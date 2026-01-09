Тараса Цимбалюка захейтили за фото с Дарьей Петрожицкой

Пользователи набросились на Тараса Цимбалюка за обыкновенное фото.

Петрожицкая и Цимбалюк показали совместное фото / Коллаж Главред, фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Украинские актеры Дарья Петрожицкая и Тарас Цимбалюк поделились новым фото, которое они опубликовали на своих страницах социальной сети Instagram.

На фото пара выглядит невероятно элегантной и стильной. "Снимемся в одной сцене в вашем полном метре. Дорого", - шутят артисты.

Между тем, несмотря на яркое фото, в комментариях полился хейт на Тараса Цимбалюка, который недавно завершил съемки в проекте "Холостяк", где он выбрал девушку Надин.

Цимбалюк и Петрожицкая выгуляли элегантные образы / Фото Instagram/petrozhitskaya

"Как вырезать Тараса из этого кадра?", "После "Холостяка", не могу даже смотреть на этого актера. Отбил желание ко всем фильмам с его участием!", "Лучше, чем в "Холостяке", уже не сыграет", - нервничают неравнодушные подписчики, которые остались недовольны личным выбором мужчины.

Цимбалюк и Петрожицкая выгуляли элегантные образы / Фото Instagram/petrozhitskaya

Однако, есть и хорошие комментарии, где подписчики хвалят одних из самых популярных актеров. "Любимый актер и любимая актриса будут в одной сцене? Я в раю", "Какие же классные", "Оооо будет на что сходить и посмотреть", "Класснючие", "Какие красивые", - пишут фоловеры.

