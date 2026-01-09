Тараса Цимбалюка захейтили за фото с Дарьей Петрожицкой

Кратко:
Украинские актеры Дарья Петрожицкая и Тарас Цимбалюк поделились новым фото, которое они опубликовали на своих страницах социальной сети Instagram.
На фото пара выглядит невероятно элегантной и стильной. "Снимемся в одной сцене в вашем полном метре. Дорого", - шутят артисты.
Между тем, несмотря на яркое фото, в комментариях полился хейт на Тараса Цимбалюка, который недавно завершил съемки в проекте "Холостяк", где он выбрал девушку Надин.
"Как вырезать Тараса из этого кадра?", "После "Холостяка", не могу даже смотреть на этого актера. Отбил желание ко всем фильмам с его участием!", "Лучше, чем в "Холостяке", уже не сыграет", - нервничают неравнодушные подписчики, которые остались недовольны личным выбором мужчины.
Однако, есть и хорошие комментарии, где подписчики хвалят одних из самых популярных актеров. "Любимый актер и любимая актриса будут в одной сцене? Я в раю", "Какие же классные", "Оооо будет на что сходить и посмотреть", "Класснючие", "Какие красивые", - пишут фоловеры.
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
