Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России

Российская экономика уже шатается, после санкционного удара Трампа отсчет для России пойдет не на годы, а на месяцы, отметил экономист Андрей Новак.

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Санкции Трампа против России и покупателей российской нефти способны привести к бунту и перевороту в РФ – Новак / Коллаж: Главред

Давление Трампа на Путина растет. Сначала он установил более жесткий дедлайн для России и потребовал заключить соглашение о прекращении войны в Украине до 8 августа, а не до сентября. А потом, не дождавшись этой даты, начал вводить санкции против тех стран, которые покупают у России нефть и газ. Среди первых под раздачу попала Индия, один из крупнейших покупателей российской нефти: для нее США ввели импортные пошлины на уровне 25%, но американский президент впоследствии добавил, что они станут выше. Одной из причин этого решения Трамп назвал покупку Индией российских энергоносителей и оружия.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, какой удар по российской экономике нанесут санкции Трампа против покупателей российской нефти, как они скажутся на способности России воевать и почему могут стать одной из причин дворцового переворота, а также где Кремль может взять деньги на войну с Украиной.

Чем, по вашему мнению, объясняется более жесткий дедлайн, установленный Трампом для Путина, и первая санкционная ласточка для покупателей российских энергоносителей, которая появилась раньше, чем ожидалось? Путин настолько достал Трампа и утомил его неуступчивостью?

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Трамп – эмоциональный человек: утром у него может быть одно мнение по какой-то теме, а вечером того же дня мнение будет противоположным. Трамп надеялся, что он легким путем – путем переговоров с Путиным – добьется желаемого результата: с одной стороны, прекращения войны между Украиной и Россией, а с другой – получит Нобелевскую премию мира как человек, который остановил несколько войн в мире, в том числе российско-украинскую. Много месяцев подряд Трамп проводил телефонные разговоры с Путиным, в которых он услышал много лестных слов в свой адрес, и думал, что тот прекратит военные действия. Зато после каждого такого телефонного разговора военные действия усиливались, а количество обстрелов Россией Украины только росло.

Терпение Трампа лопнуло, и теперь он будет общаться с Россией иначе, отметил Новак / Фото: ua.depositphotos.com/

Чаша терпения Трампа наполнилась до краев и "вышла из берегов". В первую очередь это произошло под влиянием окружения Трампа в администрации и в Республиканской партии США, которое неоднократно указывало ему, что Путин водит его за нос. Плюс он много раз слышал аналогичную оценку со стороны американских медиа, а также от лидеров других стран демократического мира, в том числе и членов НАТО.

Конечно же, терпение Трампа в итоге лопнуло, и он начал общаться с Россией иначе: теперь Трамп не дает ей отсрочки "на две недели", а стал действовать. Во-первых, Трамп сократил срок, который давал Путину на заключение соглашения о завершении войны с Украиной с 50 дней до 12 (этот срок истекает 8 августа). Во-вторых, в подтверждение того, что дальше будут жесткие действия, Трамп ввел санкции. Правда, санкции почему-то не против самой России в виде закона Грэма, а против страны, которая является вторым по величине покупателем российской нефти, – Индии.

Крупнейший покупатель российской нефти – это Китай, который покупает около трети российской нефти. Зато Индия покупает четверть нефти РФ. Очевидно, пока Трамп не хочет "бить горшки" с Китаем, поэтому обложил пошлинами второго крупнейшего покупателя российских энергоносителей – Индию.

Как вы оцениваете санкции, которые США начали вводить против экономических партнеров России, в частности, Индии? Смогут ли пошлины США мотивировать страны отказаться от покупки энергоносителей у России?

Прежде всего меня удивило, почему пошлины, введенные Штатами для Индии, изначально составили всего 25%, ведь сам Трамп анонсировал пошлины против покупателей российских энергоносителей на уровне 100-500%.

Наверное, здесь дело не в процентах, а в том, что даже до введения этой пошлины, только после анонса намерений американцев обложить санкциями покупателей российской нефти, Индия заявила о готовности отказаться от российской нефти и заменить ее нефтью из других стран, в том числе и из Соединенных Штатов Америки. Только после этого Трамп ввел эти достаточно умеренные пошлины для Индии.

Для Индии гораздо важнее сохранить американский рынок, чем покупать российскую нефть, убежден Новак / Фото: Белый дом

Впрочем, как по мне, здесь гораздо важнее сам факт того, что Трамп начал делать в отношении России то, о чем предупреждал – перешел от слов к делу. Это гораздо важнее, чем проценты и величина пошлин.

Для любой страны попадание под американские санкции гораздо больнее, чем потеря возможности зарабатывать чуть более высокую маржу на российских энергоносителях. Это очевидный факт, тем более, для такой крупной страны как Индия, для которой американский рынок гораздо важнее покупки более дешевой российской нефти.

А будут ли пошлины США мотивировать другие страны отказываться от российской нефти?

Это будет зависеть от мощи каждой отдельной страны.

Китай вряд ли добровольно откажется от российской нефти, потому что, если он так поступит, он, таким образом, продемонстрирует свою политическую и экономическую слабость. А Китай сегодня – это вторая экономика мира после США и одна из самых технологичных стран мира.

Более мелкие страны, которые до сих пор покупают российскую нефть, конечно, могут отказаться от этого, чтобы избежать американских санкций.

Какие страны, являющиеся покупателями российских энергоносителей, следующими получат повышение пошлин?

Третьим крупнейшим покупателем российской нефти – после Китая и Индии – является Турция. Возможно, Трамп введет санкции против нее. Впрочем, здесь есть одна загвоздка: Турция – член НАТО, поэтому остается открытым вопрос о том, захочет ли Трамп пойти на конфронтацию с другой страной-членом Альянса. Хотя тот факт, что он ввел санкции против стран Евросоюза, свидетельствует о том, что Трампа ничто не остановит.

Поэтому следующие санкции за покупку российских энергоносителей США могут ввести против Турции.

По мнению Новака, Турция может стать следующей страной, для которой США введут пошлины за покупку нефти у России / Фото: president.gov.ua

В контексте возможного введения санкций США все-таки самая интересная история – это Китай, потому что от него Россия больше всего зависит. Не могли бы вы подробнее рассказать, как, по вашему прогнозу, Трамп будет действовать в отношении Китая, и как Пекин может корректировать свое поведение в случае мощных санкций Вашингтона?

Анонсированы предстоящие американо-китайские переговоры, в том числе встреча лидеров США и Китая. До этой встречи ни одна из сторон не будет предпринимать жестких действий, потому что хотят во время личной встречи решить наиболее проблемные глобальные вопросы. Поэтому следует дождаться разговора Дональда Трампа и Си Цзиньпина и заявлений после него.

Можем ли мы попробовать спрогнозировать два сценария: что будет, если США введут большие пошлины для Китая, и что будет, если Трамп этого не будет делать, и Китай продолжит покупать российскую нефть в тех же объемах?

Вариант, что США введут санкции против Китая за покупку российской нефти, вполне возможен. Это может стать важным элементом демонстрации Трампом политической силы.

Но не исключен и второй вариант: Трамп на встрече с Си Цзиньпином договорится о ключевых формулах взаимоотношений, и тогда США не будут давить на Китай и дадут ему возможность действовать в отношении России по собственному усмотрению, но при этом Трамп будет добиваться преференций именно для американской экономики, например, в виде значительного увеличения китайских инвестиций в экономику США.

Оба варианта опять-таки зависят от предстоящей встречи американского и китайского лидеров.

Какие последствия для российской экономики будут иметь действия Трампа в отношении экономических партнеров России? Какие процессы начнутся в РФ, если страны начнут откажутся покупать российские энергоносители?

Если действительно будут действовать санкции против покупателей российской нефти, которые фактически уже начались с Индии, Россия будет получать значительно меньшие валютные доходы. А это означает, что там очень динамично будут развиваться крайне негативные экономические процессы. Прежде всего произойдет существенное увеличение дефицита бюджета РФ. Параллельно стремительно будет девальвировать российский рубль.

Как следствие, Россия быстро дойдет до того, что не сможет осуществлять социальные и бюджетные расходы. В свою очередь это, с одной стороны, может спровоцировать бунты снизу, а с другой – недовольство верхов, прежде всего олигархов, которые зарабатывали на энергоресурсах. Эти доходы и так уже существенно сократились, и многие из этих олигархов попали под персональные санкции Запада.

Из-за пошлин Трампа для покупателей российской нефти в России обвалится рубль и могут начаться бунты, считает Новак / Фото: kremlin.ru

В итоге это может вызвать то, что исторически является наиболее реальным способом смены власти в России, то есть дворцовый переворот. Этот переворот может быть в разных формах. Но именно существенное ухудшение экономической ситуации исторически в России провоцировало такие события. Скорее всего, именно так ситуация в России будет развиваться и в этот раз, возможно, даже в этом году, но более вероятно – в следующем.

Насколько может обвалиться рубль?

Динамика девальвации российского рубля будет зависеть от многих факторов: и от ситуации на фронте, и от санкционной политики и ее последствий для российской экономики, и от недовольства многолетней политикой Кремля политических и бизнес-элит России.

Время очень динамично, ежедневно ситуация меняется в разных аспектах, поэтому очень трудно спрогнозировать, что произойдет в России за месяц – изменения могут произойти даже завтра-послезавтра.

Если Россия потеряет часть своих доходов от продажи энергоресурсов, насколько сократятся ее возможности финансировать продолжение войны в Украине?

Доходы от продажи энергоресурсов – это треть доходов бюджета РФ и половина ее экспортных доходов. Если Россия потеряет эти доходы, это, безусловно, повлияет на ее способность финансировать войну.

Несмотря на то, что у России почти исчерпаны резервы, она до сих пор имеет два потенциальных источника для финансирования войны на сегодняшнем уровне:

первый источник – запуск печатного станка, то есть печать рубля. Это, конечно, приведет к еще большему обесцениванию рубля и высоким темпам инфляции, но для Путина и российского руководства это не имеет никакого значения;

второй источник – вклады россиян, физических и юридических лиц, в российских банках. Эти вклады российского населения могут быть в разных формах изъяты. Например, эти вклады могут быть заменены на какие-то акции или облигации. Но это уже детали – какой именно инструмент будет использован для этого. Главное, что изъятие вкладов российского населения и российских компаний из банков позволит Кремлю финансировать войну на нынешнем уровне.

Впрочем, действие обоих вариантов ограничено во времени, поэтому, если Россия запустит эти механизмы, она только ускорит свое экономическое падение, которое неизбежно повлечет за собой политическое падение режима и развал.

Путин, потеряв доходы от продажи нефти, может залезть в карманы россиян, чтобы финансировать войну дальше, убежден Новак / Фото: УНИАН

Уточните, пожалуйста, один момент. Россия будет вынуждена прибегнуть к одному из названных вами двух вариантов в любом случае, то есть даже если только Индия откажется покупать российские энергоносители, или если эти отказы будут массовыми?

Если только Индия откажется от российской нефти, а Китай и Турция останутся покупателями, в ближайшее время это еще не приведет к необходимости вводить один из этих двух механизмов. Но если отказов от российской нефти станет больше, рано или поздно России придется использовать один из этих инструментов.

Когда Трамп установил первый дедлайн для Путина – 50 дней, многие пытались спрогнозировать и угадать, что произойдет на 51-й день. Если говорить о новом дедлайне – 8 августа, то что ждет Путина и Россию 9-го августа?

После 8 августа США могут задействовать несколько механизмов мощного влияния на Россию:

первый и наиболее эффективный – значительное увеличение поставок оружия для ВСУ, особенно предоставление Украине дальнобойных средств поражения. Таким образом, руками Украины и ее армии США, не вступая в войну, будут наносить колоссальный военный урон в глубине самой России, включая Москву и Петербург;

второй и параллельный механизм – экономический, то есть введение санкций, предусмотренных законопроектом Грэма-Блюменталя. Это серьезно повлияет и на американскую санкционную политику, и подтолкнет к более жесткой санкционной политике Евросоюз;

третий механизм – целевые санкции, в частности, против покупателей российской нефти.

Как минимум эти три механизма США могут задействовать после дедлайна, установленного Трампом.

У Трампа есть как минимум три мощных инструмента давления на Россию и Путина, убежден Новак / Фото: kremlin.ru

Недавнее заявление Путина, где он в очередной раз сказал, что Украина должна вывести свои войска с территории четырех своих областей и предоставить Москве гарантии того, что не вступит в НАТО, свидетельствует о том, что ни о каком соглашении о прекращении войны до 8 августа речь вообще не идет. Поэтому можем ожидать, что Трамп нанесет по России эти три удара?

Да. Путин, его пресс-секретарь, Медведев и Лавров хором поют, что американские санкции для России не имеют никакого значения, поэтому она продолжит движение к достижению целей "СВО". То есть продолжается агрессивная антиамериканская и даже антитрамповская риторика, а это свидетельствует о том, что Россия не собирается менять свои действия и будет продолжать дальше войну против Украины. А это является окончательным сигналом Трампу о том, что Путин не является договороспособным, и что разговоры с РФ следует прекратить – в отношении нее следует действовать так же, как и в отношении Ирана. Напомню, что уже десятки лет Иран находится под санкциями США и ЕС, а последние решительные совместные действия Израиля и Штатов продемонстрировали, что американцы способны действовать жестко и агрессивно.

Думаю, что после 8 августа мы увидим такие же активные действия США и в отношении России. А основные три формы этих действий мы перечислили выше.

Вы упомянули о риторике Путина, Медведева и компании о том, что им безразличны американские санкции, поэтому не могу не уточнить. А как на самом деле? Что будет с Россией, если Трамп задействует три инструмента, которые есть в его руках? Россия и ее экономика выстоят?

Российская экономика уже не может устоять и уже шатается на своих "глиняных ногах". Если в этих обстоятельствах значительно усилится общее санкционное давление и целевое, в частности против российской нефти, а параллельно будет происходить усиление ВСУ, развитие негативных экономических процессов в России значительно ускорится. Прежде всего своим обвалом отреагирует российский рубль, а также курс акций российских компаний. С другой стороны, в разы сократятся возможности федерального и региональных российских бюджетов осуществлять социальные расходы.

А главное – сколько лет при таких условиях Россия сможет еще воевать?

Если после 8 августа по России США и Евросоюз нанесут мощный санкционный удар, как и анонсируется, то для РФ отсчет будет идти не на годы, а на месяцы.

Существует ли опасность, что Трамп, увидев непреклонность Путина и его нежелание смягчать требования, начнет больше давить на Украину с тем, чтобы мы приняли условия Кремля, а, по сути, капитулировали? Или если Путин сделает какой-то символический незначительный вроде бы "шаг навстречу"... Трамп может все переиграть и начать давить снова на Украину?

Мы возвращаемся к тому, с чего начинали: Трамп – очень эмоциональный человек. Если Путин, понимая психотип Трампа, сыграет в игру мастерски и якобы сделает минимальный шаг навстречу до 8 августа, то это действительно может на время изменить мнение Трампа, и он может дать России очередную отсрочку. Посмотрим, как поведет себя Путин.

США и ЕС после 8 августа могут нанести мощный удар по России, и тогда отсчет для нее пойдет на месяцы, подчеркнул Новак / Фото: kremlin.ru

Подытоживая все, о чем мы говорили, как вы считаете, в каком русле сейчас развиваются события и взаимоотношения Трампа и Путина – в позитивном или негативном для Украины?

На данный момент все складывается в пользу Украины: и действия США, и действия ЕС, и действия других стран. В отличие от начала 2025 года (вспомните хотя бы события в Овальном кабинете), сейчас ситуация существенно изменилась к лучшему для нас. А дальше все будет зависеть от эмоциональности Трампа и от того, избавился ли он от надежд на то, что с Путиным можно договориться.

О персоне: Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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