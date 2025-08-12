'Начнется третья война': Зеленский сделал громкое заявление по Донбассу

Президент Украины сказал, что Донбасс для россиян - это плацдарм для будущего нового наступления.

ВСУ не выйдут из Донбасса / Коллаж: Главред, фото: 4 отдельная танковая бригада, УНИАН

Ключевые тезисы президента Украины:

Силы обороны Украины не выйдут из Донбасса

Россия готовит наступательную операцию на трех направлениях

Москва хочет окончания войны

Силы обороны не выйдут из Донбасса, ведь это незаконно оккупированные территории Украины. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами.

Он отметил, что Донбасс для россиян - это плацдарм для будущего нового наступления.

"Если Силы обороны выйдут из Донбасса по своей воле или под давлением, начнется третья война", - сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что предложение о выходе с Донбасса бойцов ВСУ - это требование Путина, а не США.

"Уиткофф сказал, что должны быть территориальные уступки с обеих сторон. Так это звучало. И что, наверное, Путин хочет, чтобы мы вышли из Донбасса. То есть это звучало не так, что это Америка хочет, чтобы мы вышли. Когда мы провели еще две встречи NSA, стало понятно, чего хочет Путин. Это не предложение Трампа или Виткоффа", - добавил глава страны.

Россия готовит новое наступление

Зеленский заявил, что армия Путина готовится к наступательной операции на трех направлениях - Запорожское, Покровское и Новопавловское.

"На Запорожском будет около 15 тысяч военных дополнительно, Покровском - около 7 тысяч дополнительно, Новопавловском может быть 5 тысяч дополнительно", - сказал президент Украины.

Он добавил, что россияне до встречи Трампа и Путина хотят сформировать определенное информационное пространство, особенно в американском, что Россия идет вперед, продвигается, а Украина теряет.

Путин готов к окончанию войны

По словам президента, Украина получила сигнал от спецпредставителя США Стива Уиткоффа, что Россия готова к окончанию войны, к первому шагу, по крайней мере, к прекращению огня.

"Это сигнал впервые от них, но позже стало понятно, что это не так", - подчеркнул Зеленский.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

