'Достигнут значительный прогресс': Трамп раскрыл результаты встречи Уиткоффа с Путиным

Трамп заявил, что Уиткофф провел "продуктивную" встречу с Путиным.

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Трамп рассказал о переговорах своего посланника с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

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Трамп назвал переговоры Виткоффа с Путиным "очень продуктивными"

Достигнут значительный прогресс по завершению войны

Все согласны, что войну надо завершить как можно быстрее

Специальный посланник США Стив Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с лидером России Владимиром Путиным. Во время переговоров был достигнут прогресс. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс!" - написал Трамп.

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После встречи, по словам президента США, он проинформировал некоторых европейских союзников о ходе переговоров.

"Все соглашаются, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели. Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - добавил он.

Кроме этого, неназванный представитель Белого дома заявил Reuters, что встреча специального посланника президента США Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным прошла успешно. В то же время Соединенные Штаты планируют ввести новый пакет вторичных санкций против России уже 8 августа.

"Россияне заинтересованы в продолжении сотрудничества с США. Вторичные санкции, как и ожидалось, будут введены в пятницу", - добавил он.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Путин встретился со спецпосланником Трампа - подробности переговоров

Как сообщал Главред, в среду, 6 августа, в Москву с неанонсированным визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. По данным СМИ, инициатором встречи выступил Кремль.

Главной целью переговоров для РФ было уменьшение риска новых жестких санкций, которые Трамп недавно публично пригрозил ввести против России в случае продолжения агрессии против Украины.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков после завершения встречи заявил, что переговоры между Путиным и Уиткоффом были "конструктивными". По его словам, российская сторона передала "свои сигналы по Украине" и получила "ответные сигналы" со стороны США.

На фоне этой встречи советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк предостерег, что никаких реальных мирных решений от России ждать не стоит. По его словам, Кремль не демонстрирует готовности завершить войны.

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Об источнике: Truth Social АІт-tech социальная сеть, созданная Trump Media & Technology Group. В основе платформы лежит свободное и открытое программное обеспечение Mastodon. Сервис доступен исключительно для пользователей App Store и Google Play, проживающих в США и Канаде, пишет Википедия.

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