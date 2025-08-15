Укр
Читать на украинском
Не мир с Украиной: что Путин на самом деле хочет получить от Трампа на Аляске - NYT

Анна Ярославская
15 августа 2025, 10:03
127
Накануне саммита Кремль дал понять, что планирует включить в переговоры и другие вопросы, выходящие за рамки Украины.
Путин, Трамп
Для Путина саммит с Трампом является "тактическим маневром" / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • Соглашение по Украине - не главное для Путина
  • Глава Кремля хочет повернуть ситуацию в свою пользу

Мирное соглашение по Украине не является истинной целью российского диктатора Владимира Путина на саммите с президентом США Дональдом Трампом 15 августа. Настоящую цель главы Кремля озвучила старший научный сотрудник Евразийского центра Карнеги в России Татьяна Становая.

По ее словам, для Путина саммит с Трампом является "тактическим маневром, призванным повернуть ситуацию в свою пользу" и успокоить нарастающее недовольство Белого дома затягиванием Кремлем соглашения о прекращении огня, пишет The New York Times.

видео дня

"Его [Путина] цель — заручиться поддержкой Трампа для продвижения российских предложений", - считает Становая.

Издание отмечает, что накануне саммита на Аляске Кремль дал понять, что планирует включить в переговоры и другие вопросы, выходящие за рамки Украины, включая возможное восстановление экономических связей с США и обсуждение новой сделки по ядерному оружию.

"Эта тема с оружием вписывается в давние попытки России представить войну на Украине как часть более масштабного конфликта между Востоком и Западом", - пишет NYT.

В свою очередь, Трамп назвал свою встречу с Путиным всего лишь "пробной", и он быстро покинет ее, если мирное соглашение покажется маловероятным.

Ни Белый дом, ни Кремль публично не заявили, к какому мирному соглашению они стремятся. Однако Трамп заявил, что оно может включать "некоторый обмен земельными участками", к переговорам о котором, как он считает, он вполне подготовлен.

Аляска
Аляска - что о ней известно / Інфографіка: Главред

Чем рискует Трамп из-за саммита с Путиным - мнение эксперта

Руководитель политико-правовых программ Украинского Центра общественного развития, кандидат политических наук Игорь Рейтерович считает, что встреча с российским диктатором Путиным несет значительные риски для главы Белого дома.

"Если это будет тотальный провал, его свои же республиканцы, свои же медиа просто смешают с грязью. Кстати, как это уже было в 2018 году, когда он также встречался с Путиным и это была очень слабая встреча с его стороны, его тогда разбили в пух и прах", - сказал Рейтерович в интервью УНИАН.

Но если Трамп сможет о чем-то договориться, то он реально сможет рассчитывать на Нобелевскую премию мира.

"По крайней мере, он имеет на это надежду. И это, кстати, играет нам на руку. Ведь эти его надежды означают, что Трамп ради них должен постараться убедить Путина в том, что надо заканчивать войну", - добавил эксперт.

Переговоры на Аляске - что известно о встрече Трампа и Путина

Как писал Гларед, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Встреча Путина и Трампа начнется в 22:30 по киевскому и московскому времени.

На Аляску уже начали прибывать представители российской делегации.

Президент РФ пока что находится в Магадане, а потом отправится в США.

Перед встречей Трампа и Путина на Аляске проходят масштабные проукраинские митинги.

Все детали первой личной встречи лидеров США и России с июня 2021 года читайте в материале: Переговоры на Аляске: онлайн-транслация встречи Трампа и Путина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

