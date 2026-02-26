В 57 лет умер звезда фильма "Бригада" и "Интерны"

Довжик исполнил более сотни киноролей - играл вместе с террористом Охлобыстиным.

В РФ скончался Владимир Довжик / Коллаж Главред, фото РБК

Кратко:

Что известно о смерти актера

Что с ним случилось

В террористической России стало известно о смерти популярного российского актера Владимира Довжика.

Как сообщают российские пропагандисты, актер сыграл в сериалах "Интерны", "Склифосовский", "Бригада", фильме "Людмила Гурченко" (2015). Об смерти актера сообщили в театре "Человек", в котором артист служил с 1998 года.

"В 1998 году он пополнил труппу театра "Человек", выступив как актер и режиссер спектаклей "Приключения бегемотика Бантика" и "Про Машу", а также исполнив одну из главных ролей в спектакле "Искусство", — сказано в сообщении.

Умер сыгравший в "Бригаде" и "Интернах" Владимир Довжик / Фото Lady.mail.ru

Довжик исполнил более сотни киноролей. Например, в "Склифосовском" он сыграл нейрохирурга Юрия Михайловича Шейнмана, в "Бригаде" — юриста, в фильме об актрисе Гурченко — кинорежиссера Яна Фрида.

Причиной смерти артиста стал инсульт. Об этом рассказал источник, близкий к семье актера.

"Это случилось из-за инсульта", - сообщила она.

Друг артиста Михаил Седельников подтвердил слова родственницы актера.

"Последнюю неделю находился под присмотром врачей в реанимации, но, к сожалению, иногда бывают случаи, когда медики бессильны что-либо сделать. Причиной смерти стал инсульт", – сказал Седельников.

