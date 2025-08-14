Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

Кратко:
- Встреча Трампа и Путина запланирована на 22:30
- Лидеры планируют провести разговор тет-а-тет
- Также запланирована встреча с американской и российской делегациями
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (такое же время и по Киеву). Заявления Ушакова приводят российские медиа.
Ушаков уточнил, что переговоры начнутся со вступительных слов лидера Кремля и президента США, далее запланирована беседа тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего состоится встреча с делегациями за рабочим завтраком.
Продолжительность переговоров, по словам Ушакова, будет зависеть "от того, как пойдет дискуссия"
После завершения Трамп и Путин планируют провести пресс-конференцию.
Известно, что российская делегация будет состоять из 5 человек, а именно:
- глава МИД РФ Сергей Лавров;
- помощник главы Кремля Юрий Ушаков;
- министр обороны РФ Андрей Белоусов;
- министр финансов РФ Антон Силуанов;
- глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в переговорах РФ и США в этом году, Кирилл Дмитриев.
Помощник Путина добавил, что главной темой встречи будет урегулирование войны РФ против Украины, но будут обсуждаться и другие вопросы, в том числе двустороннее сотрудничество в экономической сфере и "вопросы глобальной безопасности".
Чего хочет Трамп от встречи с Путиным
Политический и общественный деятель Виктор Андрусив спрогнозировал, что президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира. Война РФ против Украины может в этом ему помочь.
"Но прекращение огня между нами и россияне - точно гарантирует ему эту премию. Поэтому он хочет именно прекращения огня. На мир до 10 октября уже нет времени", - сказал Андрусив.
При этом, общественный деятель сказал, что Трамп не прекратит помощь Украине, даже если не получит желаемого.
Переговоры на Аляске Путина и Трампа - новости по теме
Как писал Гларед, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
Журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что во время встречи Трамп с Путиным в Аляске не планирует обсуждать территориальные вопросы. Отмечается, что Трамп будет настаивать на немедленном прекращении огня в российско-украинской войне.
Между тем аналитики Института изучения войны пишут, что Путин использует встречу на Аляске в свою пользу. РФ уже пытается представить сам факт встречи Трампа и Путина как "победу России", чтобы создать впечатление, что она равноправна со Штатами.
О персоне: Юрий Ушаков
Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика.
В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.
