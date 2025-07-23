Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Трамп водит украинцев за нос и подарил Путину 50 дней террора - The Atlantic

Анна Ярославская
23 июля 2025, 12:35
647
Любая помощь, которую Трамп предоставит Украине, кажется менее решающей, чем препятствия, которые он создаёт.
Путин, Трамп, атака РФ
Ультиматум Трампа играет на руку Кремлю / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля, ГосЧС

Главные тезисы:

  • Трамп регулярно осуждает действия Путна, но ничего не предпринимает
  • Президент США сделал РФ "стратегический подарок"
  • Белый дом гарантировал россиянам лето без санкций

Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, прежде чем Белый дом рассмотрит новые санкции против России. Таким образом американский лидер дал главе Кремля время до конца лета, чтобы тот продолжил бомбардировки украинских городов. Об этом пишет The Atlantic.

Издание напоминает, что администрация экс-президента США Джо Байдена безвозмездно передала Украине оружие, не рассчитывая на оплату. В то же время администрация Трампа действует иначе.

видео дня

"Трамп, похоже, просто водит украинцев за нос. Вооружения, которое он планирует поставить, будет недостаточно для победы украинцев. Любая помощь, которую он предоставит, кажется менее решающей, чем препятствия, которые он создаёт", - говорится в статье.

Вот уже несколько месяцев Россия избегает любых реальных переговоров с Украиной и усиливает бомбардировки украинских городов, убивая и калеча мирных жителей практически каждую ночь. В ответ на это Трамп регулярно осуждает действия Путина, но сам решительно отказывается предпринимать какие-либо конкретные шаги для того, чтобы остановить российского диктатора.

"Вместо того, чтобы решительно выступить против Путина, Трамп выдвинул свой 50-дневный ультиматум, который может даже не быть ультиматумом, если в конце концов Трамп откажется от своей угрозы ввести "очень жесткие пошлины" против России. Как быстро поняли националистические комментаторы в России, Трамп делает Путину большой стратегический подарок", - отмечают журналисты.

The Atlantic акцентирует: отчасти потому, что Трамп отказался вводить новые санкции после своей инаугурации в январе, а поставщики нашли способы обойти существующие, Россия теперь может производить больше ракет. Таким образом у россиян ест возможность бомбить украинские города большим количеством ракет и сотнями беспилотников.

Даже если Украина получит больше средств ПВО, страна почти наверняка не сможет сбивать все вражеские цели при атаках такого масштаба, и число жертв среди украинцев, по всей видимости, будет расти.

"Если Трамп действительно планирует усилить давление на Россию после истечения 50-дневного льготного периода, он, по сути, даёт Путину повод поставить перед собой цель завоевать как можно больше территорий, прежде чем приступать к мирным переговорам", - пишет The Atlantic.

После истечение 50-дневного срока, установленного Трампом, Кремль может даже решиться на "мирный" договор, предложенный администрацией Трампа несколько месяцев назад. Это предложение включает в себя сохранение за Россией практически всех захваченных ею украинских земель, признание США российского контроля над Крымом, лишение Украины всякой надежды на членство в НАТО, а также отказ от каких-либо значимых гарантий безопасности.

"Украинцы теперь видят, что Белый дом фактически гарантирует россиянам лето без санкций, чтобы они могли совершать любые зверства, какие им заблагорассудится", - говорится в статье.

санкции
Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

14 июля 2025 года Трамп объявил о планах наложить 100% таможенные тарифы на российский экспорт, если Москва не согласится на мирное соглашение в течение 50 дней.

Кроме того, Трамп готов подписать двухпартийный законопроект о 500-процентных пошлинах для стран, которые до сих пор покупают у России нефть и спонсируют ее экономику для ведения войны против Украины. Ограничения могут ударить по Китаю, Индии и Турции.

В Институте изучения войны считают, что Глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин новости Украины и мира война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине уже появились мобильные ТЦК: нардеп сказал, где и как они работают

В Украине уже появились мобильные ТЦК: нардеп сказал, где и как они работают

12:55Украина
Мощная жара накроет Украину: в каких регионах разогреет до +34 градусов

Мощная жара накроет Украину: в каких регионах разогреет до +34 градусов

12:47Синоптик
Трамп водит украинцев за нос и подарил Путину 50 дней террора - The Atlantic

Трамп водит украинцев за нос и подарил Путину 50 дней террора - The Atlantic

12:35Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 23 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 23 июля: что происходит на фронте (обновляется)

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

РФ собрала возле крупного города 100 тысяч военных: куда хочет проникнуть враг

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

У Путина придумали абсурдную причину, почему встреча с Зеленским невозможна

Горькое возвращение к прошлому: какие 4 знака переживут старые раны этим летом

Горькое возвращение к прошлому: какие 4 знака переживут старые раны этим летом

Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошло

Верхушка власти РФ хочет уговорить Путина остановить войну: что произошло

Последние новости

13:20

Буданов с Вересом призвали сохранить единство во время войны и вычистить агентуру фсб из НАБУ

13:16

Стояли в очереди: Анджелина Джоли и Сальма Хайек сели на обычный рейс в МексикуВидео

13:13

Лунный календарь стрижек на август 2025

13:05

Дети Камалии возвращаются в Украину: привез лично Захур

12:57

Популярные виды мяса в Украине космически выросли в цене: что подскочило на 30%

Перемирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – ПономаревПеремирие установится к зиме, Украина может реализовать самый страшный кошмар Путина – Пономарев
12:55

В Украине уже появились мобильные ТЦК: нардеп сказал, где и как они работают

12:47

Мощная жара накроет Украину: в каких регионах разогреет до +34 градусов

12:35

Трамп водит украинцев за нос и подарил Путину 50 дней террора - The Atlantic

12:28

Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов

Реклама
12:18

Угроза массированных атак: эксперт сказал, когда и чем РФ может бить по Украине

12:11

Китайский гороскоп на завтра 24 июля: Козлам - срыв, Собакам - стресс

12:03

Бунт элит в России до конца лета: названо условие, которое подтолкнет к расколуВидео

12:03

В США сказали, что поможет закончить войну в Украине – детали

11:37

Враг прорывается на высоты: Братчук сообщил об обострении на Запорожье

11:29

Ретроградный Меркурий в августе: для 4 знаков зодиака начинается новая глава жизни

11:28

Кто имеет право на досрочную пенсию в Украине: в ПФУ назвали главные условия

11:14

Атака на Балтию - реальный сценарий: Пономарев сказал, какую цель преследует ПутинВидео

11:05

Украина может изменить ситуацию на поле боя: Сырский назвал главное условие

11:00

Неприятный запах с дивана исчезнет за минуты: одно средство творит чудеса

10:46

США ведут переговоры: СМИ сообщили, какое оружие будут поставлять Украине

Реклама
10:12

РФ бросила на фронт чеченский полк: названы направления, где он будет атаковать

10:05

Кто представит Украину на переговорах с РФ в Стамбуле: опубликован указ Зеленского

09:52

Путин может объявить о победе: политик рассказал о нюансах замысла диктатора

09:49

Лунный календарь на август 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

09:41

"Сильный был воин": Зеленский о гибели командира бригады "Лють" Казбана

09:22

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 23 июля (обновляется)

09:21

Удар стихии по Полтавщине: без света остались 1300 потребителей

08:52

Гороскоп Таро на завтра 24 июля: Весам - открыться, Водолеям - стоять за себя

08:32

Россию трясло от взрывов и вспышек: под удар попала важная логистикаВидео

08:31

Орбакайте приняла радикальное решение в отношении Пугачевой

08:22

Карта Deep State онлайн за 23 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:16

Сын Королевой пытается сбежать от своей жены: путинистка отреагировала

08:11

Mirage-2000 рухнул на Волыни: Воздушные силы объяснили, что произошло

08:10

Потери и наступление РФ за июль в цифрах: куда идут оккупантымнение

07:30

Где спрятана змея: только "легендарные мастера" головоломок найдут ее за 9 секунд

07:11

Оккупанты продвинулись возле 7 населенных пунктов: что происходит на фронтеФото

06:10

Почему в Украине снова сливают и ликвидируют министерства?мнение

05:50

Необычный ребус: найдите 3 отличия на картинке с девушкой-кофеманкой за 19 с

05:21

Вытягивает всю пыль и грязь: лайфхак для идеально чистого пола

04:45

Самые успешные женщины по знакам зодиака: кому везет от рождения

Реклама
04:23

Почему нельзя говорить "самий розумний": учитель призвала избегать ошибкиВидео

04:00

Настоящая "карта души": что о вас могут рассказать морщины на лбу

03:27

Добавляли секретный ингредиент: как наши предки солили огурцы 1000 лет назад

03:06

Пламенная магнитная буря накрыла Украину: известна дата самого жесткого удара

02:22

"Это происходит": Энистон сделала признание на фоне слухов о романе с гипнотизером

02:20

Каждый день — новый город: Пономарев раскрыл стратегию ударов РФ по УкраинеФотоВидео

02:18

Зеленский подписал закон о работе НАБУ и САП и рассказал первые подробностиВидео

02:10

Почему РФ так упорно штурмует Покровск: эксперт раскрыл планы врага и чем это грозит

02:07

Все проще, чем кажется: 4 признака того, что мужчина вас любит

01:30

Гиря мастера боится: Максим Галкин признался, как наращивает мышцы

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий Козловский
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять