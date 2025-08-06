Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву: в чем цель визита

Источники СМИ, знакомые с ситуацией, говорят, что встречу с Уиткоффом "запросил Кремль в последней отчаянной попытке избежать новых карательных санкций".

https://glavred.info/world/specpredstavitel-trampa-uitkoff-priletel-v-moskvu-v-chem-cel-vizita-10687502.html Ссылка скопирована

Стив Уиткофф, вероятно, встретится с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот, сайт Кремля

Кратко:

Самолет Уиткоффа приземлился в Москве

Точный график спецпредставителя Трампа в РФ неизвестен

Специальный посланник США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прилетел в Москву рано утром в среду, 6 августа.

Как сообщает российское пропагандистское агенство РИА Новости, самолёт, которым пользуется Уиткофф, сел в аэропорту "Внуково".

видео дня

В Сети также опубликовали соответсвующие кадры.

Смотрите видео - Спецпредставитель Трампа Уиткофф прилетел в Москву:

Reuters пишет со ссылкой на источники, источники, знакомые с ситуацией, что встречу с Уиткоффом "запросил Кремль в последней отчаянной попытке избежать новых карательных санкций, которые Трамп пригрозил ввести на этой неделе", передает CNN.

В аэропорту Уиткоффа встретил спецпредставитель России по инвестициям Кирилл Дмитриев. Ожидается, что в ходе визита он встретится с различными российскими официальными лицами, включая потенциальные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Сможет ли Путин убедить Уиткоффа — и, следовательно, Трампа — в своей заинтересованности в прекращении войны — вопрос открытый. Трамп усомнился в готовности Путина прекратить боевые действия и, похоже, опасается, что его будет водить за нос лидер, которому он теперь открыто не доверяет", - отмечают журналисты.

За день до встречи с Уиткоффом Трамп заявил, что подождет завершения переговоров, чтобы решить, вводить ли новые санкции.

"Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение", — сказал он в Белом доме.

Официальные лица в Вашингтоне предоставили мало подробностей о графике Уиткоффа в РФ.

CNN добавляет: "Обстановка в Москве будет сильно отличаться от той, что была во время последней встречи Уиткоффа с Путиным в апреле, поскольку в последние месяцы недовольство Трампа своим российским коллегой росло".

Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог / Инфографика: Главред

Как писал Главред, 4 августа президент США Дональд Трамп сказал, каким будет послание Уиткоффа россиянам и может ли РФ что-то сделать, чтобы избежать санкций.

"Нам нужно заключить соглашение, согласно которому перестанут гибнуть люди", - сказал президент США.

Смотрите видео - Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Россию:

Какова "главная миссия" Уиткоффа в Москве - мнение эксперта

Политолог Игорь Рейтерович считает, что главная цель визита Уиткоффа может заключаться в передаче послания от Владимира Путина Дональду Трампу.

"Похоже на то, что этот визит - это как бы последний довод, возможность поговорить еще перед введением этих ограничительных мер. Я, кстати, чего-то такого ожидал - что Трамп под конец даст такую возможность России. Он это подает как: 'русские попросили'", - сказал Рейтерович.

По его мнению, Москва воспользовалась закрытыми каналами связи, чтобы предложить США обсудить возможные условия окончания войны. Кремль может передать свое видение условий, при которых Москва готова сесть за стол переговоров.

"С другой стороны, эта история выгодна для Трампа. Знаете почему? Потому что он сможет потом спокойно выйти и сказать: 'Смотрите, я сделал все, что мог. У меня Уиткофф снова летал в Москву, пообщался, но, к сожалению, Путин стоит на своем. Он не собирается заканчивать войну. То, что он передал, - это несерьезно'", - пояснил эксперт.

Завершение войны в Украине - последние новости

Как писал Главред, Россия рассматривает вариант временного перемирия в воздухе, чтобы избежать ужесточения вторичных тарифов и санкций со стороны США. Как пишет Bloomberg, речь идет не о полном прекращении боевых действий, а лишь об уменьшении ударов дронами и ракетами по инфраструктуре и гражданским объектам.

5 августа Трамп заявил, что Россия будет вынуждена прекратить войну, если цена на нефть упадет еще на $10 за баррель. Низкие цены могут поставить Кремль в безвыходное положение и лишить его возможности финансировать войну.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Глава украинского государства поблагодарил США за поддержку мира и отметил, что Москва внимательно следит за позицией Трампа.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред