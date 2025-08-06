Трамп позвонил Зеленскому после встречи его спецпосланника с Путиным - СМИ

После визита спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву Трамп решил поговорить с Зеленским.

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Трамп разговаривает с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, facebook.com/WhiteHouse

Что известно:

Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому по телефону

Разговор длилась около часа

Звонок состоялся после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Разговор состоялся на фоне встречи спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с лидером РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид.

Сейчас детали разговора не разглашают, ни в Вашингтоне, ни в Киеве. Известно лишь, что телефонный разговор между лидерами продолжается уже около часа.

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"Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским, сообщает информированный источник", - написал Равид.

Разговор стал логическим продолжением визита американского бизнесмена и специального посланника США на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа в Москву, где тот встречался с Путиным. Ожидается, что итоги этой встречи могут повлиять на дальнейшую позицию Трампа в отношении России.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Как Трамп может наказать Путина

Президент США Дональд Трамп пригрозил серьезными последствиями для России, если Москва не пойдет на мир с Украиной до 8 августа. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что Вашингтон располагает как минимум тремя мощными рычагами влияния на Кремль.

Самым эффективным инструментом Новак считает масштабное увеличение поставок вооружения для ВСУ, особенно дальнобойных средств поражения. Это позволит Украине наносить удары в глубоком тылу России, включая Москву и Санкт-Петербург, без прямого участия США в войне.

Вторым механизмом, по его словам, является новый пакет экономических санкций, который предусмотрен в законопроекте сенаторов Грэма и Блюменталя. Третий инструмент - целевые санкции против стран и компаний, покупающих российские энергоресурсы.

Путин встретился со спецпосланником Трампа - новости по теме

Как сообщал Главред, в среду, 6 августа, в Москву с визитом прибыл специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. По информации агентства Reuters, визит инициировал именно Кремль. Главной целью переговоров было налаживание коммуникации с администрацией Дональда Трампа, чтобы избежать новых жестких санкций, которыми Трамп пригрозил России.

Помощник российского президента Юрий Ушаков назвал переговоры Путина с Уиткоффом "конструктивными". По его словам, Кремль передал свои сигналы по Украине и получил "ответные сигналы" со стороны Трампа.

В то же время советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Россия не имеет реальных решений для завершения войны. Он убеждён, что встреча Путина со Стивом Уиткоффом ситуацию не изменит.

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Об источнике: Axios Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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