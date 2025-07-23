Трамп водит украинцев за нос и подарил Путину 50 дней террора - The Atlantic

Любая помощь, которую Трамп предоставит Украине, кажется менее решающей, чем препятствия, которые он создаёт.

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Ультиматум Трампа играет на руку Кремлю / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ГосЧС

Главные тезисы:

Трамп регулярно осуждает действия Путна, но ничего не предпринимает

Президент США сделал РФ "стратегический подарок"

Белый дом гарантировал россиянам лето без санкций

Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, прежде чем Белый дом рассмотрит новые санкции против России. Таким образом американский лидер дал главе Кремля время до конца лета, чтобы тот продолжил бомбардировки украинских городов. Об этом пишет The Atlantic.

Издание напоминает, что администрация экс-президента США Джо Байдена безвозмездно передала Украине оружие, не рассчитывая на оплату. В то же время администрация Трампа действует иначе.

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"Трамп, похоже, просто водит украинцев за нос. Вооружения, которое он планирует поставить, будет недостаточно для победы украинцев. Любая помощь, которую он предоставит, кажется менее решающей, чем препятствия, которые он создаёт", - говорится в статье.

Вот уже несколько месяцев Россия избегает любых реальных переговоров с Украиной и усиливает бомбардировки украинских городов, убивая и калеча мирных жителей практически каждую ночь. В ответ на это Трамп регулярно осуждает действия Путина, но сам решительно отказывается предпринимать какие-либо конкретные шаги для того, чтобы остановить российского диктатора.

"Вместо того, чтобы решительно выступить против Путина, Трамп выдвинул свой 50-дневный ультиматум, который может даже не быть ультиматумом, если в конце концов Трамп откажется от своей угрозы ввести "очень жесткие пошлины" против России. Как быстро поняли националистические комментаторы в России, Трамп делает Путину большой стратегический подарок", - отмечают журналисты.

The Atlantic акцентирует: отчасти потому, что Трамп отказался вводить новые санкции после своей инаугурации в январе, а поставщики нашли способы обойти существующие, Россия теперь может производить больше ракет. Таким образом у россиян ест возможность бомбить украинские города большим количеством ракет и сотнями беспилотников.

Даже если Украина получит больше средств ПВО, страна почти наверняка не сможет сбивать все вражеские цели при атаках такого масштаба, и число жертв среди украинцев, по всей видимости, будет расти.

"Если Трамп действительно планирует усилить давление на Россию после истечения 50-дневного льготного периода, он, по сути, даёт Путину повод поставить перед собой цель завоевать как можно больше территорий, прежде чем приступать к мирным переговорам", - пишет The Atlantic.

После истечение 50-дневного срока, установленного Трампом, Кремль может даже решиться на "мирный" договор, предложенный администрацией Трампа несколько месяцев назад. Это предложение включает в себя сохранение за Россией практически всех захваченных ею украинских земель, признание США российского контроля над Крымом, лишение Украины всякой надежды на членство в НАТО, а также отказ от каких-либо значимых гарантий безопасности.

"Украинцы теперь видят, что Белый дом фактически гарантирует россиянам лето без санкций, чтобы они могли совершать любые зверства, какие им заблагорассудится", - говорится в статье.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

В Институте изучения войны считают, что Глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

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