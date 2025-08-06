Трамп наказал Индию за нефть от Путина: кому следующему грозит удар

Санкции Трампа против Евросоюза показали, что его ничто не остановит, считает Андрей Новак.

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Трамп может ввести пошлины против Турции за закупку российской нефти - экономист / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

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Трамп может ввести пошлины против Турции

Ситуация с ЕС показала, что Трампа ничто не остановит

Турция – третий крупнейший покупатель нефти у страны-оккупанта России. Именно Анкара может попасть под новый санкционный удар США. Ограничения в отношении Евросоюза показали, что Дональда Трампа ничто не остановит. Об этом заявил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

"Трампа ничто не остановит"

В интервью Главреду он сделал прогноз, что именно Турция может стать следующей после Индии страной, которая попадет под санкции США.

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По его словам, конфликт с Анкарой, которая состоит в НАТО, может сопровождаться рисками, но Трампа это вряд ли остановит.

"Третьим крупнейшим покупателем российской нефти – после Китая и Индии – является Турция. Возможно, Трамп введет санкции против нее. Впрочем, здесь есть одна загвоздка: Турция – член НАТО, поэтому остается открытым вопрос о том, захочет ли Трамп пойти на конфронтацию с другой страной-членом Альянса. Хотя тот факт, что он ввел санкции против стран Евросоюза, свидетельствует о том, что Трампа ничто не остановит. Поэтому следующие санкции за покупку российских энергоносителей США могут ввести против Турции", - подчеркнул Андрей Новак.

Цена на нефть WTI 2000-2025 гг. / Инфографика: Главред

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Как сообщал Главред, в конце июля Трамп анонсировал пошлины против Индии в размере 25% из-за высоких торговых барьеров со стороны Нью-Дели и покупки нефти у России, что препятствует завершению войны против Украины.

Позже журналисты Reuters написали, что государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии начали отказываться от нефти из России. Причина решения – угрозы Трампа 100% пошлинами.

Однако Индия все-таки не отказалась от нефти из России. А после визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа в Москву, где он провел переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным, Белый дом заявил о запуске пошлин против Нью-Дели в размере 25%.

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О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м – был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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