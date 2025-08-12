Враг обошел позиции и зашел в тыл ВСУ: Генштаб о деталях прорыва РФ на востоке

Оккупанты пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонительные порядки.

ВСУ ликвидируют прорыв россиян на востоке

Главное:

Несколько групп РФ обошли позиции украинских защитников

Диверсанты тайком проникли в несколько населенных пунктов

Принимаются действенные меры, чтобы остановить продвижение российских оккупантов на Добропольском и Покровском направлениях Донецкой области.

"Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава. Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонительные порядки", - сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ.

Отмечается, что несколько малочисленных групп РФ, обойдя позиции украинских защитников, предприняли попытку продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодезь.

Также, пользуясь особенностями местного ландшафта диверсанты тайком проникали в населенные пункты:

Веселое;

Вольное;

Рубежное;

Кучеров Яр.

"Некоторые из групп уже уничтожены, остальные - в процессе уничтожения. Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. В частности, решением Главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы мероприятия для блокирования групп противника в определенном районе.

Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен. Защитники Украины сосредоточены на выполнении поставленных задач, держат рубежи и нуждаются в поддержке всего общества, чтобы отразить новые попытки вражеских наступлений", - подытожили там.

Подробности ликвидации прорыва РФ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский выделил дополнительные силы и средства для уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны на покровском направлении, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев "Интерфакс-Украина".

"Решением главнокомандующего выделены дополнительные силы и средства с целью выявления и уничтожения диверсионных групп противника, которые проникают за линию обороны", - сообщил Ковалев.

Он отметил, что противник использует преимущество в численности и, масштабно теряя личный состав, пытается просачиваться малыми группами через первую линию наших позиций.

Он проинформировал, что на покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить украинские подразделения, Силы обороны ликвидировали 64 оккупанта.

"На покровском направлении враг совершил 35 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Полтавка, Попов Яр, Маяк, Дорожное, Никаноровка, Кучеров Яр, Новое Шахово, Новоэкономическое, Сухецкое, Родинское, Проминь, Удачное, Лысовка, Зверево, Орехово, Дачное. До сих пор продолжаются три боестолкновения", - рассказал Ковалев.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 64 и ранили 38 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, 21 БпЛА, одну антенну связи и один мотоцикл. Также повредили одну пушку и два мотоцикла захватчиков.

Ситуация на фронте: анализ Генштаба

По данным Генштаба ВСУ, на Покровском направлении противник предпринял 25 попыток потеснить наши подразделения в районах Попового Яра, Владимировки, Колодезей, Никаноровки, Нового Шахового, Новоэкономического, Зверевого, Удачного, а также в направлении Родинского и Проминя. Силы обороны уже отразили двадцать четыре атаки.

В Новопавловском направлении враг 13 раз пытался прорвать оборону в районах Дачного, Новоукраинки, Вольного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Воскресенки и Андреевки-Клевцового. Четыре боя продолжаются.

Ранее сообщалось о том, что в Bild узнали о критическом прорыве РФ. ВСУ понадобятся несколько дней, чтобы ликвидировать прорыв, считает Юлиан Репке.

Как писал Главред, если Украина потеряет город, то для россиян откроется немало возможностей, в частности, и путь к Краматорску.

Напомним, ранее сообщалось, что в Покровско-Мирноградской агломерации армия страны-агрессора держит самый быстрый темп продвижения. Только за последние сутки оккупанты прошли 3 км кв.

