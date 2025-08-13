Укр
Трамп объявил о позиции по территориям Украины: Макрон раскрыл детали

Андрей Ганчук
13 августа 2025, 17:27обновлено 13 августа, 18:14
554
Трамп на встрече с Путиным будет добиваться прекращения огня, сказал Эммануэль Макрон.
Макрон, Трамп
Трамп заявил, что вопросы территорий должны обсуждаться только с Украиной - Макрон / Коллаж: Главред, фото: lrt.lt, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Трамп на встрече с Путиным будет добиваться прекращения огня
  • Трамп сказал, что вопрос территорий может обсуждаться только с Украиной

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что любые вопросы, связанные с территориями, могут обсуждаться исключительно с Украиной. На переговорах с Путиным он будет добиваться прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Цель Трампа – прекращение огня

Как сообщает The Guardian, в заявлении французским СМИ по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского и лидеров Европы с Трампом и его командой, он сказал, что одна из целей главы Белого дома на встречу с Путиным – прекращение огня.

видео дня

"Трамп сообщил, что на встрече с Путиным будет добиваться прекращения огня в Украины", - сказал Макрон.

Решений по территориям без Украины не будет

Также президент Франции добавил, что, по словам Трампа, любые территориальные вопросы могут решаться исключительно с участием Украины.

"Он (Трамп, - ред.) подчеркнул, что любые территориальные вопросы могут решаться только с участием Украины", - добавил Эммануэль Макрон.

Смотрите видео заявления Макрона о словах Трампа про территории Украины:

Макрон
Макрон рассказал детали переговоров Трампа с Зеленским и лидерами Европы / Скриншот YouTube

Будет ли саммит Зеленского, Трампа и Путина – мнение эксперта

Трехсторонний саммит при участии Зеленского, Трампа и Путина – маловероятен, сказал Главреду политолог Максим Розумный.

По его мнению, Путин может пойти на переговоры с Зеленским только на финальном этапе.

"Единственный вариант, когда Путин может согласиться на встречу с Зеленским, - это в тройном формате с Трампом, и то только на финальном этапе, когда уже все согласовано и остается формально подписать документ и выйти на камеры с заявлением, что дело завершено", - предположил Розумный.

Встреча Трампа и Путина – главные новости:

Как сообщал Главред, на днях Трамп подтвердил свою встречу с Путиным, которая состоится 15 августа на Аляске. По словам президента США, следующая встреча должна пройти уже в трехстороннем формате при участии Владимира Зеленского.

Трамп заявил, что будет "обмен территориями", после чего в западных СМИ появилось множество публикаций. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не выйдет с Донбасса.

"Если Силы обороны выйдут с Донбасса по своей воле или под давлением, начнется третья война", - сказал Зеленский и добавил, что это "требование" Путина, а не США.

Кроме того, Зеленский акцентировал внимание на том, что обмен территорий – очень сложный вопрос, и его обсуждение неотъемлемо от гарантий безопасности для Украины.

"Обмен территорий - это очень сложный вопрос, который невозможно отделять от гарантий безопасности для Украины, для нашего суверенного государства и нашего народа", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Аляска
Кратко об Аляске / Инфографика: Главред

Об источнике: The Guardian

"Гардиан" — ежедневная леволиберальная газета в Великобритании, основана в Манчестере в 1821 году под названием The Manchester Guardian. В 1959 году сменила название на нынешнее, а в 1964 году редакция переехала в Лондон. Воскресный выпуск оформлен в виде газеты The Observer.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оккупированные территории Дональд Трамп Эммануэль Макрон война России и Украины
