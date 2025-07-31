Почему РФ игнорирует ультиматум Трампа: СМИ объяснили, что стоит за упрямством Путина

Военный эксперт Бреммер объясняет, почему Путин не прекратит агрессию, несмотря на огромные потери России.

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Президент Трамп требует немедленного завершения войны в Украине в начале августа, сокращая срок ультиматума России / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Читайте в материале:

Почему ультиматум Трампа вряд ли остановит Путина

Какие факторы, по мнению эксперта, заставляют Путина продолжать войну

Может ли уверенность Путина быть его очередной стратегической ошибкой

Президент США Дональд Трамп значительно сократил срок ультиматума России, требуя завершения войны в Украине уже в начале августа. Однако, по мнению обозревателя по международным делам и главного редактора журнала Time Яна Бреммера, это последнее заявление вряд ли повлияет на планы Владимира Путина.

Оценка ситуации от Яна Бреммера

Бреммер отмечает, что несмотря на огромные экономические и человеческие потери, которые Россия понесла из-за агрессии против Украины, Путин продолжает считать себя победителем в долгосрочной перспективе.

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"В ближайшие месяцы российские войска, вероятно, получат достаточно новых территорий на востоке Украины. Удары беспилотников и ракет по украинским городам и инфраструктуре будут продолжаться, поскольку Киев не нашел способа их остановить. Этого достаточно, чтобы убедить президента России остаться в игре", - отмечает эксперт.

Сомнения относительно влияния ультиматума

В то же время Бреммер сомневается, что Трамп имеет достаточно рычагов влияния на Москву, особенно учитывая небольшой объем торговли между США и Россией. Также он не верит в реальность введения вторичных санкций против покупателей российской нефти, поскольку это может привести к конфликту с Китаем и Индией, с которыми США стремятся заключить масштабные торговые соглашения.

Возможные стратегические ошибки Путина

"Есть еще одна возможная причина, почему Путин может продолжить эту все более дорогую войну на истощение. Возможно, его уверенность в [необходимости] продолжения войны - это еще один пункт в постоянно растущем списке его стратегических ошибок", - пишет Бреммер, предполагая, что Путин может не осознавать масштабы потерь России в этой войне.

Ультиматум Трампа и оценка военного эксперта

Ранее в интервью для Главреда военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов сообщил, что президент США Дональд Трамп объявил России 50-дневный ультиматум.

За этот период вражеские войска могут захватить около 200 квадратных километров украинской территории. По словам Жданова, оккупационная армия уже достигла показателей, по которым ежемесячно продвигается на 130-140 квадратных километров.

В то же время эксперт обратил внимание на то, что враг начал нести большие потери живой силы: если зимой за каждый километр погибали около 31 россиянина, то сейчас этот показатель вырос до 45 погибших на километр.

Ультиматум Трампа Путину - что известно

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп будет "агрессивно" добиваться реализации своих подходов по прекращению войны в Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Государственного департамента США Тэмми Брюс.

Кроме того, президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину 50 дней, прежде чем Белый дом рассмотрит новые санкции против России.

Напомним что, Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп озвучил новый дедлайн для Кремля - 10 дней, чтобы достичь договоренности о прекращении войны. Об этом он сообщил во время разговора с прессой, аудиозапись которой обнародована на сайте Белого дома.

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Об источнике: Time Time - американский еженедельный журнал и информационный портал. Штаб-квартира издания расположена в Нью-Йорке. Также у Time есть подразделения в Европе, Латинской Америке, Гонконге и Австралии. Тime является ядром WarnerMedia - крупнейшего в мире холдинга в области СМИ и шоу-бизнеса. Также журнал Time известен тем, что в последнем декабрьском номере называет "человека года". Номинация присуждается людям с 1927 года, а первым ее удостоился летчик Чарльз Линдберг, который стал первым в истории, кому удалось самостоятельно перелететь Атлантику, пишет Википедия.

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