аляске в странной кофте.

В Интернете появилось видео, на котором министр выходит из машины в белом свитере и жилетке. На ней заметны три буквы "с", которые, возможно, составляют аббревиатуру "СССР".

Переговоры на Аляске - что известно

Как писал Главред, 15 августа, президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин проведут встречу на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому и московскому времени.

The New York Times объяснило, что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске. Перед саммитом Кремль дал понять, что хочет обсудить и другие вопросы, а не только ситуацию в Украине.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Стив Уиткофф, специальный посланник Белого дома, сыграл ключевую роль в подготовке встречи между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

