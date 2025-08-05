Ультиматум Трампа Путину может оказаться "пшиком": в AP узнали худший сценарий

Несмотря на усилия Вашингтона — от угроз до дипломатических инициатив — позиция Москвы остаётся неизменной.

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Дональд Трамп выдвинул ультиматум Владимиру Путину / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

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Ультиматум Трампа может пройти и без каких-либо значительных изменений

Применение так называемых вторичных санкций создаёт сложности

Война Россией против Украины может вступить в новую фазу по мере приближения 8 августа — даты, до которой, согласно условиям ультиматума президента США Дональда Трампа, Кремль должен пойти на мирные переговоры.

Однако этот день может пройти и без каких-либо значительных изменений, пишет Associated Press.

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Как отмечает агентство, несмотря на усилия Вашингтона — от угроз до дипломатических инициатив — позиция Москвы остаётся неизменной. "Переговоры по-прежнему в тупике", — говорится в публикации.

Тем временем Украина продолжает терять позиции на фронте, хотя о полном крахе обороны речи пока не идёт.

Трамп, возмущённый тем, что Владимир Путин игнорирует его призывы прекратить удары по украинским городам, пригрозил новыми санкциями как против России, так и в отношении её партнёров — в первую очередь Китая и Индии. Однако сам американский президент позже признал, что россияне научились обходить ограничения, назвав их "хитрыми парнями". Эти высказывания, как считает AP, могут свидетельствовать о скептицизме Трампа в отношении эффективности санкционного давления.

При этом применение так называемых вторичных санкций создаёт сложности в отношениях США с Пекином и Нью-Дели, которым вменяют содействие российской военной экономике через покупку её нефти.

На фоне истекающего срока ультиматума дипломатическая напряжённость растёт. В частности, Кремль сообщил о принятии на вооружение новой гиперзвуковой ракеты "Орешник", а Дмитрий Медведев, один из ближайших соратников Путина, вновь пригрозил, что война может перерасти в прямое столкновение России и США.

/ Инфографика: Главред

В завершение AP напоминает: Путин неизменно заявляет, что готов к миру лишь на условиях, продиктованных Москвой, и не намерен завершать войну до их выполнения.

Мнение эксперта

В комментарии Главреду политический аналитик Тарас Загородний ранее высказался о том, какие шаги должны предпринять союзники Украины в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.

По его мнению, серьёзным ударом по российской экономике могли бы стать атаки на газовые терминалы в Мурманске или танкеры, перевозящие сжиженный газ, включая те, что поставляют топливо в Европу.

Ультиматум Трампа РФ – новости по теме:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп ранее заявил, что атомные подводные лодки на случай ядерного удара со стороны России уже размещены и "находятся там, где должны быть".

Напомним, в Euronews написали, что готовится визит спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Москву. Уиткофф попытается уговорить россиян пойти на мир.

Ранее сообщалось о том, что Путин не пойдет на ультиматум Трампа, предположил бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Сухопутных сил США в отставке Уэсли Кларк.

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Об источнике: The Associated Press Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

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