Удар Трампа за покупку нефти у Путина: в Индии сделали резкое заявление

Индия обвинила Соединенные Штаты в "нападках" из-за импорта нефти из страны-агрессора России. В Нью-Дели назвали решение о 25% пошлинах, дескать, неразумным, несправедливым и необоснованным. Государство грозится "принять ответные меры".
В Индии пошлины Трампа назвали "нападками"
Как сообщили в Министерстве иностранных дел страны, Нью-Дели, мол, уже четко обозначил свою позицию по покупке российской нефти. Дескать, Индия действует исходя из экономических соображений.
"В последние дни Соединенные Штаты подвергли нападкам импорт нефти в Индию из России.Мы уже четко обозначили свою позицию по этим вопросам, включая тот факт, что наш импорт основан на рыночных факторах и осуществляется с общей целью обеспечения энергетической безопасности 1,4 миллиарда человек в Индии"
Индия раскритиковала пошлины США
В сообщении дипломатического ведомства также говорится, что Индии "крайне прискорбно, что США решили ввести дополнительные пошлины на Индию за действия, которые ряд других стран также предпринимают в своих национальных интересах".
Индия пригрозила США "ответом"
В Нью-Дели подвергли критике решение о пошлинах и теперь грозятся, мол, ответом.
"Мы вновь заявляем, что эти действия несправедливы, необоснованны и неразумны. Индия предпримет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов", - подчеркивается в сообщении МИД Индии.
Новость дополняется
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред