Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву: в чем цель визита

Анна Ярославская
6 августа 2025, 08:39
244
Источники СМИ, знакомые с ситуацией, говорят, что встречу с Уиткоффом "запросил Кремль в последней отчаянной попытке избежать новых карательных санкций".
Стив Уиткофф, Путин
Стив Уиткофф, вероятно, встретится с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Кратко:

  • Самолет Уиткоффа приземлился в Москве
  • Точный график спецпредставителя Трампа в РФ неизвестен

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прилетел в Москву рано утром в среду, 6 августа.

Как сообщает российское пропагандистское агенство РИА Новости, самолёт, которым пользуется Уиткофф, сел в аэропорту "Внуково".

видео дня

В Сети также опубликовали соответсвующие кадры.

Смотрите видео - Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву:

Скриншот

Reuters пишет со ссылкой на источники, источники, знакомые с ситуацией, что встречу с Уиткоффом "запросил Кремль в последней отчаянной попытке избежать новых карательных санкций, которые Трамп пригрозил ввести на этой неделе", передает CNN.

В аэропорту Уиткоффа встретил спецпредставитель России по инвестициям Кирилл Дмитриев. Ожидается, что в ходе визита он встретится с различными российскими официальными лицами, включая потенциальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сможет ли Путин убедить Уиткоффа — и, следовательно, Трампа — в своей заинтересованности в прекращении войны — вопрос открытый. Трамп усомнился в готовности Путина прекратить боевые действия и, похоже, опасается, что его будет водить за нос лидер, которому он теперь открыто не доверяет", - отмечают журналисты.

За день до встречи с Уиткоффом Трамп заявил, что подождет завершения переговоров, чтобы решить, вводить ли новые санкции.

"Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение", — сказал он в Белом доме.

Официальные лица в Вашингтоне предоставили мало подробностей о графике Уиткоффа в РФ.

CNN добавляет: "Обстановка в Москве будет сильно отличаться от той, что была во время последней встречи Уиткоффа с Путиным в апреле, поскольку в последние месяцы недовольство Трампа своим российским коллегой росло".

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог / Инфографика: Главред

Как писал Главред, 4 августа президент США Дональд Трамп сказал, каким будет послание Уиткоффа россиянам и может ли РФ что-то сделать, чтобы избежать санкций.

"Нам нужно заключить соглашение, согласно которому перестанут гибнуть люди", - сказал президент США.

Смотрите видео - Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию:

Скриншот

Какова "главная миссия" Уиткоффа в Москве - мнение эксперта

Политолог Игорь Рейтерович считает, что главная цель визита Уиткоффа может заключаться в передаче послания от Владимира Путина Дональду Трампу.

"Похоже на то, что этот визит - это как бы последний довод, возможность поговорить еще перед введением этих ограничительных мер. Я, кстати, чего-то такого ожидал - что Трамп под конец даст такую возможность России. Он это подает как: 'русские попросили'", - сказал Рейтерович.

По его мнению, Москва воспользовалась закрытыми каналами связи, чтобы предложить США обсудить возможные условия окончания войны. Кремль может передать свое видение условий, при которых Москва готова сесть за стол переговоров.

"С другой стороны, эта история выгодна для Трампа. Знаете почему? Потому что он сможет потом спокойно выйти и сказать: 'Смотрите, я сделал все, что мог. У меня Уиткофф снова летал в Москву, пообщался, но, к сожалению, Путин стоит на своем. Он не собирается заканчивать войну. То, что он передал, - это несерьезно'", - пояснил эксперт.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, Россия рассматривает вариант временного перемирия в воздухе, чтобы избежать ужесточения вторичных тарифов и санкций со стороны США. Как пишет Bloomberg, речь идет не о полном прекращении боевых действий, а лишь об уменьшении ударов дронами и ракетами по инфраструктуре и гражданским объектам.

5 августа Трамп заявил, что Россия будет вынуждена прекратить войну, если цена на нефть упадет еще на $10 за баррель. Низкие цены могут поставить Кремль в безвыходное положение и лишить его возможности финансировать войну.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Глава украинского государства поблагодарил США за поддержку мира и отметил, что Москва внимательно следит за позицией Трампа.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины мирные переговоры Стив Уиткофф
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Это надолго": у Зеленского дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

"Это надолго": у Зеленского дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

09:20Украина
Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержант

Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержант

08:55Украина
Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву: в чем цель визита

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву: в чем цель визита

08:39Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на сегодня 6 августа: Быкам - страх, Петухам - жертвы

Китайский гороскоп на сегодня 6 августа: Быкам - страх, Петухам - жертвы

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

"Это ставит под угрозу всю нашу группировку": военные бьют тревогу из-за наступления РФ

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

Злата Огневич впервые публично представили своего бойфренда - детали

Злата Огневич впервые публично представили своего бойфренда - детали

Последние новости

09:20

"Это надолго": у Зеленского дали тревожный прогноз по срокам окончания войны

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 августа (обновляется)

09:07

Что Путин собирается предложить Зеленскому и Трампу?мнение

08:55

Он прикрыл собой побратимов, но не выжил: на фронте погиб старший сержант

08:44

Карта Deep State онлайн за 6 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Обвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в РоссииОбвал рубля, дворцовый переворот и развал: Новак – о процессах, которые Трамп запускает в России
08:39

Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву: в чем цель визита

08:19

Венгрия и Словакия могут отказаться от газа из РФ: названо главное условиеВидео

07:32

Загнал себя в тупик: в ISW сказали, почему Путин не может закончить войну в Украине

06:56

Более 10 мощных взрывов: Брянск атаковали дроны, столб дыма поднялся возле нефтебазыВидео

Реклама
06:05

Почему Европа не сможет себя защитить в случае войны с Путиныммнение

05:50

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 3 секунды найти панаму

05:30

Фиаско России: как война в Европе принесет победу УкраинеВидео

04:55

Почему нельзя говорить "я маю протилежну думку": ответ удивит всехВидео

04:30

Фортуна наконец улыбнулась: шесть знаков зодиака получат достаток 6 августа

03:36

Жизнь перевернется с ног на голову: 6 августа подготовило сюрпризы двум знакам

03:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с бабушкой в огороде за 31 секунду

02:33

Украина может перекрыть транзит нефти РФ по "Дружбе": неожиданный прогнозВидео

01:36

Гороскоп на завтра 7 августа: Весам - большой успех, Скорпионам - конфликт

05 августа, вторник
23:49

"Находят только свою смерть": Генштаб рассказал, окружил ли враг ВСУ в Покровске

22:52

Жена Виктора Павлика рассказала об опухоли в груди

Реклама
22:47

"Если бы не это": Зеленский назвал причину войны и раскрыл детали разговора с Трампом

22:21

Любит молодых девчонок: путиниста Петросяна засекли в компании молодой барышни

21:49

Гранты на ИИ, а где украинский "Стингер"?мнение

21:46

Елена Зеленская отказалась от прошлого образа - новый тренд

21:39

РФ рассматривает перемирие в воздухе, чтобы избежать наказания Трампа - Bloomberg

21:37

"Мы не имеем другого выбора": Сырский сделал заявление о мобилизации в Украине

21:29

"Дальше будет видно": Илона Гвоздева передумала разводиться с мужем

21:17

"Трамп не имеет рычагов влияния на Путина": что может остановить РФ от новой войныВидео

20:45

РФ собрала на одном направлении 100 тысяч захватчиков: куда рвется враг

20:36

"Это не билет в Царство Божье": священник сказал, является ли грехом не носить крестикВидео

20:17

Три "черные метки" для РФ: как Трамп накажет Путина после завершения дедлайна

19:41

Какое питание помогает сбросить жир в талии: 11 чудо-продуктов

19:39

Полиция предупредила о новой опасности от "Шахедов": что стоит знать украинцам

19:20

Приведет к смене власти в РФ: по какой причине в России начнется "дворцовый переворот"

19:01

Почему мы говорим "алло": малоизвестная история телефонного приветствияВидео

18:48

Доходы Путина от нефти рухнули на треть: в Bloomberg узнали детали

18:37

Родные будут просить добавки: рецепт невероятных рулетиков из баклажанов

18:37

Регионы будут "плавать": на Украину надвигается мощная штормовая погода

18:22

"Мечтал об этом": Вакарчук покорил две горы в Карпатах

17:53

Яблочный Спас 2025: что ни в коем случае нельзя делать 6 августа

Реклама
17:51

Молочные продукты стремительно дешевеют - что украинцы смогут купить выгоднее

17:34

Гороскоп Таро на завтра 6 августа: Ракам - усилия, Львам - осторожность

17:31

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом: что обсудили президенты

17:27

В Украину хлынут большие потоки вооружений: СМИ узнали детали и сроки

17:24

Температура упадет на один день: когда Украину накроет похолодание

17:21

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с собакой за 23 секунды

17:08

"Продолжаем традиции полным ходом": Буданов внезапно заговорил о проституткахВидео

16:55

"Это зло из ада": у Трампа прогнозируют, что Путин закончит как Гитлер

16:52

Чем для Украины обернется потеря Покровска: эксперт очертил опасность:

16:44

Евро резко полетело вверх: насколько НБУ обвалил гривну

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять