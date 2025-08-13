Территории не на повестке дня: WSJ узнал, какие темы Трамп обсудит с Путиным

Зеленский и европейские лидеры устанавливают "красные линии", которые Трамп должен учесть на встрече.

Трамп настаивает на прекращении огня в Украине и готовится к переговорам с Путиным в Аляске / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump/, скриншот из видео

Кратко:

Трамп встретится с Путиным 15 августа в Аляске

Главный приоритет - прекращение огня в Украине

Лидеры Европы определили пять "красных линий"

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 15 августа в Аляске не планирует обсуждать территориальные вопросы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Приоритет - прекращение огня в Украине

Отмечается, что Трамп будет настаивать на немедленном прекращении огня в российско-украинской войне. Ранее об этом он говорил европейским партнерам во время видеоконференции, в которой приняли участие вице-президент США Джей Ди Вэнс, советник по вопросам Украины Кит Келлог и другие высокопоставленные чиновники.

К конференции присоединились лидеры Украины, Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, а также представители ЕС и НАТО. Цель встречи заключалась в формировании общей позиции США и Европы перед переговорами Трампа и Путина.

Европа готовит основу для переговоров

Канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам видеосаммита заявил: "Мы, европейцы, делаем все, что в наших силах, чтобы заложить правильные основы для этой встречи, ведь мы хотим, чтобы Дональд Трамп достиг успеха в Анкоридже в пятницу. Фундаментальные интересы Украины и Европы должны быть обеспечены в Аляске - это было сообщение, которое мы передали президенту США."

О намерениях Трампа добиться перемирия также говорил президент Франции Эммануэль Макрон: "Президент Трамп четко дал понять, что США стремятся достичь перемирия на этой встрече в Аляске."

Пять "красных линий" для переговоров

Лидеры Европы и президент Украины Владимир Зеленский определили пять "красных линий", которые Трамп должен учесть во время переговоров:

прекращение огня как предпосылка для дальнейших переговоров;

любые территориальные обсуждения только с текущих линий фронта;

обязательные западные гарантии безопасности для России; участие Украины в переговорах; поддержка США и Европы любого соглашения.

Аляска / Инфографика: Главред

Позиция Трампа и Путина

Фиона Хилл, советник Трампа по вопросам России во время его первого срока, подчеркнула: "Именно он ведет переговоры с Путиным и хочет заключить сделку."

Она добавила, что Трамп стремится остановить войну, тогда как Путин ставит целью максимальные цели, несмотря на человеческие жертвы: "Путин хочет достичь максимальных целей, чтобы обеспечить свое наследие как Владимир Великий, и готов участвовать в массовых убийствах, тогда как Трамп хочет остановить войну и выиграть Нобелевскую премию мира."

Экспертная оценка

Экономист и бывший член Совета НБУ Виталий Шапран прокомментировал перспективы продолжения военных действий России. По его оценке, Москва имеет ресурсы как минимум до конца текущего года.

"Россия считает, что накопила достаточный запас ракет и других средств для ведения боевых операций. В то же время интенсивность боевых действий варьируется, и следует учитывать эффективную работу украинской разведки, СБУ и других структур, которые систематически реализуют успешные операции", - отметил Шапран в комментарии для Главреда.

Встреча Трампа и Путина - новости по теме

Как сообщал Главред, Дональд Трамп 11 августа подтвердил свою встречу с Владимиром Путиным в пятницу, 15 августа, на Аляске. По словам Трампа, следующая встреча должна состояться уже в трехстороннем формате.

Также президент США Дональд Трамп проведет встречу с Зеленским и Путиным после саммита на Аляске. Об этом он заявил во время своей пресс-конференции.

"Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы почти сразу провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они захотят, чтобы я был там", - сказал Трамп.

Кроме того, в среду, 13 августа, состоялись переговоры в видеоформате с участием Владимира Зеленского, лидеров Европы, Трампа и его команды. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, Трамп сказал, что его цель на встрече с Путиным - прекращение огня. Также Трамп подчеркнул: без Украины вопросы территорий решаться не будут.

Читайте также:

Об источнике: The Wall Street Journal The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

