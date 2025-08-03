Ультиматум Трампа и затяжная война: генерал США раскрыл планы Путина

Кремль наращивает военные силы в Беларуси – напротив стран Балтии и Финляндии, отметил Уэсли Кларк.

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Путин не пойдет на ультиматум Трампа - генерал США / Коллаж: Главред, фото: Белый дом, скриншот YouTube

Кратко:

Путин не примет ультиматум Трампа

Путин не собирается завершать войну

Россия готовится к затяжной войне

Руководитель страны-оккупанта России Владимир Путин не примет ультиматум со стороны президента США Дональда Трампа и продолжит войну против Украины. Кремль наращивает военные силы в Беларуси, напротив стран Балтии и Финляндии, что означает подготовку к затяжной войне. Об этом заявил бывший командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Сухопутных сил США в отставке Уэсли Кларк.

"Я не ожидаю, что это произойдет"

В интервью Эспрессо он рассказал, что не стоит ожидать выполнения Путиным ультиматума Трампа.

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"Я считаю, что было бы здорово, если бы Путин выполнил ультиматум президента Трампа по поводу санкций. Впрочем, я не ожидаю, что это произойдет, и надеюсь, что мои украинские друзья не полагаются на то, что Путин прекратит боевые действия за 10 дней", - считает генерал.

Путин продолжит войну

Генерал также акцентировал внимание на том, что Путин четко дал понять: он намерен продолжать войну, пока не достигнет своих так называемых целей в виде "устранения первопричин конфликта", то есть НАТО.

"Учитывая всю имеющуюся у меня информацию, российское военно-промышленное производство работает круглосуточно, без выходных", - напомнил Кларк.

Кроме того, он добавил, что россияне не применяют на поле боя в Украине свою лучшую технику.

"В то же время, Россия наращивает силы в Беларуси — напротив стран Балтии и Финляндии. Это выглядит как подготовка к затяжной войне", - подчеркнул Уэсли Кларк.

Что говорит эксперт

Заявление Путина о его так называемой готовности к завершению войны – полемика не с Зеленским, а Трампом. Путин намекнул на намерение договариваться в закрытом режиме, сказал Главреду политолог Владимир Фесенко.

Согласно его прогнозу, мира до конца года не будет.

"Судя по всему, такие переговоры уже начались. Об этом свидетельствует заявление Трампа, что в Москву едет Уиткофф. Однако учитывая неуступчивую позицию Путина и тот факт, что ультиматумы, озвученные им еще в прошлом году, остаются в силе, можно сделать вывод: как минимум до конца года никаких серьезных сдвигов в переговорном процессе не будет", - подчеркнул Фесенко.

Ультиматум Трампа и реакция Кремля – новости по теме:

Как сообщал Главред, Дональд Трамп ранее объявил о новых сроках ультиматума России. США с 28 июля ждут еще 10-12 дней, и если Москва не пойдет на мир с Киевом, экономических партнеров Кремля ждут вторичные санкции.

В ответ Владимир Путин повторил ультиматум в адрес Украины, в рамках которого он "потребовал" вывести войска из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, отказа Киева от НАТО и объявления нейтрального статуса.

30 июля Дональд Трамп объявил о визите спецпосланника Вашингтона Стива Уиткоффа в Москву. Деталей поездки Уиткоффа в РФ Трамп не раскрыл.

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О персоне: Уэсли Кларк Уэсли Кларк-генерал армии США. Командовал силами НАТО в Косово, когда он возглавлял Высший штаб союзных государств Европы с 1997 по 2000 гг. Кларк принимал участие в 2004 году в выборах на пост президента от Демократической партии, однако вышел из борьбы в пользу Джона Керри. Является автором книги "Как победить в современной войне" (Winning Modern War). Генерал очень высоко оценил действия украинской армии в нынешней войне на Донбассе, а операцию в Дебальцево с точки зрения стратегии считает успешной и вошедшей в учебники современного военного дела.

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