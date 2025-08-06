'Должно быть честное завершение': Зеленский рассказал, о чем говорил с Трампом

Участие в разговоре, по его словам, также принимали европейские лидеры.

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Зеленский поговорил с Трампом / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, ОПУ

Ключевые тезисы Зеленского:

Разговор с Трампом состоялся по дороге с передовой на Сумщине

В разговоре также участвовали европейские лидеры

Россия сейчас больше настроена на прекращение огня, давление работает

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по дороге с передовой. Лидеры обсудили то, что было озвучено в Москве. Об этом сообщил глава государства в Telegram.

"Как раз по дороге от наших бригад на Сумщине провел разговор с Президентом Трампом. Этот разговор состоялся после визита представителя Президента Трампа Стивена Виткоффа в Москву", - рассказал Зеленский.

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Президент отметил, что в разговоре также приняли участие европейские лидеры. Зеленский подчеркнул, что благодарен каждому из них за поддержку.

"Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна завершиться. И это должно быть честное завершение... Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен длительный и надежный мир. Россия должна закончить войну, которую сама же и начала. Спасибо всем, кто поддерживает Украину", - сказал он.

В вечернем видеообращении Зеленский заявил, что Россия теперь больше настроена на прекращение огня.

"Давление на них срабатывает, но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни США. Мы предложили, чтобы наши советники по вопросам безопасности говорили, чтобы определить общую позицию", - подчеркнул украинский лидер.

Терпение Трампа иссякло

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что президент США Дональд Трамп установил для России более жесткий дедлайн и ввел первые санкции против покупателей российских энергоносителей. По его словам, Трамп сначала надеялся уладить ситуацию с Россией путем переговоров с Владимиром Путиным, но после длительных безрезультатных переговоров и обострения боевых действий его терпение иссякло.

"Чаша терпения Трампа наполнилась до краев и "вышла из берегов". Прежде всего это произошло под влиянием окружения Трампа в администрации и Республиканской партии США, которое неоднократно указывало ему, что Путин водит его за нос. Плюс он много раз слышал аналогичную оценку со стороны американских медиа, а также лидеров других стран демократического мира, в том числе и членов НАТО", - подчеркнул Новак.

По его словам, санкции наложены не на саму Россию, а на второго по величине покупателя российской нефти - Индию. Китай, крупнейший покупатель, покупает около трети российской нефти, тогда как Индия - четверть. Новак считает, что Трамп пока не хочет портить отношения с Китаем, поэтому направил санкции именно против Индии.

Визит Виткоффа в Москву и разговор Трампа с Зеленским - главное

Напомним, в среду, 6 августа, в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. По данным Reuters, инициатором этого визита выступил Кремль, поскольку заинтересован во избежании введения новых жестких санкций, которыми президент США пригрозил России.

Как сообщал Главред, после этого президент США Дональд Трамп провел длительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп рассказал, что специальный посланник США Стив Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с Владимиром Путиным, во время которой был достигнут значительный прогресс. Президент США также проинформировал европейских союзников о ходе переговоров.

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Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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