Страна-оккупант Россия и ее экономический партнер Индия подписали протокол об усилении сотрудничества в сфере алюминия, удобрений, железнодорожного транспорта и горнодобывающих технологий.
О чем договорились Москва и Нью-Дели
Как сообщает news18, в рамках 11-го заседания Рабочей группы по модернизации и промышленному сотрудничеству, стороны договорились углубить партнерство в вышеуказанных сферах.
В частности, подгруппы, которые работают по вопросам модернизации, горнодобывающей промышленности, производству удобрений и железнодорожному транспорту, провели обмен информацией. Стороны выразили "глубокую заинтересованность" расширить свои промышленные связи.
Как еще намерены сотрудничать Индия и Россия
Журналисты пишут, что представители также обсудили сотрудничество в области аэрокосмической науки и технологии, в том числе разработки современной аэродинамической трубы и поршневых двигателей для малой авиации. Изучены совместные усилия в области технологий углеводородного волокна, аддитивного производства и 3D-печати.
Кроме того, индийцы и россияне обсудили добычу редкоземельных металлов, критически важных минералов, подземную газификацию угля, и развитие промышленной инфраструктуры.
Трамп ввел пошлины против Индии – что об этом известно:
Как сообщал Главред, 6 июля после переговоров представителя Белого дома Стива Уиткоффа с главой РФ Владимиром Путиным в Москве, у Трампа объявили о введении пошлин против Индии в размере 25%.
До этого Индия фактически отвергла требование Трампа не покупать нефть у России. Сначала в Нью-Дели решили воздержаться от комментариев на этот счет, но потом журналисты выяснили, что индийцы отказали в просьбе Трампу.
Индия резко раскритиковала пошлины Трампа, в Нью-Дели заявили, что, мол, действуют исходя из рыночной ситуации. Причем Индия пригрозила США "ответными мерами".
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Об источнике: CNN-News18
CNN-News18 – новостной телеканал об Индии на английском языке. Владелец канала – индийская компания GBN, однако ресурс имеет право на использование бренда CNN, поскольку 26% акций компаний владеет Time Warner. Канал ведет круглосуточное вещание, пишет Википедия.
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