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"Может быть Мелания": эксперт рассказал, что стоит за ультиматумом Трампа Путину

Сергей Кущ
1 августа 2025, 21:58
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Дипломат Александр Хара объяснил, как Трамп принимал решение.
Эксперт рассказал, что стоит за ультиматумом Трампа Путину
Эксперт рассказал, что стоит за ультиматумом Трампа Путину / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Кто мог повлиять на Трампа
  • Что влияет на президента США при принятии решений

Ультиматум президента США Дональда Трампа для России может быть обусловлен двумя факторами.

Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

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По его словам, до сих пор не понятно, почему сначала звучали сроки "несколько недель", потом - "50 дней", и откуда вообще брались эти временные рамки. Ведь Россия, по сути, не сделала ни одного шага навстречу - ни Трампу, ни Украине.

"С другой стороны, заявление Трампа о "10-12 днях" - это результат внутренней работы в США. Прежде всего - со стороны отдельных представителей администрации, но еще больше - со стороны сенаторов и конгрессменов, в частности Линдси Грэма. Также это работа международных партнеров. Это и британский премьер, и европейские лидеры, которые регулярно встречаются с Трампом. Конечно, они обсуждают также и Украину, и объясняют ему, что именно творит Российская Федерация", - пояснил эксперт.

Он отметил, что здесь есть две составляющие:

Интеллектуальная - влияние информации, которую ему доносят как в США, так и международные партнеры.

"Эмоциональная - о которой я уже упоминал: это может быть Мелания Трамп, это могут быть какие-то репортажи, отчеты или кадры, в которых показано, как российские удары попадают по гражданской инфраструктуре, гибнут дети. И, безусловно, такой эмоциональный фон тоже имеет на него влияние", - подытожил эксперт.

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Кроме того, президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, прежде чем Белый дом рассмотрит новые санкции против России.

В Институте изучения войны считают, что Глава РФ Владимир Путин согласится сесть за стол переговоров с Украиной только в случае сокрушительных поражений российской армии на фронте, которые возможны при условии своевременной и достаточной военной помощи стран Запада.

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О персоне: Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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