РФ рассматривает перемирие в воздухе, чтобы избежать наказания Трампа - Bloomberg

Визит спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа в Москву может стать последним шансом для Кремля достичь компромисса с США.

https://glavred.info/war/rf-rassmatrivaet-peremirie-v-vozduhe-chtoby-izbezhat-nakazaniya-trampa-bloomberg-10687451.html Ссылка скопирована

Кремль рассматривает перемирие с Украиной в воздухе / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот из видео

Главное:

РФ рассматривает перемирие с Украиной в воздухе, чтобы избежать новых санкций США

Речь идет о приостановлении ударов дронами и ракетами

Путин против всеобъемлющего прекращения огня

Россия рассматривает вариант временного перемирия в воздухе, чтобы избежать ужесточения вторичных тарифов и санкций со стороны США. Речь идет о прекращении ударов с применением дронов и ракет. Об этом пишет Bloomberg.

По словам источников издания, визит специального представителя президента США Стива Уиткоффа в Москву на этой неделе является последним шансом для Кремля достичь хоть какого-то компромисса с Дональдом Трампом, пока еще есть возможность уменьшить давление на себя.

видео дня

Один из собеседников Bloomberg отметил, что Россия может предложить временную остановку воздушных атак, если Украина также согласится на такой жест. Речь идет не о полном прекращении боевых действий, а лишь об уменьшении ударов дронами и ракетами по инфраструктуре и гражданским объектам.

Это решение подается как "жест доброй воли" к Трампу, который, по словам кремлевских консультантов, требует от Москвы минимальных уступок.

"Трампу нужен какой-то "подарок", уступки от России. Воздушное перемирие могло бы стать таким подношением", - рассказал изданию московский политический консультант Сергей Марков.

В то же время, как сообщает агентство, российский лидер Владимир Путин не готов соглашаться на всеобщее прекращение огня. Он настаивает на признании оккупированных территорий за Россией, что неприемлемо для Украины и большинства западных стран.

Спецпредставители Трампа / Инфографика: Главред

Как Трамп может наказать РФ

По словам главы Комитета экономистов Украины Андрея Новака, после завершения ультиматума Вашингтон имеет как минимум три мощных инструмента влияния на Кремль, которые могут быть активированы уже с 9 августа.

Наиболее действенным шагом, по мнению Новака, станет увеличение объемов военной помощи для Вооруженных Сил Украины, в частности - передача дальнобойных средств поражения. Второй механизм - новый пакет экономических санкций, который предусмотрен в законопроекте Грэма-Блюменталя.

Третьим инструментом, по мнению Новака, являются целевые санкции против стран и компаний, закупающих российские энергоносители. Ограничения импорта нефти и газа из РФ могут стать ударом по ключевым источникам дохода Кремля.

Ультиматум Трампа для России - новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп 28 июля неожиданно сократил срок действия своего ультиматума для Кремля. Вместо ранее объявленных 50 дней, теперь Трамп требует от России прекратить войну в течение 10-12 дней. Фактически речь идет о достижении мирного соглашения с Украиной до 8 августа.

Уже 5 августа Трамп заявил, что Россия будет вынуждена прекратить войну, если цена на нефть упадет еще на $10 за баррель. Низкие цены могут поставить Кремль в безвыходное положение и лишить его возможности финансировать войну.

Как сообщал Главред, в тот же день президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом. Глава украинского государства поблагодарил США за поддержку мира и отметил, что Москва внимательно следит за позицией Трампа.

Читайте также:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред