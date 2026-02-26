В 57 лет умер звезда фильма "Бригада" и "Интерны"

Кратко:
В террористической России стало известно о смерти популярного российского актера Владимира Довжика.
Как сообщают российские пропагандисты, актер сыграл в сериалах "Интерны", "Склифосовский", "Бригада", фильме "Людмила Гурченко" (2015). Об смерти актера сообщили в театре "Человек", в котором артист служил с 1998 года.
"В 1998 году он пополнил труппу театра "Человек", выступив как актер и режиссер спектаклей "Приключения бегемотика Бантика" и "Про Машу", а также исполнив одну из главных ролей в спектакле "Искусство", — сказано в сообщении.
Довжик исполнил более сотни киноролей. Например, в "Склифосовском" он сыграл нейрохирурга Юрия Михайловича Шейнмана, в "Бригаде" — юриста, в фильме об актрисе Гурченко — кинорежиссера Яна Фрида.
Причиной смерти артиста стал инсульт. Об этом рассказал источник, близкий к семье актера.
"Это случилось из-за инсульта", - сообщила она.
Друг артиста Михаил Седельников подтвердил слова родственницы актера.
"Последнюю неделю находился под присмотром врачей в реанимации, но, к сожалению, иногда бывают случаи, когда медики бессильны что-либо сделать. Причиной смерти стал инсульт", – сказал Седельников.
