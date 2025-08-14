Завтрак и разговоры наедине: появился график будущей встречи Трампа и Путина

Помощник Путина назвал точное время начала переговоров на Аляске.

https://glavred.info/world/zavtrak-i-razgovory-naedine-poyavilos-raspisanie-predstoyashchey-vstrechi-trampa-i-putina-10689725.html Ссылка скопирована

Трамп планирует провести встречу с Путиным 15 августа / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Кратко:

Встреча Трампа и Путина запланирована на 22:30

Лидеры планируют провести разговор тет-а-тет

Также запланирована встреча с американской и российской делегациями

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа начнется 15 августа в 22:30 по московскому времени (такое же время и по Киеву). Заявления Ушакова приводят российские медиа.

Ушаков уточнил, что переговоры начнутся со вступительных слов лидера Кремля и президента США, далее запланирована беседа тет-а-тет в присутствии переводчиков, после чего состоится встреча с делегациями за рабочим завтраком.

видео дня

Продолжительность переговоров, по словам Ушакова, будет зависеть "от того, как пойдет дискуссия"

После завершения Трамп и Путин планируют провести пресс-конференцию.

Известно, что российская делегация будет состоять из 5 человек, а именно:

глава МИД РФ Сергей Лавров;

помощник главы Кремля Юрий Ушаков;

министр обороны РФ Андрей Белоусов;

министр финансов РФ Антон Силуанов;

глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который участвовал в переговорах РФ и США в этом году, Кирилл Дмитриев.

Помощник Путина добавил, что главной темой встречи будет урегулирование войны РФ против Украины, но будут обсуждаться и другие вопросы, в том числе двустороннее сотрудничество в экономической сфере и "вопросы глобальной безопасности".

Чего хочет Трамп от встречи с Путиным

Политический и общественный деятель Виктор Андрусив спрогнозировал, что президент США Дональд Трамп хочет получить Нобелевскую премию мира. Война РФ против Украины может в этом ему помочь.

"Но прекращение огня между нами и россияне - точно гарантирует ему эту премию. Поэтому он хочет именно прекращения огня. На мир до 10 октября уже нет времени", - сказал Андрусив.

При этом, общественный деятель сказал, что Трамп не прекратит помощь Украине, даже если не получит желаемого.

Обещания Трампа / Инфографика: Главред

Переговоры на Аляске Путина и Трампа - новости по теме

Как писал Гларед, президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.

Журналисты издания The Wall Street Journal сообщили, что во время встречи Трамп с Путиным в Аляске не планирует обсуждать территориальные вопросы. Отмечается, что Трамп будет настаивать на немедленном прекращении огня в российско-украинской войне.

Между тем аналитики Института изучения войны пишут, что Путин использует встречу на Аляске в свою пользу. РФ уже пытается представить сам факт встречи Трампа и Путина как "победу России", чтобы создать впечатление, что она равноправна со Штатами.

Читайте также:

О персоне: Юрий Ушаков Юрий Ушаков - российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова - внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал должность заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред