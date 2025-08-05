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Три "черные метки" для РФ: как Трамп накажет Путина после завершения дедлайна

Руслана Заклинская
5 августа 2025, 20:17
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После дедлайна США могут задействовать три ключевых инструмента давления на РФ.
Три 'черные метки' для РФ: как Трамп накажет Путина после завершения дедлайна
Чем Трамп загонит Путина в угол после 8 августа / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Новака:

  • США могут задействовать три мощных механизма давления на Кремль
  • Трамп может увеличить военную помощь Украине, ввести санкции против РФ и ее партнеров

Президент США Дональд Трамп пообещал жесткие последствия России, если до 8 августа Москва не пойдет на мир с Украиной. Вашингтон имеет в своем арсенале как минимум три мощных инструмента влияния на РФ. Об этом в интервью Главреду рассказал глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

По его словам, после окончания дедлайна США могут активировать несколько мощных инструментов влияния, которые могут значительно усилить давление на Кремль. Первый и, по оценке эксперта, наиболее действенный механизм - это значительное увеличение поставок оружия для Вооруженных Сил Украины.

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"Особенно предоставление Украине дальнобойных средств поражения. Таким образом, руками Украины и ее армии США, не вступая в войну, будут наносить колоссальный военный ущерб в глубине самой России, включая Москву и Петербург", - подчеркнул Нован.

Второй механизм - экономический. Речь идет о введении нового пакета санкций, предусмотренных в законопроекте Грэма-Блюменталя.

"Это серьезно повлияет и на американскую санкционную политику, и подтолкнет к более жесткой санкционной политике Евросоюз", - пояснил эксперт.

Новак добавил, что третьим важным механизмом, который могут задействовать США, является введение целевых санкций против стран и компаний, которые покупают российскую нефть. Ограничение на импорт российских энергоресурсов заставит Москву потерять ключевые источники доходов, что еще больше ослабит финансовые возможности Кремля и сократит ресурсы для продолжения войны.

"По меньшей мере эти три механизма США могут задействовать после дедлайна, установленного Трампом", - подытожил Новак.

санкции
Санкции против РФ / / Инфографика: Главред

Как изменится война после ультиматума Трампа

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал, что после завершения срока ультимума Трампа ситуация для Украины может существенно обостриться. По его словам, в случае отсутствия масштабных поставок оружия со стороны США, а также на фоне роста российского мобилизационного ресурса, Путин готовится к новой фазе наступления.

Жданов также акцентировал на угрожающей роли Китая, который, после заявлений Трампа, активизировал свою поддержку России. Пекин уже поставляет Москве тысячи багги, мотоциклов, а также готов помочь с дронами и стрелковым оружием.

Ультиматум Трампа для России - новости по теме

Напомним, президент США Дональд Трамп 28 июля сократил свой ультиматум для России. Теперь он требует от Кремля завершения войны в течение 10-12 дней вместо ранее объявленных 50 дней. Фактически Трамп ожидает мирного соглашения до 8 августа, иначе угрожает введением санкций против России и ее экономических партнеров.

Также 5 августа Трамп заявил, что Россия будет вынуждена прекратить войну против Украины, если цена на нефть упадет еще на 10 долларов за баррель. По его словам, низкая цена на энергоносители поставит Кремль в тупик из-за плохой экономики.

Как сообщал Главред, 5 августа президент Зеленский провел телефонный разговор с Трампом. Зеленский поблагодарил президента США за усилия ради мира и отметил, что Москва внимательно следит за его позицией.

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О персоне: Андрей Новак

Андрей Новак - украинский экономист, ученый, общественный деятель, автор книги "Как поднять украинскую экономику", кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины, в 2011-м - был избран проректором Европейского университета. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины, пишет Википедия.

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